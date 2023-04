Basis des A400M

Mehrere A400M der Bundeswehr sind zurzeit an der deutschen Rettungsmission im Sudan beteiligt. Heimat der Transportmaschinen ist das Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf bei Hannover. Die wechselhafte Geschichte des Verbands beginnt bereits 1958 und beinhaltet sogar dessen Auflösung. Die HAZ erklärt, was den Standort ausmacht.

