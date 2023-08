﻿Alles gelogen: Die Geschichte von Lars Windhorst und dem Ihme-Zentrum

Hannover. Als Lars Windhorst sich im März 2019 nach Hannover aufmacht, können seine Gastgeber sich, findet er, wirklich glücklich schätzen. Schließlich warten die Mitglieder des hannoverschen Rates samt ihrem damaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) händeringend auf ein Lebenszeichen des Mannes, der ihnen eins der größten Probleme der Stadt abzunehmen verspricht: das marode Ihme-Zentrum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er nämlich sieht das so: Seine Holding namens Sapinda, die inzwischen Tennor heißt, wirtschafte mit etwa 3,5 Milliarden Euro – so sagt Windhorst es in einer eigens anberaumten Ratssitzung. Das Ihme-Zentrum mache „nicht einmal 5 Prozent“ seiner Aktivitäten aus.

„Dafür haben wir Geschäftsführer“

Deshalb habe er sich eigentlich gar nicht selbst um das Projekt kümmern wollen: „Dafür haben wir Geschäftsführer.“ Nur weil er gemerkt habe, dass das Thema für Hannover so wichtig sei und der OB ihn drängend kontaktiert habe, sei er persönlich gekommen. Er investiere „jetzt einen halben Tag und vielleicht noch mal ein paar halbe Tage“, aber den Rest müssten seine Mitarbeiter erledigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das war vor mehr als vier Jahren. Wenn heute etwas erledigt ist, dann ist es das Ihme-Zentrum.

„Ein halber Tag und vielleicht noch mal ein paar halbe Tage“: Lars Windhorst im hannoverschen Rat im März 2019. © Quelle: Moritz Frankenberg

Damals, 2019, ist Windhorsts Ruf in Wirtschaftskreisen mit „schillernd“ bereits nicht mehr hinreichend beschrieben. Schon da ist Windhorst Anfang 40 und längst nicht mehr das „Wirtschaftswunderkind“, zu dem ihn der damalige Kanzler Helmut Kohl einst machte. Das Etikett klebt an Windhorst, seit Kohl ihn 1995 in einer Wirtschaftsdelegation mit auf eine Vietnam-Reise nimmt, da ist der selbst ernannte Jungunternehmer 18. Keine Geschichte über ihn kommt seither ohne diesen Karriere-Urknall aus.

Längst kein „Wunderkind“ mehr

Zuvor, mit 16, hat Windhorst die Schule abgebrochen, um Unternehmer zu werden. Die erste Unternehmung besteht daraus, mit Computerbauteilen zu handeln, die angeblich aus China stammen. Danach wechseln sich großspurige Ankündigungen wie die, in Ho-Chi-Minh-Stadt einen „Windhorst Tower“ zu bauen, mit den ersten Problemen und Skandalen ab. Anfang der Nullerjahre gehen drei Firmen von Windhorst in die Insolvenz, es folgt die Privatinsolvenz und 2009 ein Verfahren wegen Insolvenzverschleppung, das mit einem Jahr Haft auf Bewährung und 108.000 Euro Geldstrafe endet. Bei anderer Gelegenheit verurteilt ihn das Berliner Landgericht wegen Untreue in 27 Fällen. Danach wird es etwas stiller um Windhorst.

Karriere-Urknall: Windhorst 1995 als Teenager auf Wirtschaftsreise durch Asien mit Bunde © Quelle: Tim Brakemeier

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ändert sich, als er 2019 für 374 Millionen Euro die Anteilsmehrheit am Fußball-Bundesligisten Hertha BSC aus Berlin kauft. Windhorst sonnt sich in seinem Investment, schwadroniert vor der Presse von seiner Vision eines „Big City Club“, doch das Engagement endet mit Unfrieden und Chaos. Windhorst bleibt zwischendurch viele Millionen Euro schuldig, monatelang läuft der Verein dem versprochenen Geld hinterher. Heute ist Windhorst bei Hertha wieder raus, während der Klub als Tabellenletzter der zweiten Liga auf einem Haufen Schulden sitzt.

Verdient er überhaupt irgendwas?

