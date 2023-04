﻿Deutscher Chorwettbewerb: Im Sommer trifft sich die deutsche Chorszene in Hannover

Vom 3. bis 11. Juni findet in Hannover der Deutsche Chorwettbewerb statt. Chöre werden im Schauspielhaus, im Theater am Aegi, in verschiedenen Kirchen und wahrscheinlich auch mitten in der Stadt auftreten.

Hannover. Die deutsche Chorszene wird im Sommer in Hannover zu Gast sein. Nach einer längeren Pause soll der vom Deutschen Musikrat getragene Deutsche Chorwettbewerb nun wieder stattfinden – und zwar vom 3. bis 11. Juni in Hannover. Chöre werden im Schauspielhaus, im Theater am Aegi, in verschiedenen Kirchen und wahrscheinlich auch mitten in der Stadt auftreten. Es dürfte ein größeres Fest werden, denn der Deutsche Chorwettbewerb feiert dann auch sein 40-jähriges Jubiläum.

4000 Sängerinnen und Sänger

94 Amateurchöre aus ganz Deutschland haben sich in Landeswettbewerben qualifiziert, insgesamt rechnen die Organisatoren mit rund 4000 Sängerinnen und Sängern. Hannover ist zum zweiten Mal nach 1985 Austragungsort des Wettbewerbs. Höhepunkt sind die Preisträgerkonzerte am 6. und 10. Juni. Aus Hannover beteiligen sich drei Chöre an dem Wettbewerb: Die Hannover Jazz Singers, die Männerstimmen des Knabenchors Hannover und der Chor Vivid Voices.

Der Deutsche Chorwettbewerb ist auch eine Begegnungsplattform der deutschen Amateurchorszene. Die Wertungskategorien reichen von Gemischten Chören, Frauen-, Männer-, Jugend-, Mädchen- und Kinderchören sowie Vokalensembles bis zur Populären Chormusik. Im Jahr 2023 wird es erstmals eine eigene Kategorie für Chöre von Musikhochschulen und Landesjugendchöre geben. Die besten Chöre werden mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 60.000 Euro ausgezeichnet.

OB Onay: Wettbewerb wird viele begeistern

Der Deutsche Chorwettbewerb wird finanziell getragen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Hauptsponsor des Wettbewerbs 2023 ist die Sparkasse Hannover. Zusätzliche Unterstützung kommen von der Landeshauptstadt Hannover und vom Land Niedersachsen.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay freut sich, dass der Wettbewerb in Hannover stattfindet. Er sagte: „Durch das öffentlich zugängliche und kostenfreie Wertungssingen und das bunte Rahmenprogramm wird der Wettbewerb in die Stadt hinein klingen und viele Bürgerinnen und Bürger für den Chorgesang begeistern.“