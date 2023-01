﻿Deutscher Expo-Pavillon: Zähe Verhandlungen zum Verkauf

Im September 2021 hatte die Stadt sich nach einer Art Bieterverfahren entschieden, den Deutschen Nationenpavillon von der Weltausstellung Expo 2000 an die Hamburger Bene-Stiftung zu verkaufen. Aber die Verhandlungen ziehen sich immer weiter hin.

Hannover. Dass Verhandlungen zum Kauf schwieriger Immobilien sich zuweilen lange hinziehen, ist nicht ungewöhnlich. Beim Deutschen Pavillon im Expo-Park, Aushängeschild des Gastgeberlandes bei der Weltausstellung im Jahr 2000, dauern die Nachverhandlungen zwischen Stadtverwaltung und Käufer nun aber schon fast anderthalb Jahre. Beide Seiten beschwichtigen jedoch unisono, dass es keinen Grund zur Sorge gebe.

Große Events hinter geschwungenem Glas

Die Stadt war nur kurzzeitig Besitzerin des Glaspalasts mit den geschwungenen Glasfassaden. Zur Expo hatte der Immobilienmogul Josef Wund das Haus gebaut und gewinnbringend erst an das Gastgeberland Deutschland vermietet, danach stand es für Großveranstaltungen wie Firmenevents (Siemens, VW, Banken) und Konzerte zur Verfügung. Fachleute vermuten, dass die Immobilie sich innerhalb kürzester Zeit mehrfach rentiert hat.

Mit Großveranstaltungen war es dann ab 2013 aus, weil neue Brandschutzbestimmungen hohe Investitionen erfordert hätten. Der Eventbereich stand daraufhin leer, nur die Büroetagen sind seitdem vermietet. 2015 kaufte die Stadt das Gebäude auf dem Höhepunkt der damaligen Flüchtlingsbewegung und brachte ab November zwischenzeitlich 400 Geflüchtete im Veranstaltungsbereich unter. Seit August 2016 ist diese Nutzung beendet.

Weiterverkauf zum Festpreis

5,7 Millionen Euro soll die Stadt für den Pavillon bezahlt haben. Anfang 2021 startete sie ein Interessenbekundungsverfahren für den Weiterverkauf zum Festpreis in nie genannter Höhe. 13 Käufer meldeten Interesse an, vier von ihnen boten mit. Der Zuschlag wurde nicht nach Höchstgebot erteilt, sondern nach bestem Konzept: Ausgeschlossen waren Nutzungen wie Bordell oder Spielothek, die Stadt erhoffte sich Impulse für die Entwicklung am Kronsberg.

Unter der Seilbahn: Der Deutsche Pavillon während der Expo 2000. © Quelle: Rainer Surrey (Archiv)

Den Zuschlag erhielt im September 2022 die Hamburger Bene-Stiftung, die in dem Pavillon wieder Kulturveranstaltungen ausrichten wollte. Doch dann begannen Nachverhandlungen – die bis heute andauern. Fast gleichlautend teilen die Stiftung und ein Stadtsprecher auf Anfragen dieser Zeitung mit, dass es sich um "ein komplexes Projekt mit schwierigen Rahmenbedingungen" handele und Abstimmungsbedarf bestehe.

Stillschweigen vereinbart

Man bitte um Verständnis, dass die Entwicklung solch eines Vorhabens „eine angemessene Zeit benötigt“, schreibt Stiftungsvorstand Christoph Winkler von Mohrenfels. Man sei „weiterhin guter Dinge, zu einem guten Ergebnis zu kommen und den Deutschen Pavillon einer geeigneten Nachnutzung zuzuführen“, schreibt Stadtsprecher Dennis Dix.

Woran sich die beiden Vertragspartner seit 15 Monaten die Zähne ausbeißen, darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Man hoffe, zu Beginn des zweiten Quartals ein Ergebnis verkünden zu können, heißt es. Immerhin: Dem Vernehmen nach soll dem Steuerzahler kein Minus entstehen. Die Mieteinnahmen aus den Büros im Pavillon sollen die laufenden Kosten decken.