﻿Die Corona-Zahlen steigen in der Region Hannover: Das müssen Sie jetzt wissen

Hannover. Die Zahlen steigen, derzeit infizieren sich wieder immer mehr Menschen mit Corona, die befürchtete Herbstwelle ist im vollen Gang. Wie ist die Entwicklung? Welche Regeln gelten? Wie kann ich mich schützen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie entwickelt sich die Corona-Inzidenz?

Die Zahlen steigen. Das gilt für die bundesweite Inzidenz, für den Trend in Niedersachsen und auch für die Region Hannover. In der Region liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 688,2. Im Vergleich der Kommunen unterscheiden sich die Werte stark. Am höchsten ist die Inzidenz in der Wedemark mit 948,3 und in Wunstorf (926,9). Die niedrigsten Werte werden für Pattensen (532,2) und Garbsen (564,5) gemeldet. In Hannover liegt die Inzidenz bei 642,3. Zum Vergleich: Das Robert-Koch-Institut meldet für Niedersachsen 813,3 und für ganz Deutschland 760,1.

Gab es schon einmal eine so hohe Sieben-Tage-Inzidenz?

Ja. Den Höchststand in der Corona-Pandemie stellten die Experten am 24. März fest: 1960,6.

Wie wird sich die Inzidenz weiter entwickeln?

Die Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg. Denn im Herbst ist die Ansteckungsgefahr größer als im Sommer. Zudem halten sich die Menschen häufiger in Innenräumen auf, das vergrößert die Infektionsgefahr. Dazu kommt: Die derzeit fast ausschließlich auftretenden Omikron-Varianten sind ganz besonders ansteckend.

Besser Schutz: In der Region Hannover gibt es die vierte Impfung auch für Menschen unter 60 Jahren. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Kann ich mich noch infizieren, obwohl ich mehrmals geimpft bin oder schon mit dem Coronavirus infiziert war?

Ja, jeder kann sich nach einer Erkrankung wieder neu anstecken. Denn die derzeit vorherrschenden Omikron-Varianten des Corona-Virus hinterlassen eine schlechte, sogenannte Immunitätsnarbe. Das heißt, die Abwehrzellen des Körpers können kein gutes immunologisches Gedächtnis gegen die Coronaviren aufbauen. Und die Gefahr, nach einer Infektion unter Long-Covid zu leiden, lauert auch bei jungen Menschen.

Gilt das auch, wenn ich drei oder vier Mal geimpft bin?

Ja. Die Omikron-Varianten sind wesentlich ansteckender als alle bisher bekannten Corona-Varianten. Daher können sich jetzt auch Menschen mit Impfung infizieren, die bisher gut durch die Pandemie gekommen sind. Wichtig ist vor allem: Das Risiko zu schweren Verläufen ist sowohl bei Menschen mit einer Grundimmunisierung als auch Geboosterten, also mit einer vierten Impfung, gering. Und gegenüber den anderen Corona-Varianten kann man weiterhin von einem sehr guten Impfschutz ausgehen, sagt das RKI. Dagegen haben laut Experten Ungeimpfte aller Altersgruppen ein deutlich höheres Risiko für schwere Verläufe.

Wie ist die Lage in den Krankenhäusern?

Die Lage spitzt sich zu. Das Land hat am Freitag eine Hospitalisierungsrate von 15,1 festgestellt, Tendenz weiter steigend. Die Zahl sagt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind. Das ist nicht mehr weit vom höchsten Wert mit 16,3 im März entfernt. Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft haben erste Kliniken ihre Belastungsgrenze erreicht. Das hängt aber auch mit zahlreichen Ausfällen durch eine Covid-19-Erkrankung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Auf den Intensivstationen in Niedersachsen sind derzeit 5 Prozent der Betten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Laut Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sind diese Menschen im Wesentlichen nicht drei- oder viermal geimpft und über 60 Jahre alt.

Verschlechterte Lage: Immer mehr Corona-Patienten kommen derzeit in die Krankenhäuser. © Quelle: Boris Roessler, dpa

Wann werden die Maßnahmen in Niedersachsen verschärft, zum Beispiel mit einer Maskenpflicht in Geschäften und Restaurants?

Dazu muss die Hospitalisierungsrate bei mindestens 15 liegen, was derzeit der Fall ist. Und gleichzeitig müssen mindestens 10 Prozent der Betten in den Intensivstationen mit Covid-Patientinnen und -Patienten belegt sein. Dann tritt die Warnstufe eins in Kraft.

Ich habe mich selbst getestet und das Testergebnis ist positiv. Was muss ich machen?

Bei einem positiven Schnelltest sind umgehend alle Kontakte einzustellen. Außerdem muss man über den Hausarzt oder über ein Testzentrum einen PCR-Test organisieren. Ist der PCR-Test positiv, muss man sich für mindestens fünf Tage isolieren. Zudem muss das Gesundheitsamt informiert werden, am einfachsten per Mail über meldung-corona@region-hannover.de oder per Telefon unter (0511) 616 43434.

Wann kann ich die Quarantäne beenden?

Infizierte können die Quarantäne selbstständig ohne Kontakt mit dem Gesundheitsamt wieder verlassen. Voraussetzung ist, dass in den letzten zwei Tagen keine Symptome vorlagen. Beschäftigte im Gesundheitswesen müssen sich weiterhin freitesten.

Geringe Gefahr: Wer eine FFP2-Maske trägt, ist gut geschützt. © Quelle: Patrick Pleul, dpa

Wo muss man derzeit eine Maske tragen?

