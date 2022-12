﻿Das waren die größten Polizei- und Feuerwehreinsätze in der Region Hannover 2022

Massenschlägereien, Waldbrände und eine internationale Drogen-Razzia – Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten schlichteten dieses Jahr Streits, begleiteten Demonstrationen und räumten nach Naturkatastrophen auf. So spektakulär wie unterschiedlich waren die Einsätze in der Region Hannover.

So spektakulär wie unterschiedlich waren die Einsätze in der Region Hannover.

Razzia bei „Duke Burger“: Verantwortliche sollen den Staat um Millionen betrogen haben

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Name "Duke" steht für leckere Burger aus Hannover – aber auch für undurchsichtige Geschäftsbeziehungen. Auf Verdacht des millionenschweren Subventionsbetrugs mit Corona-Hilfen und Sozialleistungsbetrug durch Schwarzarbeit durchsuchte ein Großaufgebot von 350 Polizei- und Zolleinsatzkräften Anfang Mai die Geschäftsräume und Wohnungen der Beschuldigten und verhafteten drei Männer noch vor Ort. Abdullah B., genannt Apo, soll der wahre Drahtzieher des Gastroimperiums sein, zu dem auch "Pizza Punks" und "Zo'e" gehören. Im Januar 2023 soll die Gerichtsverhandlung gegen ihn und drei weitere Beschuldigte beginnen – der Verbleib der 3 Millionen Euro Corona-Hilfen ist allerdings noch nicht geklärt. (Foto: Christian Elsner (Archiv))

„Tümpel Town“: das Aktivisten-Camp in den Baumwipfeln, um Rodungen am Südschnellweg zu verhindern

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erste Mal besetzten Umweltschützende die Bäume an den Ricklinger Kiesteichen im August – als "Mahnwache" für wenige Stunden. Am 4. Oktober errichteten Mitglieder der Gruppe "Ende Gelände Hannover" Baumhäuser in der Leinemasch, auch ein Name für das neue Camp war schnell gefunden: "Tümpel-Town". 13 Hektar Gehölz sollen für den Ausbau des Südschnellwegs gerodet werden. Nicht nur Klima-Hardliner sind gegen die Rodungen, auch von Seiten der Anwohnenden und aus der Politik kommt Protest.

Für "Tümpel Town" gibt es mittlerweile ein Moratorium bis 2023. Bis zum besetzten Gebiet sind die Bäume Anfang Dezember – nach kurzzeitiger Störung durch die Aktivistinnen und Aktivisten – gefällt worden. Wo früher Bäume und dichtes Buschwerk waren, ist nun eine riesige Brachfläche – und Vorwürfe der Gegnerinnen und Gegner, das Land habe mehr als zuvor vereinbart gerodet. (Foto: Tim Schaarschmidt)

Pro-russische Kundgebung am Opernplatz: kleiner und friedlicher als erhofft

"Wir sind auf alles vorbereitet, schließlich treffen hier Kriegsparteien aufeinander", so die Aussage der Polizei zu einer pro-russischen Demo im April wie auch zu der im Juni. Im Voraus wurde die Demonstration am Opernplatz in Hannover öffentlich diskutiert, Hannovers Parteispitzen verurteilten die pro-russische Demo überwiegend. Die Polizei bereitete sich mit einem Großaufgebot vor, da sie mit 1500 Teilnehmenden rechnete – letztendlich kamen im Juni nur rund 100 Menschen zur Demonstration. Die Veranstalterin brach die Kundgebung vorzeitig ab. Bis auf vereinzelte Rangeleien und das Zeigen einer verbotenen Fahne blieb es friedlich, resümierte die Polizei Hannover. Die Gegendemo zählte rund 650 Teilnehmende. Auch hier waren weniger Menschen gekommen, als von den Organisatoren erhofft. (Foto: Christian Elsner)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sturm „Zeynep“ fegt mit Orkanböen über Hannover und hinterlässt eine Spur der Verwüstung

Das Sturmtief "Zeynep" ist im Februar diesen Jahres über Norddeutschland mit bis zu 160 Stundenkilometer Geschwindigkeit und mehr hinweggefegt – ein Orkantief. Zwischen 16 und 0 Uhr mussten Feuerwehrleute 445-mal in der Region Hannover ausrücken. Bis der Sturm am folgenden Tag abklang, zählte die Feuerwehr 1100 Einsätze. Auch die Polizei war mit 215 Alarmierungen zwischen 16 und 22 Uhr gefordert. Die Aufräumarbeiten dauerten tagelang.

