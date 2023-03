﻿Bremse im Sprachfluss? Darum lehnen HAZ-Leserinnen und -Leser das Gendern ab

Leser Hans Christian Hummel: „Eine Art neudeutsches Esperanto“

Zum Artikel „Wie Gendern in den Behörden umgesetzt werden könnte“ vom 23. Februar:

Die angeblich „geschlechtergerechte Sprache“ ist von Anfang an eine absurde Erfindung. Das Genderdeutsch ist dabei eigentlich kein originäres Deutsch, sondern eine Art neudeutsches Esperanto und versucht, die deutsche Sprache mit allerlei Spitzfindigkeiten und Haarspaltereien, dazu ideologiegetrieben, auf den Kopf zu stellen. Leider breitet sich diese sprachliche Fehlentwicklung durch Dienstanweisungen und Leitfäden weiter aus und hat nun auch die rot-grüne Koalition im niedersächsischem Landtag erfasst. Die Beschädigung der schönen deutschen Sprache soll sich also fortsetzen.

Das Gendern unterbricht das ungehinderte Sprechen. Es entsteht ein Hiatus, eine kurze Pause im Redefluss, der in Dichtkunst und Rhetorik seit der Antike verpönt und eigentlich zu vermeiden ist. Dr. Hans Christian Hummel, Hannover

Leserin Heike Landsberg: „Keine nebensächliche Baustelle eröffnen“

Gendern in Behörden, wie oft denn noch? Der niedersächsische Haushalt läuft auf Grundeis. Die zahlreichen, dringend notwendigen Investitionen sind hinlänglich bekannt. Des Weiteren lesen wir täglich, dass auch Behörden weit über ihre Kapazitäten am Limit laufen. Muss angesichts dieser beiden Tatsachen nun wirklich eine neue und im Vergleich zu anderen völlig nebensächliche „Baustelle“ eröffnet werden? Neben dem Personal würde die Anpassung auch noch Berge von Ressourcen etwa an Papier verschlingen. Ihre Umfrage besagt, dass nur 12,2% der Befragten das Gendern begrüßen. Klarer kann ein parteiübergreifender Auftrag an die Regierenden wohl kaum ausfallen! Heike Landsberg, Laatzen

Gendersternchen: Der Antrag von SPD und Grüne für eine geschlechtergerechte Sprache soll auch Personen berücksichtigen, die sich nicht als Frau oder Mann fühlen. Die Verwendung von männlichen und weiblichen Formulierungen würde dann im öffentlichen Dienst nicht mehr ausreichen © Quelle: Christian Ohde/dpa

Leser Christian von der Osten: „Generisches Maskulinum ist geschlechtsblind“

Im Antrag der Grünen ist unter anderem festgehalten, dass die gendergerechte Sprache auch Personen berücksichtigen solle, „,die intergeschlechtlich sind oder deren Geschlechtsidentität nicht binär ist“. Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist gegen das Sprachdiktat der Genderbefürworter. Niemand gendert im kommunikativen Miteinander. Oder hat schon jemand gehört, dass in einer Unterhaltung von Künstler*innnenleben, Einwohner*innen oder gar Kund*innen gesprochen wird? Diskussionen darüber finden im öffentlichen Dienst oder in den Universitäten statt. In den Rundfunkanstalten wird die Sprachverhunzung inzwischen leider sorgfältig gepflegt. In Urteilen im Zusammenhang mit dem Begehren einer Bankkundin, als solche angeredet zu werden und nicht als ,Kunde“, haben der Bundesgerichtshof wie auch das Bundesverfassungsgericht plausibel dargelegt, dass das generische Maskulinum „geschlechtsneutral“ beziehungsweise „geschlechtsblind“ ist. Das sollte für alle generischen Maskulina gelten, damit die unselige Debatte über dieses Thema endlich beendet wird. Christian von der Osten, Braunschweig

Leser Herbert Kellerstein: „Respektlose Ansprache“

Bis vor gar nicht so langer Zeit war ich Stammwähler der SPD – damit ist nun endgültig Schluss. Das Eintreten für ein Gendern im Verwaltungsbereich ist für mich ein Ausschlusskriterium. Parteien, die solches fordern, sind für mich nicht wählbar. Für die Grünen mag dies im Hinblick auf ihre Wählerklientel noch Sinn ergeben, auf die SPD dürfte das aber kaum zutreffen. In Umfragen lehnen 70 bis 80 Prozent der Befragten jegliche Form des Genderns ab, die Befürworter stellen nur eine kleine Minderheit dar. Unter denen, die das Gendern ablehnen, ist sicher auch ein sehr großer Anteil potenzieller SPD-Wähler. Die Partei ignoriert komplett, dass sie durch ihre aktuelle Politik viele mit einem links-liberalen Hintergrund, die ihr traditionell nahestehen, vergrault.

