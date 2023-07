﻿Dezernent der Region: Bei Dauerhitze könnte das Befüllen von Pools verboten werden

Hannover. Jens Palandt, Umweltdezernent der Region Hannover, erklärt im Interview, warum die Behörde an heißen Tagen das Bewässern von Grünanlagen verbietet.

Viele Menschen verstehen nicht, warum das Blumengießen an heißen Tagen verboten wird, aber nicht die Swimmingpools oder Autowaschanlagen. Wie erklären Sie das?

Das Blumengießen mit einer Gießkanne ist weiterhin möglich. Aber das Bewässern von Grünanlagen, landwirtschaftlichen Flächen und Sportstätten mit Bewässerungsanlagen wie Rasensprengern und Feldberegnern ist eingeschränkt. Hier geht es darum, zunächst der Wasserverschwendung entgegenzuwirken. An heißen Tagen zwischen 11 und 18 Uhr sind die Verdunstungsraten beim Bewässern mit etwa 90 Prozent am höchsten.

Viele Menschen sehen in der Befüllung von Swimmingpools und dem Betreiben von Autowaschanlagen auch eine Wasserverschwendung.

Wir haben neben der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung weitere Verbraucher, wie zum Beispiel die Landwirtschaft oder Unternehmen. Wenn das Wasser in geschlossenen Kreisläufen zirkuliert, wird Verschwendung vermieden. Als Regionsverwaltung sind wir gehalten, in jeder Situation nach Möglichkeit das mildeste Mittel zu wählen. Vor dem Hintergrund historisch tiefer Grundwasserstände werden nun zunächst Maßnahmen gegen Wasserverschwendung angeordnet. Sollte es weiter zu trocken und heiß bleiben, kann es die Situation erfordern, weitergehende Maßnahmen zu ergreifen. Dazu könnte dann zum Beispiel das Verbot, Pools zu befüllen, gehören.

Welche nachweisbaren Erfahrungen haben Landkreise mit Wassersparverfügungen gemacht?

Allgemeinverfügungen zum Wasser gibt es in Niedersachsen in einigen Landkreisen erst seit ein bis zwei Jahren. Das Grundsatzproblem des gegebenenfalls zunehmenden Wassermangels werden wir damit nicht lösen können. Darüber hinaus wird mit den Betroffenen in der Landwirtschaft oder in Sportvereinen erörtert werden müssen, wie zukünftig eine Wasserverschwendung vermieden werden kann.

Die Region hat ein Klimaanpassungskonzept: Welche Rolle spielt da das Thema Wassereinsparung?

In unserer Anpassungsstrategie beim Thema Wasser ist die Herausforderung einerseits, mit zu viel Wasser nach Starkregenereignissen und bei Hochwasser umzugehen. Andererseits müssen wir zukünftig Wasser speichern, um es in Dürreperioden nutzen zu können. Hier spielt das Konzept der Schwammstadt eine große Rolle. Wichtige Maßnahmen sind dabei, Flächen zu entsiegeln, Bäume zu pflanzen und Rückhaltebecken und Zisternen einzurichten. Beim Landschaftswasserhaushalt haben wir hingegen einen Fokus auf den Wasserkreislauf gelegt. Wir müssen dazu kommen, unser Trinkwasser ausreichend zu reinigen, um es wieder in unsere Landschaft zurückzuleiten, damit das Wasser dort wieder dem Grundwasser zu Gute kommt. Unsere Wälder und Moore stehen im Übrigen aufgrund der zunehmenden Wetterextreme massiv unter Druck, hier müssen wir die Wasserspeicherkraft erhöhen.

Die Region hat 15 bis 20 Mitarbeiter im Außendienst des Fachbereichs Umwelt. Sie können niemals die Region flächendeckend kontrollieren. Soll heißen, die Behörde ist auf Hinweise von Nachbarn angewiesen, wenn jemand gegen die Verfügung verstößt.

Die allermeisten Menschen erkennen den Sinn unserer Verfügung an und begrüßen die Maßnahmen oder halten sie sogar für unzureichend. Die bisherige Zahl der Verstöße ist gering. Auch die Polizei hat ein Auge auf die Einhaltung der Verfügung. Was neben der Akzeptanz greift, ist sicherlich auch die soziale Kontrolle. In diesem Kontext ist sie als ein ganz gutes Regulativ zu bewerten.

