﻿Die Bahn muss in Hannover acht Brücken erneuern

Insgesamt acht Brücken in Hannover muss die Deutsche Bahn in den nächsten Jahren abreißen und erneuern lassen. Dadurch stehen unter anderem in der Südstadt und im Zooviertel Großbaustellen ins Haus. Dazu kommt noch die neue Umsteigeanlage in Waldhausen.

In schlechtem Zustand: An mehreren Brücken wie dieser über der Plathnerstraße ist Rost und sind andere Verfallserscheinungen zu sehen.

Hannover. Wenn im sogenannten Brückenportal der Netztochter der Deutschen Bahn ein Bauwerk mit einem hellgrünen Punkt markiert ist, bedeutet das nichts Gutes. Die Farbe steht für die Zustandsklasse 4, die besagt, dass die Brücke nicht mehr repariert werden kann und erneuert werden muss. In Hannover trifft das aktuell auf acht zu. Außerdem steht der Bau der Umsteigeanlage in Waldhausen an. Das sind die Projekte:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stichkanal in Ahlem

Stammt aus dem Jahre 1909: die Bahnbrücke über dem Lindener Stichkanal in Ahlem. © Quelle: DB Netz AG

Die zweigleisige Brücke über dem Lindener Stichkanal als Bestandteil der Güterumgehungsbahn soll vom Herbst kommenden Jahres an ausgetauscht werden. Sie stammt aus dem Jahre 1909 und steht wie viele andere Brücken auch unter Denkmalschutz. Das neue Bauwerk wird deshalb optisch dem vorhandenen angepasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plathnerstraße im Zooviertel

Sind in Schräglage geraten: die Stahlstützen der Brücke an der Plathnerstraße. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nachdem die Brücken über dem Schiffgraben und der Königstraße saniert worden sind, steht mit derjenigen über der Plathnerstraße das dritte Projekt in diesem Streckenabschnitt an. „Wegen der Bebauung und der Verkehrssituation wird das eine komplizierte Baustelle“, sagt Projektleiter Matthias Michaelis von DB Netz. Der Abriss der vorhandenen Brücke mit Baujahr 1912 beginnt im Oktober 2024. Bis Mai 2026 muss die Plathnerstraße dann für den Autoverkehr zwischen Braunschweiger Platz und Kleefelder Straße gesperrt werden.

Über die Brücke fahren auf sechs Gleisen S-Bahnen, Regional- und Fernverkehrszüge. Weil Abriss und Neubau in Teilen vonstatten gehen und die Ingenieure Hilfsbrücken einziehen, muss der Zugverkehr auf der stark befahrenen Achse nicht komplett umgeleitet werden. Die Kosten für das Projekt beziffert die Bahn derzeit auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Umsteigeanlage Waldhausen

So soll es mal aussehen: Bisher gibt es die Umsteigeanlage in Waldhausen nur in der Visualisierung, hier mit Blick auf die Riepestraße. © Quelle: DB Netz AG

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit mehr als zehn Jahren basteln die Planer an diesem Projekt, das den Bau einer neuen Haltestelle auf der Bahnbrücke über der Hildesheimer Straße vorsieht und die S-Bahn-Linien 1, 2 und 5 mit der Stadtbahnhaltestelle am Döhrener Turm verknüpfen soll. „Dadurch werden die südlichen Stadtteile Hannovers besser ans S-Bahn-Netz angeschlossen“, sagt Andreas Tonn von DB Netz. Für Pendler aus dem Deisterraum, die dorthin wollen, und für Messebesucher entfällt der Umweg über den Hauptbahnhof.

Für die neue S-Bahn-Station müssen Brücke und Bahndamm in Richtung Norden verbreitert werden. Wegen der Eingriffe in den Straßenraum und möglicher Lärmbelastung ist das Vorhaben bei den Anwohnern nicht unumstritten. Erste Vorarbeiten für das Millionenprojekt beginnen Ende 2024; die Hauptbauphase schließt sich von Ende 2026 an und dauert eineinhalb Jahre.

Schulenburger Landstraße in der Nordstadt

Wird durch eine neue Stahlbaukonstruktion ersetzt: die Brücke über der Schulenburger Landstraße. © Quelle: DB Netz AG

Das Bauwerk aus dem Jahre 1912 ist wegen seiner Lage im Netz von enormer Bedeutung für den Fernverkehr der Bahn, aber marode. Der Austausch wird derzeit geplant. Die Bauarbeiten sollen im Jahre 2027 beginnen, die Inbetriebnahme ist für Ende 2028 vorgesehen. Um für die Widerlager, den massiven Unterbau der neuen Brücke, Platz zu schaffen, reißen die Arbeiter dann auch noch das vorhandene Gebäude des ehemaligen Bahnhofs Hainholz ab.

Von der Brückenbaustelle hängt auch die Zukunft der in der Nähe gelegenen Stadtbahnstation am Bahnhof Nordstadt ab, die viele Pendler zum Umstieg zwischen S-Bahn und Stadtbahn oder Bus nutzen. Sie ist bisher als einzige auf der Linie 6 nicht barrierefrei. Wo Hochbahnsteige stehen sollen, können die Planer erst entscheiden, wenn die genauen Abmessungen der Eisenbahnbrücke fest stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doppelschlag am Bismarckbahnhof

Steht teilweise unter Denkmalschutz: die Bahnbrücke über dem Altenbekener Damm. © Quelle: Rainer Dröse

Auf der Sanierungsliste stehen auch die beiden Eisenbahnbrücken am Bismarckbahnhof in der Südstadt. Die nördliche überquert den vielbefahrenen Altenbekener Damm, die südliche befindet sich am Ende der Bismarckstraße über dem Durchgang zur Alten Bult. Beide sind 1908 errichtet worden und Teil der ICE-Strecke. Wegen ihres Zustandes müssen die Fernzüge derzeit in diesem Bereich auf Tempo 100 abbremsen.

„Um weiterhin einen hochfrequentierten Zugverkehr gewährleisten zu können und die Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten, werden wir die Arbeiten an beiden Brücken gebündelt durchführen“, teilt die Bahn mit. Sie hat mit Vorplanungen begonnen, erwartet den Baustart mit Abriss der vorhandenen und Installation der neuen Brücken aber erst für 2028. Bis zur Fertigstellung werden knapp vier Jahre vergehen. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Straßensperrungen im Bereich von Altenbekener Damm und Lindemannallee einstellen.

Drei weitere Sanierungsfälle

Im Brückenportal der Bahn tragen mit der Leinebrücke am südlichen Ende des Maschsees sowie zwei Brücken am Hermann-Löns-Park und in der Feldmark zwischen Tiergarten und Mittellandkanal drei weitere Bauwerke den hellgrünen Punkt. Dazu hat die Bahn noch keine weiteren Details veröffentlicht. Ohnehin wird das Thema in Hannover noch für lange Zeit erhalten bleiben: Für weitere 17 Brücken gilt die Zustandsklasse 3, bei der Erneuerungen zu prüfen sind.