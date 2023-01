﻿Abschied von den Beeke-Sängern: Vier Ricklinger Narren gehen in den Ruhestand

Nach Feuer in Tedi-Markt in der Ernst-August-Galerie: Polizei spricht von Brandstiftung

Feuerwehreinsatz mitten in der Innenstadt: Am Freitagmorgen war in der Tedi-Filiale in der Ernst-August-Galerie ein Feuer ausgebrochen. Zwei Angestellte wurden leicht verletzt. Jetzt macht die Polizei Hannover Angaben zur Brandursache und der Schadenshöhe.