﻿Stephanie Schneider gewinnt deutschen Kinderbuchpreis

Hannover. So richtig kann es Stephanie Schneider noch immer nicht glauben. „Mein Verlag hatte das Buch angemeldet, schon das empfand ich als Kompliment für das Buch!“, sagt die Hannoveranerin bescheiden. „Ich habe mich dann riesig gefreut, dass ich auf die Shortlist, also die direkte Auswahl der zehn besten Bücher, gekommen bin. Das war für mich schon der erste Preis!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem Preisgeld von 100.000 Euro ist der Deutsche Kinderbuchpreis einer der höchstdotierten Buchpreise Europas. Das Besondere an diesem Preis: Es gibt zwei Jurys, eine mit Erwachsenen, die die Vorauswahl trifft und die Shortlist erstellt. Aus dieser wählt dann eine Kinderjury ganz unabhängig das Siegerwerk aus.

Gestiftet wurde der Preis von Jasmin Schröter, Eigentümerin des Logistikunternehmens Zeitfracht: „Mit dem Deutschen Kinderbuchpreis wollen wir viel mehr Menschen anregen, sich mit dem Thema Kinderbuch zu beschäftigen.“

„Er ist wunderschön“, freut sich Schneider, die gleich nach der Preisverleihung in Leipzig wieder auf Lesereise gegangen ist und ihren Preis in Hannover nur schnell zuhause abstellen konnte: „Ich weiß noch gar nicht, wo er seinen Platz bekommen wird, ich habe noch kein Regal für Preise – es ist ja schließlich mein allererster Preis.“ Auch, was sie mit dem Preisgeld, das sie mit Illustratorin Stefanie Scharnberg teilt, machen wird, ist ihr noch nicht klar: „Vermutlich sparen. Als Autorin hat man ja kein regelmäßiges festes Einkommen und ich habe auch keine Altersabsicherung.“ Viel wichtiger aber ist ihr ein anderer Aspekt des Preisgeldes: „Durch die hohe Dotierung wird dieser Preis erst richtig wahrgenommen, frei nach dem Motto: Wo viel Geld ist, ist auch Wichtigkeit. Und das ist für uns Autoren und Autorinnen sehr wichtig, denn es schafft Bewusstsein für unsere Kinderbuchszene.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Siegerbuch: Bei Buchhändler Grimm zieht ein munteres Zesel. © Quelle: Dtv Junior

In dem Siegerbuch „Grimm und Möhrchen – Ein Zesel zieht ein“ (dtv, 128 Seiten, 14 Euro, ab fünf Jahre) geht es um den Buchhändler Grimm und sein Geschäft „Bücherkiste“. Dort ist es allerdings bisweilen etwas einsam. Das ändert sich, als an einem Regentag ein kleiner Zesel namens „Möhrchen“ in seinem Laden steht. Zesel bringt ordentlich Schwung in das Haus mit der schiefen Sieben am Gartentor. Gemeinsam erleben sie Abenteuer und haben viel Spaß, besonders, weil Möhrchen eine große Vorliebe für Wortspiele hat. Immer wieder mixt er bekannte Worte zu neuen zusammen. „Deswegen ist Möhrchen auch ein Zesel, er ist ja auch zusammengemixt aus einem Zebra und einem Esel“, erklärt Schneider. Inzwischen ist ein zweiter Band erschienen, der dritte erscheint im Frühjahr.

Lesen Sie auch

Sie studierte Freie Kunst in Braunschweig und arbeitete kurze Zeit als Grundschullehrerin. Seit 2004 ist Schneider, die schon als Kind den Berufswunsch „Astrid Lindgren“ angab, hauptberuflich Autorin. Ihre Geschichten denkt sich die Autorin am liebsten an öffentlichen Plätzen aus, gern geht sie zum Schreiben in Cafés oder Bäckereien. Ansonsten liebt sie es, vorzulesen – besonders vor Grundschulkindern, weil diese noch so „wirbelig, anstrengend und ehrlich“ sind. Schreibt sie nicht, spielt sie Schlagzeug, jongliert, kocht gern, betreibt Yoga, malt oder unternimmt Städtetrips.

Schreibt gern an ungewöhnlichen Orten in Hannover: Stephanie Schneider hat bereits mehr als 30 Bücher geschrieben. © Quelle: Stephanie Schneider

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stefanie Scharnberg, die Illustratorin, wurde 1967 in Hamburg geboren, wo sie auch eine Buchhändlerlehre absolvierte. Sie ging nach Florenz, um Malerei zu studieren. 1992 kam sie nach Deutschland zurück, einige Zeit lebte sie auch in Hannover, hier lernten sich auch Stephanie Schneider und Stefanie Scharnhorst kennen, da sie in Parallelstraßen leben. Heute lebt Scharnhorst als freie Illustratorin in Freiburg. Es ist das erste gemeinsame Projekt von Scharnhorst und Schneider.

Von Maike Jacobs