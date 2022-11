﻿Die ersten Gelben Tonnen stehen in Hannover: Darf ich meinen Müll schon reinwerfen?

Die Müllabfuhr in der Stadt Hannover wird umgestellt: Der Gelbe Sack hat ausgedient – die Tonne kommt. Tausende Behälter hat die Aha bereits ausgeliefert. Noch sollte man die Tonnen aber besser nicht befüllen.

Die ersten Gelben Tonnen sind da: Hier stehen sie vor einem Haus in der Südstadt.

Hannover. In der Südstadt kann man sie aus nächster Nähe betrachten: Vier Gelbe Tonnen stehen dort an der Ecke Jordanstraße/Geibelstraße an einer Häuserwand. Sie fassen 660 Liter – rund 100 dieser voluminöseren Behälter hat Hannovers Entsorger Aha bereits im Stadtgebiet verteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um einiges größer ist die Zahl für die kleineren Tonnen mit einem Fassungsvermögen von 120 bis 240 Litern. Hier sind bereits mehr als 5000 Behälter von der Deponie in Lahe an die Haushalte ausgeliefert worden. Erst vor einer Woche hat Aha damit begonnen. „Wir liegen etwas vor dem Zeitplan“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich.

Doch darf ich meine Joghurtbecher und Konservendosen bereits in die neuen Gelben Tonnen werfen? Rein praktisch geht das natürlich, Aha holt die Behälter jedoch erst am 2. Januar ab. Bis zum Stichtag müssen noch die Gelben Säcke an den Straßenrand gestellt werden.

Hinweiszettel an den Tonnen

Doch das ist offenbar nicht jedem bewusst. Die Genossenschaft Heimkehr hat auf die Gelben Tonnen vor ihren Häusern in der Südstadt deshalb Hinweiszettel geklebt: „Keine Befüllung vor Ende Dezember 2022!“. Denn sonst droht, der versehentlich zu früh eingeworfene Verpackungsmüll dort wochenlang in halb leeren Tonnen vor sich hinzustinken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Heimkehr bittet ihre Mieterinnen und Mieter noch keinen Müll in den Gelben Tonnen zu entsorgen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Man kann die Tonne natürlich jetzt schon als Zwischenlager nutzen“, erklärt Herich. Das aber kommt vor allem für die kleineren Behälter infrage, aus denen man den Müll oder die Säcke vergleichsweise leicht auch wieder herausheben kann.

Lesen Sie auch

Von Jahresbeginn bis zum 1. April wird die Aha noch Säcke mitnehmen und zugleich auch die Tonnen entleeren. Danach ist die Zeit der Gelben Säcke im Stadtgebiet endgültig vorbei. Alle Fragen und Antworten rund um die Gelbe Tonne finden Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sascha Priesemann