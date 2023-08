Die Bürgerstiftung Hannover lädt zur Gesangseinlage am Milchhäuschen ein

Kostenfrei bis 18:00 Uhr lesen

In Budapest

Said Gilani aus Misburg startet bei der Leichtathletik-WM in Budapest für Afghanistan. Er darf das dank einer Wildcard und träumt auch von den Olympischen Spielen. Obwohl in Bremerhaven geboren, kennt man ihn in Afghanistan gut. Die Situation in dem Land macht Gilani traurig.