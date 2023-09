Der Sommer ist zurück: An diesen sieben Orten ist es zum Sonnenuntergang besonders schön

Der Sommer hat sich quasi mit Beginn des Septembers noch einmal mit Nachdruck zurückgemeldet. Und das verschafft den Hannoveranerinnen und Hannoveranern noch einmal schöne Gelegenheiten. Die Tage sind zwar schon spürbar kürzer geworden, doch ist beim Sonnenuntergang noch angenehm warm.

Wer sich verabreden will, um der Sonne beim Untergehen zuzusehen, der muss ein bisschen überlegen. Welcher Ort ist dafür der beste? Natürliche Höhenzüge sind in Hannover bekanntlich rar gesät. Hier sind sieben Empfehlungen.

1. Naturschauspiel am Kronsberg

Über den Dächern der Stadt: Wie eine Deckenlampe beleuchtet die untergehende Sonne am Kronsberg die ferne Stadtkulisse. © Quelle: Foro: Marvin Tran

Mit einem garantiert grandiosen Naturschauspiel wird belohnt, wer an wolkenlosen Abenden einen kleinen Fußmarsch und den Aufstieg auf den Kronsberg auf sich nimmt. Das ist zwar gefühlt vor den Toren der Stadt, gehört aber offiziell zu Bemerode. Von hier oben aus gesehen geht die Sonne direkt über der Kulisse der City unter.

2. Party auf der Dornröschenbrücke

Regelmäßige Party am Abend: „Sonnen-Happening“ auf der Dornröschenbrücke. © Quelle: Christian Behrens

An der Dornröschenbrücke zwischen Linden-Nord und Nordstadt trifft sich seit Langem abends Partyvolk, um die Sonne mit Wein und Bier zu verabschieden – und feiert dann oft zum Leidwesen der Anwohnerinnen und Anwohner so lange, dass es die Begrüßung der Sonne am Morgen meist verschläft.

3. Versunken im Maschsee

Romantisch: eine Bootsfahrt auf dem Maschsee bei Sonnenuntergang. © Quelle: Masoumeh Javan Fekr

Anders am Maschsee: Südstädterinnen und Südstädter lieben es, wenn sich die Sonne während ihrer morgendlichen Joggingrunde glutrot aus dem See erhebt. Und die ganz Sportlichen sehen sie bei ihrer abendlichen Runde auch noch über dem Westufer verschwinden.

4. „Hoch oben“ auf dem Lindener Berg

Das lässt sich doch gut vorstellen: In den Kleingärten auf dem Lindener Berg spazieren und Ausblick wie Sonnenuntergang genießen. © Quelle: Christian Link

Nun, so richtig weit nach oben geht es hier zwar nicht, aber 35 Meter sind es dann doch. Mit 89 Metern über dem Meeresspiegel ist der Lindener Berg der höchste „Berg“ im Stadtgebiet und bietet einen tollen Blick über die Stadt. Ein paar Schritte weg vom Lindener Turm wert ist der Weg zur Kolonie Bergfrieden. Auch dort lässt sich ganz wunderbar zum Benther Berg und Deister blicken.

5. Die Kanalbrücke am Lister Yachthafen im Nordosten der Stadt

Geradezu mediterran: der Lister Yachthafen bei untergehender Sonne. © Quelle: Safak Aksak

Im Nordosten der Stadt ist die Brücke Tannenbergallee am Lister Yachthafen der wohl schönste Punkt. Der Mittellandkanal ist zwar nur fünf Meter tief, und man wundert sich, dass die ganze Sonne darin versinken kann – doch es funktioniert. Die weißen Jachten verströmen mediterranes Flair, und nirgendwo in der Stadt schwimmt die Sonne so schön auf dem Wasser, bevor sie abtaucht.

6. Abkühlen und genießen an den Ricklinger Kiesteichen

Hier fehlt noch die Sonne: Die Ricklinger Kiesteiche sind ein paar entspannte Abendstunden wert. © Quelle: Angelina Apelhans

Wenn einem nicht gerade Blaualgen einen dicken Strich durch die Rechnung machen, lässt es sich hier prima baden. Und die Abkühlung in einem der drei Badeseen, die durch den Kiesabbau in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts entstanden sind, lässt sich ganz vorzüglich abrunden: nämlich auf einer Decke auf der Wiese, mit leckeren Essen und Trinken zum Sonnenuntergang.

7. Wäsche spielt am Leinewehr in Döhren keine Rolle mehr

Klingt doch ganz nett: Ein Spaziergang bei 20 Grad am Leinewehr in Döhren hat auch optisch etwas zu bieten. © Quelle: Jeana Thilla

Eher ein Geheimtipp ist das Leinewehr in Döhren. Im Bereich der Leineinsel im Süden Hannovers, ging es nicht immer so beschaulich zu, wie es mittlerweile der Fall ist, denn einst wurde hier ordentlich Wäsche gewaschen. Ein Spaziergang mit kleiner Brotzeit ist definitiv einen Versuch wert. Besonders idyllisch ist der kleine Platz mit Bank am Wiehegraben flussaufwärts an der Leine.