Bäume stürzten um und beschädigten unter anderem die Oberleitungen der Bahn, die Bahn stellte den Betrieb am 18. Februar im Laufe des Tages ein und Reisende strandeten auch am Hauptbahnhof in Hannover. Tagelang war der Zugverkehr anschließend nur eingeschränkt möglich. Über 6000 Kilometer des Streckennetz waren nicht befahrbar.

Flüge fielen ebenfalls aus. Der Sturm deckte Dächer ab, ein Baukran stürzte ein. Eine schwere Sturmflut folgte. Nordseeinseln büßten Teile ihrer Sandstrände ein. Die Sturmschäden im Harz werden noch Jahrzehnte bemerkbar sein. Der Orkan "Zeynep" verursachte versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro, mindestens drei Menschen starben.

Dem Orkan ging bereits Sturm "Ylenia" voraus. Schulen und öffentliche Einrichtungen blieben deshalb in Hannover geschlossen. Nach "Zeynep" folgte in der neuen Woche Sturmtief "Antonia". Die Stürme verursachten gemeinsam mindestens 1,6 Milliarden Euro Schäden. (Foto: Samantha Franson)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2000 Kubikmeter Müll in Flammen: Großbrand auf der Aha-Deponie

Etwa 2000 Kubikmeter Sperrmüll standen auf der Zentraldeponie von Aha im Stadtteil Lahe in Flammen. Gegen 22 Uhr am Donnerstag, 7. Juli, war Aha-Sicherheitsdienstmitarbeitenden das Feuer in der Sperrmüllhalle aufgefallen. Von Donnerstagabend bis in den Freitagmorgen waren 90 Feuerwehrleute mit mehreren Großtankfahrzeugen im Einsatz.

Am 25. August wie auch am 1. September brannten wieder Müllberge auf demselben Gelände. Diesen Sommer alleine waren es drei Großbrände, die sich wohl von selbst entzündet hatten – weil Menschen gefährliche Gegenstände wegschmeißen, die nicht in den Hausmüll gehören. (Foto: Feuerwehr Hannover)

50 Straßenzüge plötzlich dunkel: der Stromausfall im Norden Hannovers im September

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im September ist es im Norden Hannovers zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Im Bereich List, Bothfeld, Vahrenheide bis Groß-Buchholz kam es am 12. September gegen 21.10 Uhr zu einem Blackout. In der Sutelstraße schoss Feuer aus dem Boden, etwa 50 Straßenzüge waren ohne Strom. Nach Angaben von Anwohnern liefen Menschen mit Taschenlampen durch die Straßen. "So etwas habe ich in 30 Jahren bei Enercity noch nicht gesehen", staunte später in der Nacht ein Mitarbeiter des Energieversorgers. Vermutlich hatte ein Kurzschluss in einer Mittelspannungsleitung (10.000 Volt) den Stromausfall verursacht. Enercity konnte den Schaden schnell beheben. Nach 31 Minuten waren laut einem Sprecher wieder alle Lichter in den Häusern an. (Foto: Hannoverreporter)

Massenschlägerei und ein Brand in der Scholvinstraße im Steintorviertel

Am 10. Juli musste die Polizei Hannover eine Massenschlägerei auflösen und mehrere Straßen räumen. Mehr als 100 – hauptsächlich männliche – Personen hatten sich an verschiedenen Orten im Steintorviertel geprügelt. Die Feiernden sollen stark alkoholisiert und aggressiv gewesen sein. Die Polizei forderte Verstärkung an und räumte die Straße, um weitere Straftaten zu verhindern. "Teilweise drängten sie die Personen durch Schieben in Richtung Am Marstall", sagte eine Polizeisprecherin. Ein Streit um eine Tischreservierung im Miami-Vice in der Scholvinstraße soll der Prügelei vorausgegangen sein. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzungen ein.

