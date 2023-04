﻿Diakovere-Chefs im Interview: „Unsere Mitarbeiter sollen mit einem Grinsen nach Hause gehen“

In den vergangenen Wochen wurde viel über das finanziell angeschlagene Klinikum Region Hannover (KRH) geredet. Wie ist die Lage bei Diakovere mit den drei Krankenhäusern Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stefan David: Wir sind gerade dabei, den Jahresabschluss für das vergangene Jahr zu erstellen. Aber man kann jetzt schon sagen, dass es ein leicht negatives Ergebnis wird. Krankenhäuser bundesweit sind in tiefrote Zahlen gerutscht.

„Wir haben den Vorteil, dass wir ein Sozialkonzern sind“

Was läuft denn bei Diakovere anders, dass sie lediglich ein leicht negatives Ergebnis erwarten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

David: Wir haben den Vorteil, dass wir ein Sozialkonzern sind, neben den Krankenhäusern haben wir zum Beispiel auch die Altenhilfe und die Behindertenhilfe. Wir können uns also mit den unterschiedlichen Geschäftsfeldern intern unterstützen. Und wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das heißt, wenn wir Verluste machen, greift das unser Eigenkapital an. Wir müssen also vernünftig wirtschaften.

Im Gespräch: Die Diakovere-Geschäftsführer Stefan David und Christian Unzicker. © Quelle: Katrin Kutter

In welchem Bereich bei Diakovere ist das Defizit am größten?

Christian Unzicker: Grundsätzlich kann man eins sagen: Es ist heutzutage kein Geschäftsmodell mehr in Deutschland, nur Krankenhäuser zu betreiben. Immer mehr Konzerne leben dadurch, dass sie Modelle haben, wie sie Krankenhäuser gegenfinanzieren. Es wird immer unattraktiver, tatsächlich ein reiner Krankenhausbetrieb zu sein. Obwohl das ja eigentlich eine Kernaufgabe sein sollte, die den Staat so unterstützt, dass der Staat sich um die Gesundwerdung und die Gesundheit der Bürger kümmert.

Hat dann das KRH als reines Krankenhausunternehmen ein gutes Geschäftsmodell?

Unzicker: Flapsig gesagt: Wenn das KRH auch noch zum Beispiel einen hochprofitablen Würstchenverkauf hätte, müssten wir als Steuerzahler weniger reinstecken. Grundsätzlich gilt natürlich, dass es Teile der medizinischen Versorgung gibt, die finanziell nicht gedeckt werden. Und da ist es schon gut, wenn Kommunen das unterstützen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Markt in Hannover ist gut aufgeteilt“

Wie beurteilen sie die medizinische Versorgung in Hannover?

Unzicker: Der Markt ist in der Stadt gut aufgeteilt. Die Patienten gehen gern dorthin, wo sie wohnen. Und es gibt natürlich auch Spezialangebote in Hannover, die dann Patienten regional oder auch überregional hierher holen. Und wir haben eine Uniklinik, die sich auf die besonders schweren Fälle konzentriert. Hannover ist eine der wenigen Städte in Deutschland, die mit Kliniken nicht so überversorgt ist, anders als zum Beispiel München oder Frankfurt. Und wir haben hier auch keine großen privaten Unternehmen, die Rosinenpickerei betreiben. In München, wo ich zuletzt gearbeitet habe, gibt es davon extrem viele. Da ist es dann auch schwierig, für kommunale und gemeinnützige Krankenhäuser zu überleben.

Drei Kliniken: Zu Diakovere gehören das Friederikenstift (Foto), das Henriettenstift und das Annastift. © Quelle: Elena Richert

Dennoch muss sich Diakovere in einem verändernden Markt positionieren.

David: Wir haben jetzt keine Eile. Erst einmal muss die Region über die Medizinstrategie im KRH entscheiden, dann werden wir uns das gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Führungskräften anschauen und darauf reagieren. Außerdem spielt auch eine Rolle, wie die in Berlin geplanten Pläne zur Reform der Krankenhäuser konkret aussehen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mitarbeiter wollen ihre Teams meist nicht verlassen“

Im Zuge der Medizinstrategie beim KRH spricht Regionspräsident Steffen Krach (SPD) auch immer von einer besseren Zusammenarbeit der Kliniken in Hannover, zum Beispiel beim Thema Ausbildung und Personal. Was halten Sie davon?

David: Das machen wir bereits. Schon vor Beginn der Corona-Pandemie haben wir gemeinsam mit dem Kinderkrankenhaus Auf der Bult, der Dachstiftung Diakonie und Bethel im Norden den Ausbildungsverbund Hannover gegründet. Gemeinsam mit Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Altenpflege bilden wir jedes Jahr 250 bis 300 Pflegekräfte aus. Das International Neuroscience Institute (INI) bildet auch bei uns aus. Wir sind offen, für andere, die noch dazukommen wollen. Wir haben aber aktuell keine Anfragen. Andere haben allerdings auch eigene Pflegeschulen.