Das Blitzlichtgewitter bei Hertha aber revitalisiert sowohl in der Branche wie auch bei Medien die Frage: Womit eigentlich verdient der Mann so viel Geld? Oder verdient er überhaupt irgendetwas?

© Quelle: IMAGO/O.Behrendt

Am nächsten kommt der Antwort wohl das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Das veröffentlicht im September 2022 das Ergebnis einer aufwendigen Recherche seiner Investigativreporterinnen und -reporter, die Windhorst monatelang durch die halbe Welt begleiten. Das bemerkenswerte Fazit der überaus lesenswerten Geschichte: „Keine Ahnung, wie es Tennor geht. Keine Ahnung, wo Lars Windhorst gerade ist, oben, unten, irgendwo in der Mitte, am Abgrund oder schon einen Schritt weiter.“

Geflecht aus Firmen

So gut es geht beschreiben die Journalisten das unübersichtliche Geflecht aus Firmen und Trusts, die in Luxemburg ansässig ist, auf Guernsey, der Isle of Man und was es sonst noch an Steuerparadiesen gibt. Selbst die Frage, wo Windhorst wohnt, ist offenbar nicht leicht zu beantworten. Offiziell: in der Schweiz. Und sein Geld? Tja. Hat er überhaupt welches, im landläufigen Sinne? Oder ist es vielleicht so, dass Windhorst mit den neuen Schulden hier die alten Gläubiger dort zufriedenstellt, die Geld für Investments wiederhaben wollen, die einst unter großem Blitzlichtgewitter verkündet worden sind?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu diesen Terminen reist Windhorst mit eigenen Jachten und Privatjets. Auch nach Hannover fliegt er vor einiger Zeit auf diese Weise buchstäblich ein, erzählt man sich im Rathaus, um zu verhindern, dass die Stadt sich als Mieterin aus dem Ihme-Zentrum herauszieht. Einmal kommt er, um zu verkünden, dass tatsächlich ein Durchgang gebaut wird. Der Durchbruch bleibt danach dennoch aus.

© Quelle: Rainer Dröse

So kommt es, dass einem der Auftritt Windhorsts vor Hannovers Rat im März 2019 in der Rückschau fast gruselig vorkommt. Schon den Kauf hat der Finanzjongleur einige Wochen vorher trickreich eingefädelt. Er hat die rund 83 Prozent der Immobilie, die nun der Sapinda gehört, die später Tennor heißen und sie ihrerseits irgendwann an einen seiner Trusts in eins der Steuerparadiese weiterveräußern wird, nicht direkt gekauft. Gekauft hat er die Tochterfirma des Vorbesitzers Intown, der die Anteile gehörten. Für Windhorst hat das den Vorteil, dass er keine Grunderwerbssteuer zahlen muss. Für die Stadt ist der Vorteil, dass die Firma an alle Verträge gebunden ist, die sie mit ihr bisher geschlossen hat.

Schostok lobt den „Investor“

Auf diese Verträge pochen die Lokalpolitiker nun, und Windhorst pariert. Er sagt nicht nur, er wolle zu diesen Verträgen stehen. Er sagt sogar, dass es unternehmerisch viel sinnvoller wäre, mehr zu tun – also größere Flächen zu sanieren, als die Verträge vorsehen. Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) lobt danach, Windhorst sei „der erste Investor, der diese Verträge als Minimalbedingungen bezeichnet“. Er rechne ihm auch positiv an, dass er schon zwei Wochen nach Bekanntwerden der Transaktion persönlich Rede und Antwort stehe. Die meisten Ratsleute sind skeptisch, aber Windhorst bleibt gelassen: „In einem halben Jahr sprechen wir uns, wenn wir weiter sind.“ Heute weiß man: Viel weiter ist er nicht gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Jetzt, vier Jahre später, hat Windhorsts Firma verkündet, keinen Handschlag mehr im Ihme-Zentrum zu tun und keinen Cent mehr hineinzustecken. Im Effekt heißt das schlicht: Niemand wird mehr so tun, als tue er irgendwas. Die Eigentümer haben einen Insolvenzantrag gegen Windhorsts Firma gestellt. Viele fürchten, dass seine Schulden sie in den Ruin treiben werden.

Am Ende ist leider alles genau so gekommen, wie eigentlich alle es immer befürchtet haben.

HAZ