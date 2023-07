﻿Deutschlandticket: Probleme mit der App – das können Sie tun

Hannover. Am Wochenende ist es im Großraum-Verkehr Hannover (GVH) passiert: Einige Kunden hatten auf einmal kein Deutschlandticket mehr. Trotz bestehenden Abos war das Ticket in der App verschwunden – und am Montag plötzlich wieder da. Warum das so war, kann der Dienstleister derzeit noch nicht sagen, die Üstra drängt auf Behebung des Problems. Bei einer Kontrolle jedenfalls ist das für Fahrgäste eine unangenehme Situation. Was kann man in so einem Fall tun?

Wie beweise ich dem Kontrolleur, dass ich ein gültiges Deutschlandticket habe?

Üstra-Sprecher Heiko Rehberg rät: „Wer ein gültiges Deutschlandticket hat, der hat außerdem eine E-Mail erhalten, in der der GVH bestätigt, dass man im Besitz eines Deutschlandtickets ist. Falls die Fahrkarte also nicht angezeigt wird, bitten wir, diese E-Mail und ein gültiges Ausweisdokument bei Fahrausweiskontrollen vorzuzeigen.“ Das Prüfpersonal sei dafür sensibilisiert und zu Kulanz angehalten.

Was passiert, wenn man in der Bahn kein Netz hat?

Kein Problem: Sowohl beim GVH als auch bei der Deutschen Bahn ist das Deutschlandticket auch in der Offline-Version auf dem Mobilfunkgerät zu sehen.

