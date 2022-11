﻿Die besten Partys: Hier können Sie es Silvester in Hannover krachen lassen

Hannover lässt es krachen: Zum Jahreswechsel sind in der Region Hannover wieder jede Menge Partys geplant. Wir geben einen Überblick, was Silvester abgeht.

Hallo, Neujahr: An Silvester steigen in Hannover wieder jede Menge Partys. Wir zeigen Ihnen, wann und wo Sie Ihren Abend verbringen können.

Hannover. Silvesterpartys sind der Klassiker, um sich vom alten Jahr zu verabschieden und das neue Jahr zu begrüßen. Sind Sie noch auf der Suche nach der richtigen? Hier ein Überblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die größte Party

Im HCC findet Hannovers größte Silvesterparty statt, es wird sogar die größte Sause Norddeutschlands. Auf fünf Floors wird ein Musikspektrum von House, Charts, R'n'B, 90er & Mallorcahits über Reggae bis hin zu Latino geboten. Dazu gibt es Live-Acts, DJs und Show-Highlights. An zahlreichen Bars werden hochwertige Drinks serviert und auch für den kleinen Hunger ist gesorgt. Um 21 Uhr geht es los. Tickets gibt es ab 29 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen und auch im HAZ/NP-Ticketshop.

Explosive Feier im Eve-Club

Im Oktober hatte der Eve Klub sein 20. Jubiläum gefeiert, jetzt geht es auch endlich wieder an Silvester rund: Am 31. Dezember 2022 steigt von 22 Uhr an die Silvesterparty. Reservierungen sind nicht möglich, der Eintritt ist frei. DJ Tommy Boy ist am Start. Die Gäste werden gebeten, in Schwarz-Weiß zu kommen. Motto der Party: „Black and White Dynamite“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Party-Klassiker am Steintor: der Eve-Club. © Quelle: Uwe Dillenberg

Kultiges Flair im Schauspielhaus

Wer im Schauspielhaus das neue Jahr begrüßen möchte – es gibt eine Silvesterparty im Foyer (Start: 22.30 Uhr). DJ Arne vom Eve Klub macht die Musik. Wer dabei sein will, zahlt 22 Euro. Auf Wunsch können die Gäste auch noch ein Buffet für 16 Euro buchen. Tickets werden direkt im Schauspielhaus und auf der Website verkauft.

Treppenhaus als Party-Area: Auch in der Cumberland'schen im Innenhof von Künstler- und Schauspielhaus wird gefeiert. In einer der schönsten Locations der Stadt legt ein DJ-Team unter dem Motto "Wayback-Originals" auf. Die Sause beginnt um 23 Uhr – Karten gibt es nur noch an der Abendkasse.

Supertalente und „Sterbehilfe“

Im Bei Chéz Heinz wird zum elften Mal eine große Silvesterparty geschmissen. Und die Veranstalter versichern: DJ Klaus wir mit Hits von Britney Spears, den Backstreet Boys und anderen Supertalenten die Tanzstimmung hochalten. Dazu gibt es fast schon traditionell den Longdrink „Sterbehilfe“ – vom Chef persönlich angerührt. Beginn ist um 23 Uhr. Tickets gibt’s an der Abendkasse für 8 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Silvester-Singleparty

Wer an Silvester jemanden kennenlernen möchte, kann bei Schenker am Schwarzen Bären vorbeischauen. In der Cocktailbar steigt Hannovers große Singleparty von 21 Uhr an in schicker Garderobe. Hier können die Gäste einen Abend mit Speed Dating, Moderation, Live Acts und DJ verbringen. Der liefert einen Musikmix aus Electro, HipHop, House, Pop und R’n’B. Karten erhalten Sie an den gängigen Vorverkaufsstellen ab 20 Euro.

Silvester möchte wohl kaum einer alleine anstoßen: Bei der Singleparty am Schwarzen Bären können Sie sogar jemanden kennenlernen und direkt gemeinsam ins neue Jahr starten. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv).

Moulin Rouge – Silvester im Lokal 4

Eine Nacht in Paris: Mit elegantem Dresscode lädt das Lindenblatt unter dem Motto "Moulin Rouge" zur Silvesterparty ein. Die Veranstalter verwandeln ihr Lokal 4 im Tiedthof in eine Location ganz im Stile des weltberühmten Varietés. Wer sich das Pariser Flair nicht entgehen lassen möchte, kann dort von 22 Uhr an den Silvesterabend einläuten. Auf zwei Dancefloors mit zwei DJs können die Gäste ins neue Jahr tanzen. Die Tickets gibt's im Vorverkauf unter www.eventbrite.de und an der Abendkasse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trendy Start ins neue Jahr im Herzen Hannovers

Am Schwarzen Bären wartet das Capitol mit seiner alljährlichen Silvesterparty auf. Wie gewohnt liefern die DJs Giorgio Stoffregen und Bernie Klinke einen tanzbaren Mix quer durch alle angesagten Stilrichtungen. Auch der Kultfilm „Dinner For One“ sowie Mitternachtskrapfen stehen auf dem Programm. Die Party startet um 21 Uhr. Wer vor 22 Uhr kommt, erhält zusätzlich einen kostenlosen Begrüßungsdrink. Die Tickets gibt’s im Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter Telefon (05 11) 12 12 33 33.

Viele Partys, viele Möglichkeiten: Und wie feiern Sie Silvester? © Quelle: Michael Behrens/Unsplash (Archiv).

Das Sausalitos lässt es krachen

"Es wird laut, bunt und geil" – so wirbt das Sausalitos auf seiner Homepage für seine Silvesterpartys in den beiden Locations Osterstraße und Lister Meile. Es gibt kalifornische und mexikanische Spezialitäten, im Getränkeangebot sind zahlreiche Cocktails (auch alkoholfrei), Longdrinks, Aperitifs, Bier, Weine und Shots inbegriffen. Tickets gibt es ab 89 Euro.

Die Party am Morgen danach

Für alle, die in der Silvesternacht Dienst schieben mussten, ist die „Blaulichtparty“ im Brauhaus Ernst August vielleicht das Richtige. Neujahrsmorgen können sie es gemeinsam mit DJ Chris Feikert ordentlich krachen lassen. Der bietet einen bunten Mix von Klassikern bis hin zum Millennium. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 6 Uhr am 1. Januar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber auch schon am 31. Dezember ist das Brauhaus natürlich schon in Stimmung: Bei der Silvesterparty von 19 Uhr an erwartet die Partygäste Livemusik mit der Band „Hello Flow“. Von Rock über Pop und Charthits gibt es genug Abwechslung für alle. Tickets gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf ab 18 Euro.

Wenn Sie auch eine Silvesterparty melden möchten, dann schicken sie die Infos gerne an diese Adresse: https://formulare.haz.de/kontakt (bitte wählen Sie dort "Redaktion" aus).

Von Red/Franziska Hubl