Über die Nachteile des Genderns mit ihrer völligen Nichtumsetzbarkeit in verständliche Sprache braucht man kein Wort mehr zu verlieren. Häufig wird als ein Argument dafür genannt, dass man den Angesprochenen Respekt erweisen wolle. Es ist jedoch ziemlich respektlos, wenn man die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land auf eine Weise anspricht, die diese nicht wünscht. Herbert Kellerstein, Hannover

So lief die Umfrage auf HAZ.de zum Thema

Leser Richard Krogmann: „Normale Sprache verhindert Diskriminierung“

Gendern verkompliziert alles: die Schreibweise, die Sprechweise, die Lesbarkeit, das Miteinander. Anne Kura (Grünen-Fraktionschefin im Landtag, d.Red.) liegt einfach falsch, wenn sie behauptet, diese Form der Schreib- und Sprechweise sorge für eine Gleichstellung der Geschlechter. Es ist genau umgekehrt: Die normale deutsche Sprache sorgt für die Gleichbeachtung der Geschlechter und verhindert Diskriminierung. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, sich im Plural nicht angesprochen, gar diskriminiert zu fühlen? Wer oder was soll das sein, „die Literat*innen“? „Der Literat“? „Die Literatin“ heißt es im Singular, „die Literaten“ im Plural, sogar mit weiblichem Artikel vorweg. Das inkludiert alle Literaten, egal welcher Hautfarbe, welchen Glaubens, welchen Geschlechts oder welcher Herkunft und Ethnie auch immer. Ich kann diese Diskussion nicht nachvollziehen. Auch Umschreibungen im Partizip, wie etwa „die Studierenden“ sind nicht dasselbe wie „die Studenten“ als Gruppe.

Ich kritisiere ganz allgemein, dass Hochschulen, Behörden und sonstige Verwaltungen diesen Unfug dem Zeitgeist eines kleinen Teils unserer Gesellschaft entsprechend in Sprachleitfäden vorschreiben wollen beziehungsweise bereits vorschreiben und sich dies auch noch durch fragwürdige Gutachten und sogar Landesparlamente mit aktuell links-grünen Mehrheiten bestätigen lassen wollen. Wir haben ganz andere Probleme zu lösen. Richard Krogmann, Barsinghausen

Leserin Sigrid Rock: „Mehrheit will keinen Genderunsinn“

Zum Artikel „SPD und Grüne fordern Gendern für alle Behörden“ vom 22. Februar:

Dieses Ansinnen, unsere Sprache mit diesem „Genderwahn“ zu verunstalten, ist ein Alptraum. Die Politiker von SPD und Grünen und auch anderen Parteien sollten doch wohl die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung vertreten – und die will diesen Genderunsinn nicht! Ich kenne niemanden, der das gut findet. Schon Luther sagte, man solle „dem Volk aufs Maul schauen“. Das tun diese Politiker nicht. Man muss sich fragen, ob es hier nichts Wichtigeres zu tun gibt, als unsere Steuergelder für so etwas zu verpulvern. Kein anderes Land würde auf die Idee kommen, seine Sprache dermaßen zu verunstalten. Sigrid Rock, Laatzen

Unsichtbar: Fast die Hälfte aller Ärztinnen und mehr als 70 Prozent der Apothekerinnen in Deutschland sind weiblich, in der deutschen Sprache aber oft nicht zu bemerken. © Quelle: Angelini Group

Leser Wolfgang Schneider: „Gegen Willkür einer Minderheit wehren“

78 Prozent der Bevölkerung lehnen das Gendern definitiv ab – folglich auch ein Großteil der Wählerinnen und Wähler dieser Stadt, dieses Landes. Also keineswegs Menschen, die man in eine rechte Ecke schieben kann. Aber das, was die Menschen im Land wollen beziehungsweise nicht wollen, das interessiert auf der Ebene der Regierung offensichtlich niemanden. Wie es zum Beispiel die fünf Stellvertreter und Stellvertreterinnen im Landtagspräsidium ebenfalls belegen. Ich kenne in meinem Umfeld niemanden, die oder der das Gendern befürwortet, darunter ehemalige Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen uns gegen solche Willkür einer Minderheit zur Wehr setzen. Wird im TV oder Radio gegendert, wechsle ich den Sender. Eine Publikation, die gendert, lese ich nicht. Wolfgang Schneider, Hannover