Großprojekt: Derzeit baut Diakovere am Kinderkrankenhaus Auf der Bult die Geburtsklinik Henrike. © Quelle: Animation: Diakovere

Eine Idee ist auch, dass sich die Kliniken bei Personalengpässen gegenseitig aushelfen, was halten Sie davon?

Unzicker: Das ist immer nicht ganz einfach. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen nicht unbedingt in ein anderes Haus gehen. Und sie wollen meist auch ihre Teams nicht verlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Pflegekräftemangel ist ein großes Thema, wie ist die Lage bei Diakovere?

Unzicker: Natürlich haben wir bei Diakovere die ein oder andere Stelle, die mal nicht besetzt ist. Aber das ist eine komplett andere Situation als zum Beispiel in München, wo es große Lücken gibt. Wir halten die Personaluntergrenzen ein. Und wir müssen deswegen selten Stationen schließen, weil wir nicht ausreichend Personal haben. Das kommt vielleicht mal in Krankheitswellen vor.

Christian Unzicker Der promovierte Mediziner Christian Unzicker ist seit dem 1. April Medizinischer Geschäftsführer von Diakovere. Der 44-Jährige ist Facharzt für Innere Medizin und Gesundheitsökonom. Nach Stationen als Ärztlicher Direktor der Kliniken Region Hannover (KRH) ging er zunächst an ein Münchener Klinikunternehmen. Schwerpunkte seiner Arbeit dort war die Entwicklung von innovativen Konzepten für die Standortentwicklung, vor allem bei der Ausweitung der ambulanten Behandlung und der Neustrukturierung der Notfallversorgung. Unzicker ist Nachfolger von Thomas Kersting, der das Unternehmen planmäßig verlassen hatte.

Andere Krankenhausbetreiber suchen händeringend nach Pflegekräften, was läuft bei ihnen anders?

David: Wir sind aus Schwesternschaften entstanden. Das heißt: Die Pflege ist bei uns tief verwurzelt. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Grinsen kommen und mit einem Grinsen wieder nach Hause gehen. Das ist unser Ziel.

Was halten Sie von den Abwerbeversuchen anderer Unternehmen beim Pflegepersonal?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

David: Da gab es inzwischen auch ein Gespräch auf höherer Ebene. Manche Initiativen sind gelaufen, ohne, dass die Chefetage davon wusste. Wir sind uns einig, dass wir alle Personal brauchen und dabei fair miteinander umgehen.

Diakovere-Chef Stefan David Stefan David steht seit 2018 an der Spitze von Diakovere. Zuvor war er von 2013 an bis zu seinem Wechsel kaufmännischer Geschäftsführer des diakonischen Verbunds Lichtenau bei Kassel. Davor war der Wirtschaftsingenieur Vorstand einer Krankenhausberatung in Hamburg und arbeitete für eine Unternehmensberatung und die Deutsche Bank. Der neue Diakovere-Chef ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Alle Klinikbetreiber schauen derzeit auf Berlin und die geplante Krankenhausreform des Bundes. Welche Erwartungen haben Sie?

Unzicker: Das eigentliche Problem ist, dass wir definieren müssen, welche medizinische Versorgung ist eigentlich die Versorgung für Deutschland. Derzeit geben wir die Parole aus, dass wir alles für jeden machen. Wenn wir das geklärt haben, dann können wir sagen, was wir in jedem Bundesland konkret benötigen. Dann kann ein Land sagen, wie viele Kliniken mit welchen Fachrichtungen nötig sind. Und dann braucht eine Kommune nicht mehr zu entscheiden, ein Krankenhaus zu schließen oder zu eröffnen. Aber derzeit läuft es doch ganz falsch: die Krankenhäuser entscheiden selbst, was sie machen und ob sie geschlossen werden. Meine Hoffnung ist, dass die Politik nicht immer danach fragt, was die meisten Wählerstimmen bringt, sondern auf der Sachebene argumentiert.

Lesen Sie auch

„Wie viele Menschen haben wir, die neue Hüften einbauen können?“

Dann stellt sich auch die Frage, ob in jedem Alter noch alles medizinisch Mögliche gemacht werden wird. Prägnantes Beispiel: In Großbritannien bekomme ich ab 60 Jahren keine neue Hüfte mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unzicker: Es spricht nichts dagegen, zu sagen, dass in Deutschland jeder eine Hüfte bekommt. Aber die Frage wird irgendwann sein, wie viele Menschen haben wir, die die Hüften einbauen können? Und wie viele Menschen können die Leute pflegen, die im Krankenhaus oder im Pflegeheim sind? Wenn die Babyboomer in Rente gehen, wird ein großer Teil der Menschen, die jetzt die medizinische Versorgung machen, nicht mehr da sein. Allein das wird die Medizin begrenzen.