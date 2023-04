﻿Deutschlandticket in der Region Hannover: Das gilt beim Jobticket

Am 1. Mai kommt das Deutschlandticket. Aber wie funktioniert die Umstellung, wenn man in der Region Hannover ein Jobticket oder ein GVH-Abo hat? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Hannover. Schon in rund zwei Wochen gibt das Deutschlandticket, mit dem für 49 Euro im Monat mit Bussen und Bahnen in ganz Deutschland gefahren werden kann. Aber was ist, wenn ich derzeit ein Jobticket für die Region Hannover habe? Oder ein Abonnement beim Großraumverkehr Hannover (GVH)? Wird daraus automatisch ein Deutschlandticket? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Ich habe derzeit ein Jobticket, um damit zur Arbeit zu fahren. Wird das am 1. Mai automatisch ein Deutschlandticket?

Nein. Das Jobticket läuft weiter, wird aber automatisch bei 49 Euro gedeckelt. Das heißt, wer für sein Jobticket derzeit mehr bezahlt, zahlt ab dem 1. Mai nicht mehr als 49 Euro. Ein Deutschlandticket ist das Jobticket damit aber noch nicht.

Wie wird mein Jobticket zum Deutschlandticket?

Das funktioniert, wenn der Arbeitgeber mitspielt: Der Großraumverkehr Hannover (GVH) bietet ab dem 1. Mai das sogenannte Hannover-Jobticket an, zum Preis von 365 Euro pro Jahr, das sind im Monat 30,40 Euro. Dabei handelt es sich um ein Deutschlandticket, das vom Arbeitgeber und vom GVH bezuschusst ist. Wer davon profitieren will, muss sich bei seinem Arbeitgeber melden. In vielen Fällen wollen die Arbeitgeber das bisherige Jobticket in das Hannover-Jobticket umwandeln.

Und gilt das dann auch zum 1. Mai?

Vielleicht. Viele Arbeitgeber haben zeitliche Probleme mit der Umstellung und verweisen auf die schleppende Bearbeitung beim GVH und bei der Üstra, die zudem noch unter den Folgen eines Hackerangriffs leidet. Der GVH andererseits verweist auf die langsame Bearbeitung in den Betrieben. Wie auch immer: In einigen Firmen wird es das Hannover-Jobticket erst zum 1. Juni oder 1. Juli geben.

Verkaufsstart: Seit Ende März gibt es das Deutschlandticket. © Quelle: David Young, dpa

Was soll ich machen, wenn mein Unternehmen die Umstellung auf das Hannover-Jobticket nicht zum 1. Mai schafft?

Dann muss ich mich entscheiden, ob ich das normale Jobticket (für maximal 49 Euro) bis zur Umstellung behalte oder mir erst einmal das Deutschlandticket für 49 Euro kaufe.

Ich habe bisher kein Jobticket, möchte aber gern vom deutschlandweit gültigen 365-Euro-Ticket profitieren. Was muss ich machen?

Der Weg zum 365-Euro-Ticket führt über den Arbeitgeber. Anders als beim bisherigen Jobticket können das Hannover-Jobticket auch Betriebe mit nur einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin anbieten.

Ich habe kein Jobticket, aber ein GVH-Abo. Was gilt in diesem Fall?

Bis zum 30. April kann das GVH-Abo gekündigt werden. Das Deutschlandticket gibt es wegen des Hackerangriffs derzeit nicht beim GVH, aber zum Beispiel beim Kooperationspartner VBN (Verkehrsverbund Niedersachsen/Bremen).

Nur im Nahverkehr: Das Deutschlandticket gilt in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs, aber nicht im Fernverkehr. © Quelle: Martin Schutt, dpa

Lohnt es sich, das Jobticket zu kündigen und stattdessen ein 49-Euro-Ticket zu kaufen?

Eine eindeutige Antwort ist nicht möglich. Wenn der Arbeitgeber das Jobticket zum 1. Mai auf das Hannover-Jobticket umstellt, lohnt sich das nicht. Wenn die Umstellung erst in ein oder zwei Monaten funktioniert und man bis dahin auch außerhalb der Region Hannover unterwegs sein will, lohnen sich die Kündigung und der Kauf des Deutschlandtickets für diese Monate. Anschließend sollte man aber das 365-Euro-Ticket wählen, falls der Arbeitgeber das anbietet.

Ich möchte das derzeitige Jobticket wegen der Mitfahrregelung für meine Familie an den Wochenenden gern behalten, aber trotzdem im Sommerurlaub das Deutschlandticket nutzen. Was muss ich tun?

Wenn der Arbeitgeber das Hannover-Jobticket zum Preis von 365 Euro pro Jahr anbietet, lohnt sich der Kauf des Deutschlandtickets nicht. Denn die Mitfahrregelung an Abenden und Wochenenden innerhalb der Region Hannover kann für 4,90 Euro pro Monat zum Hannover-Jobticket dazu gebucht werden.