﻿Nach Hackerangriff auf die Üstra: Großraum Verkehr Hannover stellt Verkauf des Deutschlandtickets ein

Hannover. Am Montag hat der Großraum Verkehr Hannover (GVH) den Vorverkauf für das 49 Euro teure Deutschlandticket für Busse und Bahnen nach nur wenigen Stunden wieder eingestellt. Ursache ist der Hackerangriff auf die Üstra, die per Auftrag die Kundenverwaltung für den Verkehrsverbund erledigt. Weitere Folge: Kündigungen oder Neuabschlüsse von Abonnements für den Nahverkehr sind beim GVH derzeit nicht möglich.

Der Hackerangriff – die Üstra hatte zunächst lediglich von einer Schadsoftware gesprochen – war am Freitag, 31. März, gegen 6 Uhr bemerkt worden. Zunächst hatten die Verantwortlichen noch betont, der Vorverkauf für das Deutschlandticket werde nicht gestört. Das hat sich nun als Fehleinschätzung herausgestellt: „Wir haben Buchungen gehabt, konnten aber an die Kunden keine Mails mit der Bestätigung herausschicken. So besteht die Gefahr, dass nicht jeder, der bei uns bestellt, sein Ticket bis zum ersten Gültigkeitstag am 1. Mai erhält“, erläuterte GVH- und Üstra-Sprecher Heiko Rehberg. Wie mit den Kunden verfahren wird, die am Montag bis zur Einstellung des Vorverkaufs geordert haben, muss noch geklärt werden.

Deutschlandticket: Alternative ist unter anderem die Deutsche Bahn

Wer ein Deutschlandticket beim GVH erwerben will, benötigt eine Registrierung auf dessen Internetseite und bekommt es dann nach Bestellung per App auf das Smartphone. Da der Verbund aktuell keine Alternativen etwa in Form einer Chipkarte oder durch Papierfahrscheine anbieten kann und der preisgünstige Fahrschein generell auch nicht an Automaten erhältlich ist, müssen Interessenten auf andere Anbieter ausweichen. Erhältlich ist das Deutschlandticket zum Beispiel auf der Seite der Deutschen Bahn. „Wir können aktuell nicht abschätzen, wann unsere Systeme wieder zur Verfügung stehen“, sagte Rehberg.

Der Stadtbahn- und Busverkehr der Üstra läuft regulär, weil die Netzwerke für diesen Bereich von den anderen getrennt und nicht infiziert sind. Bis zum Montag waren die elektronischen Fahrgastinformationen in den Stationen und an den Haltestellen nicht in Betrieb. „Wir werden sie jetzt nach und nach wieder hochfahren“, sagte Rehberg am Nachmittag. Auch die telefonische Erreichbarkeit des Kundenzentrums am Platz der Weltausstellung besteht wieder.

Kein Mailverkehr beim GVH möglich

Allerdings können die Mitarbeiter der Üstra bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen nicht per Mail verkehren und nicht auf die Kundendatenbanken zugreifen. Abonnenten können darum vorerst weder neu einsteigen noch kündigen. Kartenumtausch oder Erstattungszahlungen etwa für Fahrtausfälle sind nur sehr eingeschränkt möglich. Wer eine im Preis teurere Monatskarte ohne Abonnement kaufen will, muss dies in den Verkaufsstellen in der Region oder an den Automaten der Üstra tun.

Die Üstra hat nach der Attacke einen Krisenstab gebildet und externe Fachleute an Bord geholt. Die Hacker sind so vorgegangen wie in der Vergangenheit beispielsweise auch beim kommunalen Versorger Enercity: Sie sind mit einem verseuchten Mail-Anhang in die IT-Systeme eingedrungen, der Dateien verschlüsselt. Zum Thema Lösegeldforderung wollte die Üstra aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen, es dürfte aber eine vorliegen oder noch kommen. „Wir haben bei der Polizei Anzeige wegen Computersabotage gestellt“, sagte Rehberg.

Bei Enercity hatte sich der Hackerangriff Ende Oktober vergangenen Jahres ereignet und ebenfalls den Kundenservice betroffen. Erst einige Wochen später lief dieser wieder störungsfrei. Ein Lösegeld hatte das Versorgungsunternehmen nicht bezahlt.