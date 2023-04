﻿Ab 1. Mai gilt das Deutschlandticket: Werden die Bahnen in der Region Hannover wieder so voll?

Noch weitere Aufführungen

Mit Fantasie mal eben zum Mond oder ins Drachenland reisen – das geht in Hannover im Freilufttheater in der List und in Linden. Da bleiben sogar kleine Kinder gebannt vor der Bühne sitzen. Wer am 1. Mai noch nichts vorhat, kann mit den Kindern auf dem Wakitu-Gelände noch „Hey, hey, hey Taxi“ gucken.