﻿In Hannover startet am Sonntag die letzte Etappe: Das müssen Sie zur Deutschland-Tour wissen

Hannover. Sie sind auf der Strecke: Am Mittwoch ist der Startschuss für die 38. Auflage der Deutschland-Tour gefallen. 120 Fahrer aus 20 Teams – darunter 14, die auch bei der Tour de France im Einsatz gewesen sind – haben sich beim Prolog in St. Wedel auf den Weg gemacht. Das Ziel beim wichtigsten deutschen Etappenrennen im Straßenradsport ist es, sich in Bremen das rote Trikot des Führenden der Gesamtwertung überstreifen zu dürfen.

Auf dem Weg dorthin stehen nach dem Prolog vier Etappen an vier Tagen auf dem Programm – und die letzte startet in Hannover. Was es zum Sportspektakel in Niedersachsens Landeshauptstadt zu wissen gibt, haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengefasst.

Wann macht die Deutschland-Tour in Hannover Station?

Nach den Etappen von St. Wendel nach Merzig (Donnerstag), von Kassel nach Winterberg (Freitag) und von Arnsberg nach Essen (Sonnabend) geht’s am Sonntag, 27. August, in Hannover auf die Straße. Vor der beeindruckenden Kulisse des Neuen Rathauses macht sich das Feld um 12.30 Uhr auf die 180 Kilometer lange, recht flache Strecke nach Bremen.

Wann und wo sind die Fahrer in der Region unterwegs?

Nach dem neutralisierten Start am Trammplatz führt die Route über die Willy-Brandt-Allee zum Rudolf-Bennigsen-Ufer am Maschsee entlang. Weil die Schützenallee gesperrt wird, geht es entgegen der ursprünglichen Planung nun über die Riepestraße, Hildesheimer Straße und Abelmannstraße zur Brückstraße und anschließend raus aus Hannover durch Hemmingen nach Devese. Dort kommt es um 12.52 Uhr zum scharfen Start, um 12.54 Uhr werden die Fahrer in Ronnenberg erwartet. Über Gehrden (13.01 Uhr), Leveste (13.05 Uhr), Göxe (13.08 Uhr), Ostermunzel (13.15 Uhr) und Groß Munzel (13.18 Uhr) führt die Strecke raus aus der Region nach Haste. Südlich vom Steinhuder Meer gibt es in Idensen (13.39 Uhr) eine kurze Rückkehr, dann verabschieden sich die Sportler in die Landkreise Schaumburg und Nienburg.

Stichwort Verkehr: Was müssen Autofahrende beachten?

Ab 6.30 Uhr wird am Sonntag der direkte Startbereich gesperrt, ab 10 Uhr der Friedrichswall. Gegen 15.30 Uhr soll am Trammplatz dann alles wieder abgebaut sein. Generell gilt, dass die Straßen, auf denen die Fahrer unterwegs sind, circa 45 Minuten vor Ankunft des Feldes für den anderen Verkehr gesperrt werden. Nachdem das Feld einen Bereich passiert hat, wird dieser wieder freigegeben.

Gibt es einen Lokalmatador aus Hannover?

Nein. Am ehesten ist es noch für Tobias Buck-Gramcko ein Heimspiel. Der 22-Jährige ist in Göttingen geboren und fährt für das Team Rad-Net Oßwald. Bekannteste deutsche Fahrer sind Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Nils Politt, Maximilian Schachmann (beide Bora Hansgrohe) und Rick Zabel (Israel - Premier Tech).

Das Feld vor dem Neuen Rathaus: 2007 ging die Deutschland-Tour in Hannover zu Ende. Jens Voigt wurde Gesamtsieger, im Zielsprint setzte sich Gerald Ciolek vor Erik Zabel durch. © Quelle: Team zur Nieden

War die Deutschland-Tour schon einmal in Hannover?

Ja, einmal seit der Wiedereinführung des Wettbewerbs 2018. Vor vier Jahren, am 29. August 2019, startete die Deutschland-Tour sogar in Hannover. „Die Kulisse ist uns in sehr guter Erinnerung geblieben“, sagt Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports – dem Veranstalter der Tour. Hiesigen Radsportfans noch in Erinnerung geblieben sein könnten auch die Jahre 2001 und 2007, als die erste bzw. letzte Etappe der Tour in Hannover endete – Letztere führte an der Marienburg bei Pattensen vorbei.

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Um 11 Uhr geht’s am Trammplatz mit der Moderation los, ab 11.20 Uhr schreiben sich die Fahrer vor den Zuschauerinnen und Zuschauern für die Schlussetappe ein. Eine knappe halbe Stunde nach den Profis, gegen 13 Uhr, startet am Neuen Rathaus eine etwas über 100 Kilometer lange Radtourenfahrt rund um Hannover für Hobbyfahrerinnen und Hobbyfahrer.

