﻿Der „Markt der langen Gesichter“ im Kulturtreff Hainholz

Beim „Markt der langen Gesichter“ konnte man unpassende Weihnachtsgeschenke in einer spaßigen Auktion im Kulturtreff Hainholz versteigern lassen – zu einem guten Zweck.

Hainholz. Es duftet nach Waffeln und Kaffee. Auf dem großen Tisch im Saal des Kulturtreffs Hainholz sind ungeliebte Geschenke, Geschmacksverirrungen und Lastminute-Fehlkäufe ausgebreitet, die nun unter den Hammer kommen. Es ist Zeit für den „Markt der langen Gesichter“. Noch bevor die Auktion losgeht, sammeln sich die Bietenden, hauptsächlich Senioren, im Saal und inspizieren die Gegenstände.

Da gibt es unter anderem die kippbare Stehlampe für den Mindestpreis von 10, ein Liter Schwarzwälder Kirschwasser für 7 und glänzende Reiterstiefel aus Rindsleder für 2 Euro (Größe 35 für die Enkelin war wohl verkehrt). Wie günstig. Neue und alte bekannte Schnäppchenjäger reiben sich die Hände. Nach zwei Jahren Corona-Pause bekommen die Weihnachtsenttäuschungen auf dem „Markt der langen Gesichter“ eine zweite Chance.

Spende für die Kunstschule

Getuschel, Gekicher und klimpernde Geldbörsen sind zu hören – selbst die halb leer getrunkene Wasserflasche von Svenja Schlüter wird unter die Lupe genommen und für ein ersteigbares Gimmick gehalten. Die Mitarbeiterin vom Kulturtreff kann gerade noch verhindern, dass ein interessierter Senior auf der vergeblichen Suche nach dem Mindestpreisschild den Inhalt der Flasche über die Auktionsgüter kippt – ist das nun ein Schnäppchen oder kann das weg?

Seit 21 Jahren schlüpft Svenja Schlüter jeden ersten Sonntag im Jahr mit einem Augenzwinkern in die Rolle der Auktionatorin. Dieses Jahr, erklärt sie, gehen 20 Prozent des Erlöses direkt an die Kunstschule Lotus in Hannover. Dort lädt die Kunsttherapeutin Tatjana Kulakovskaja junge ukrainische Geflüchtete zur kreativen Entfaltung ein.

Ein filigranes Glasglöckchen in der Hand läutet Svenja Schlüter zum Beginn. An ihrer Seite präsentiert sich Volker Wessels, der sonst historische Stadtführungen anbietet, spritzig und gut gelaunt im kitschigen Weihnachtsjackett. Unter lautem Gelächter und mit Applaus beginnt die spaßige Auktion. „Dieses Jahr war die gegenseitige Überbietungslust nicht so groß wie sonst“, wird Schlüter später feststellen.

Dennoch wechseln der Handspiegel in bahamabeige aus den Achtzigern, ein Nussknacker aus der ehemaligen DDR oder eine CD mit Gregorianischen Chorälen schnell den Besitzer. Alles für ein paar Euro zum Ersten, Zweiten und Dritten – verkauft!

Alles für ein paar Euro zum Ersten, Zweiten und Dritten – verkauft! © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die beiden Auktionatoren, Schlüter und Wessels, haben spürbar große Freude daran, die kuriosen Gegenstände unter überschwänglichem Lob feilzubieten und das Publikum zum Gebot zu motivieren.

Viel Spaß bei der Auktion

Da wird auch mal der Rücken-Bauchtrainer ausgepackt und vorgeführt mit dem Versprechen, sich für 3 Euro das Fitnessstudio in Zukunft sparen zu können. Traditionell werden gegen Ende der zweistündigen Auktion noch in Geschenkpapier gehüllte Überraschungen versteigert. Dieses Jahr kommt auch noch ein Gemälde der Kunsttherapeutin Tatjana Kulakovskaja obendrauf. Als Dankeschön für die Auktionsspende stellte sie ihr Bild „Lebensbaum“ zur Verfügung. Das Publikum druckst herum, mit einem abstrakten Gemälde zwischen ferngesteuerten Glühbirnen, Orangenduft-Fußbädern und Vanillesirup haben sie vielleicht nicht gerechnet. „Gekauft!“, ruft Volker Wessels prompt. Das Bild gehört dem Auktionator.

Darf es eine Kompakt-Nähmaschine sein? Oder echte Leder-Reitstiefel für 2 Euro? © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Am Ende sind rund 160 Euro für die Kunstschule Lotus zusammengekommen“, erzählt Svenja Schlüter. Die Spende ermögliche den jungen Geflüchteten aus der Ukraine die kostenlose Teilnahme am kreativen Gestaltungskurs.

Von Jakob Spruck