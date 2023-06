﻿Mit dem 49-Euro-Ticket Deutschland entdecken

Hannover. Das 49-Euro-Ticket gibt es seit Mai, seitdem hat es sich nicht nur für den städtischen Nahverkehr oder für Pendlerinnen und Pendler als praktisch erwiesen, sondern bietet darüber hinaus vielfältige Reisemöglichkeiten für jedermann. Wir haben diese in verschiedenen Kategorien herausgesucht: Städtetrips mit und ohne Umstieg, Ziele in die Berge, Trips zum nächsten Strand und geeignete Destinationen für Adrenalinfans. Das Deutschlandticket bietet für jeden etwas.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohne Umstieg

Ohne Umstieg und mit relativ kurzer Fahrtdauer ist Wolfsburg zu erreichen mit dem Regional-Express (RE) 30 von Enno. In 55 Minuten kann man im Designeroutlet shoppen gehen, die VW-Autowelt besuchen oder im Phaeno allerlei Experimente entdecken.

Bremen: Das Rathaus und seine Rolandstatue gehören zum Weltkulturerbe der Menschheit. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Bremen fährt der RE 1 der Bahn eine Stunde und 19 Minuten. Dort angekommen lädt die Altstadt zum Schlendern ein. An der Weser lässt sich ein kühles Getränk genießen.

Lüneburg ist in einer Stunde und 44 Minuten mit dem Metronom RE 3 zu erreichen. Unter dem Motto „Lüneburg feiert“ organisiert die Stadt im Zeitraum vom 16. bis zum 18. Juni ein buntes Stadtfest. Hier warten Livemusik, Kinderspiele, ein Weinfest und diverse Stände mit Essen und Getränken.

Elbe, Landungsbrücken, Michel: Hamburg ist immer einen Ausflug wert. © Quelle: Christian Charisius/dpa

In die Hansestadt Hamburg kommt man ohne Umstieg und auch im RE 3 in zwei Stunden und 23 Minuten. Die Hafenstadt kann man mit Fischbrötchen an der frischen Luft entlang der Elbe genießen. Cafés im Schanzenviertel laden zum Verweilen ein, dazu kommt das umfangreiche Kulturangebot.

Mit Umstieg

Lübeck ist in drei Stunden und zehn Minuten zu erreichen. Dazu gehören allerdings zwei Umstiege in Uelzen und Lüneburg. Am Zielort angekommen, kann das Marzipanmuseum Niederegger besucht werden. Die prachtvolle Altstadtinsel, die von der Trave umschlossen ist, lädt mit ihrer Vielzahl an denkmalgeschützten Gebäuden zum Entdecken ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Düsseldorf braucht man drei Stunden und 44 Minuten, inklusive Umstieg in Bielefeld. Angekommen, kann man am Rhein entlang spazieren oder über die Königsallee flanieren.

Düsseldorf: Am nördlichen Ende der Königsallee, auch „Kö“ genannt, verspricht der Hofgarten eine Ruhepause vom Shoppingtrubel. © Quelle: Düsseldorf Tourismus GmbH

In drei Stunden und 50 Minuten erreicht man Leipzig. Hier sind allerdings drei Umstiege nötig – in Goslar, Halberstadt und Halle an der Saale. Historische Gebäude und verschiedene Aussichtsplattformen garantieren danach einen wunderbaren Einblick in die Stadt.

Deutschlands Hauptstadt Berlin erreicht man von Hannover aus in vier Stunden und elf Minuten. Verschiedene Flohmärkte, Museen und Ausstellungen können besucht werden. Am 21. Juni ist die „Fête de la Musique“ geplant, ein Straßenfest mit Musik aus der ganzen Welt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ausflugsziel in den Bergen

Bad Harzburg und somit die Berge erreicht man in einer Stunde und 19 Minuten. Von dort aus geht es zur Baumschwebebahn oder in die Sole-Therme der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Strandbesuch

Lust nach Meer: Von Hannover aus geht es mit dem Deutschlandticket in knapp vier Stunden nach Timmendorfer Strand an der Ostsee. © Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Für einen spontanen Ausflug zum nächsten Strand fährt der Zug 50 Minuten zum Steinhuder Meer. Wer lieber an die Nordsee möchte, kann in zwei Stunden und 33 Minuten in Bremerhaven die Füße im Meer abkühlen. Ein beliebtes Reiseziel an der Ostsee ist der Ort Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein, zu erreichen in vier Stunden und fünf Minuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Adrenalinabenteuer im Freizeitpark

Für einen Adrenalinkick sorgt der Heide Park in Soltau. Auch der lässt sich mit dem Deutschlandticket erreichen. Die Fahrtdauer beträgt eine Stunde und 29 Minuten. In Soltau angekommen fährt ein Linienbus direkt zum Park. Wilde Tiere wiederum gibt es im Serengeti-Park und mit viel Glück lassen die sich sogar füttern. Die Fahrtzeit nach Hodenhagen beträgt 37 Minuten. Zum Park sind es weitere drei Kilometer zu Fuß.

HAZ