In Bussen und Bahnen des öffentlichen Personen-Nahverkehrs müssen alle Passagiere ab dem sechsten Lebensjahr mindestens eine medizinische Maske tragen. In Fernzügen gilt weiterhin bundeseinheitlich eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. Eine FFP2-Maskenpflicht gilt außerdem in Krankenhäusern, sowie in Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, in Arztpraxen, Tageskliniken und Dialyseeinrichtungen.

Wo brauche ich einen negativen Test?

Der Zutritt zu Krankenhäusern sowie zu Heimen und Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen ist nur mit negativem Testnachweis zulässig. Bei vollständig geimpften und genesenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen reicht ein Selbsttest zwei Mal pro Woche.

Was kostet ein Test an einer Teststation?

Den Test gibt es gegen eine Selbstbeteiligung von 3 Euro. Der ermäßigte Preis gilt vor Besuchen von Veranstaltungen in Innenräumen, nach Risikokontakten, wenn die Corona-Warn-App eine rote Warnkachel anzeigt oder um vulnerable Gruppen zu schützen.

Für wen ist der Corona-Test kostenlos?

Einen Anspruch auf kostenlose Bürgertests haben unter anderem Kinder bis zu ihrem fünften Geburtstag, Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, Menschen, bei denen ein Test zur Beendigung der Quarantäne erforderlich ist sowie Besucher und Bewohner in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen ähnlichen Einrichtungen.

Noch keine Testpflicht: Auch unter den Schülern und Lehrern steigt die Zahl der positiven Fälle. © Quelle: Julian Stratenschulte, dpa

Wie viele gemeldete Corona-Fälle gibt es aktuell an den Schulen in Niedersachsen?

Das Kultusministerium in Hannover bekommt einmal pro Woche Meldungen aus den Schulen zu den bekanntgewordenen Infektionen. Die aktuellsten Zahlen liegen für die Kalenderwoche 39 (26. bis 30. September) vor. Zu diesem Zeitpunkt waren 4884 Schülerinnen und Schüler, 1339 Lehrkräfte sowie 465 weitere Schulbeschäftigte infiziert. Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher sagt dazu: „Das ist eine moderate, aber nicht auffällige Aufwärtsbewegung.“ Zum Vergleich: Vor den Sommerferien waren 8180 Schüler und Schülerinnen, 2019 Lehrkräfte und 528 weitere Beschäftigte an Corona erkrankt. Allerdings können die aktuellen Zahlen auch deutlich höher sein, da an den Schulen keine Testpflicht mehr besteht.

Sind besondere Schutzmaßnahmen zum Schulstart nach den Herbstferien geplant?

Nein, heißt es dazu aus dem Kultusministerium: „Nach den Herbstferien läuft alles wie gehabt, eine Testwoche ist nicht geplant.“ Grundsätzlich gilt der Stufenplan der Landesregierung, der im derzeitigen „Basisschutz“ keine weiteren Maßnahmen für den schulischen Bereich vorsieht. Erst ab Stufe 1, diese würde bei einer 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von höher als 15 und einer gleichzeitigen Auslastung der Intensivkapazitäten mit Covid-Patienten von mehr als 10 Prozent greifen, gäbe es eine Maskenpflicht für das Schulpersonal. Schumacher: „Das steht nach derzeitiger Lage nicht an. Eine entsprechende Verordnung ist aber vorbereitet und würde zeitgerecht aus der Schublade gezogen und in Kraft gesetzt.“

Und wann würde eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler wieder gelten?

Ab Stufe 2, wenn die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz größer als 20 und mehr als 15 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind. Allerdings müssten ab dieser Stufe nur die Jahrgänge 5 und höher im Unterricht eine Maske tragen. Zudem müssten sich die Kinder und Jugendlichen zweimal pro Woche verpflichtend einem Corona-Schnelltest unterziehen. Allerdings ist für diese Stufe 2 ein entsprechender Landtagsbeschluss notwendige Voraussetzung.

Darf ich von zuhause arbeiten, wenn ich Angst habe, mich im Büro zu infizieren?

Theoretisch Ja, ich muss mich aber mit meinem Arbeitgeber absprechen.

Kaum jemand trägt noch eine Maske, wie kann ich mich schützen?

Eine gut schließende FFP2-Maske bietet einen guten Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Virologen und unter anderem Gesundheitsminister Karl Lauterbach empfehlen, die Maske in Innenräumen wieder aufzusetzen, zum Beispiel beim Einkaufen. Außerdem helfen Abstände zu anderen Menschen und sorgfältiges Händewaschen.

In der Region Hannover gibt es die Booster-Impfung auch für unter 60-Jährige. © Quelle: Sebastian Gollnow, dpa

Wo kann ich mich impfen lassen?

Es impfen die Hausärztinnen und Hausärzte. Außerdem gibt es in der Region Hannover zahlreiche Impfstationen, oft an wechselnden Orten. Wo, an welchen Tagen und zu welcher Zeit geimpft wird, ist aktuell im Internet auf Hannover.de aufgelistet.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die 4. Booster-Impfung nur für Menschen ab 60. Kann ich mir auch als jüngerer Mensch einen Booster abholen?

Die Impfteams der Region Hannover boostern auch Menschen unter 60 Jahren. Das ist aber ein Sonderfall. In anderen Landkreisen, zum Beispiel in Hildesheim, werden Frauen und Männer unter 60 Jahren mit Booster-Wunsch wieder nach Hause geschickt.

Von Mathias Klein und Britta Lüers