Nur ein paar Minuten nach dem Einsatz wegen der Massenschlägerei wurden Polizei und Rettungsdienst dann zum benachbarten Steintorplatz gerufen. Dort hatte ein Unbekannter einen 32-Jährigen niedergestochen. Ein Zusammenhang zwischen der Auseinandersetzung im Vergnügungsviertel und der Messerattacke bestand laut Polizei allerdings nicht.

Ein weiterer Groß-Einsatz am Steintor für Feuerwehr und Polizei folgte im August: Die Dachterrasse der Diskothek "Sansibar" in der Scholvinstraße brannte. Von 2 bis 4.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten. Einen 33-jähriger Brandstifter nahmen Polizeibeamte fest. Der Schaden des Brandes lag bei rund 150.000 Euro. Rocker-Chef Frank Hanebuth lobte die Sicherheitskräfte anschließend: "Feuerwehr und Polizei haben einen sehr guten Job gemacht." (Foto: Christian Burkert)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

23 Tonnen Kokain geschmuggelt: Hannover steht im Mittelpunkt einer internationalen Drogenrazzia

Die Region Hannover war im April der Schwerpunkt einer groß angelegten Razzia gegen international agierende Drogenhändler. Der Gruppierung soll insgesamt 23 Tonnen Kokain aus Südamerika in die Europäische Union geschmuggelt haben. Der Schätzwert: etwa eine Milliarde Euro (Straßenverkaufswert). Das ist aber wohl nur die Spitze des Eisbergs – Ermittelnde haben Hinweise auf Mengen im "dreistelligen Tonnenbereich". Einer der mutmaßlichen Drahtzieher ist ein 39-jähriger gebürtiger Hannoveraner. Er wurde in Dubai festgenommen.

Ein 43-Jähriger aus der Region Hannover zählt ebenfalls zu den Hauptverdächtigen. Er soll die Organisation der illegalen Geschäfte von hier aus geleitet haben, nachdem sich seine Komplizen nach Dubai abgesetzt hatten. Ermittelnde durchsuchten sein Haus und nahmen ihn bei der Razzia fest. Weitere Durchsuchungen gab es in Hannover, Langenhagen und Laatzen. Auch in anderen niedersächsischen Gemeinden sowie den Niederlanden, Belgien, Spanien und Paraguay gab es Razzien. Insgesamt wurden am 20. April 14 mutmaßliche Drogendealer festgenommen – davon 11 in Deutschland. 35 Objekte wurden durchsucht.

Der Drogenring steht auch in Zusammenhang mit dem bislang größten entdeckten Kokainfund im Hamburger Hafen im März 2021. Damals hatten die Fahnder 16 Tonnen des Rauschgifts in fünf Containern aus Paraguay entdeckt – im Wert von 448 Millionen Euro. Anton D. wurde im November unter anderem deswegen zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. (Foto: Rainer Droese)

Dürresommer: 450 Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrände bei Lehrte-Hämelerwald – 20 Hektar verbrennen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Sommer war viel zu heiß und trocken. Eine Folge waren Wald- und Flächenbrände in der Region Hannover. Der größte war im Hämelerwald: Die erste Alarmierung über einen Flächenbrand war gegen 17.30 Uhr am Sonnabend, 3. September, eingegangen. Danach folgten weitere nahezu im Minutentakt. Rund 450 Feuerwehrleute bekämpften bis zum Sonntag Wald- und Flächenbrände an mindestens fünf verschiedenen Stellen bei Hämelerwald in Lehrte. 20 Hektar brannten, über 24 Stunden dauerten die Löscharbeiten.

Mit Motorsägen kämpften sich die Feuerwehrleute durch das Unterholz zu den Brandherden. Löschwasser musste von weit hergeholt werden. Starker Wind fachte das Feuer an, die vertrocknete Natur brannte wie Zunder.

Sämtliche Brandherde befanden sich an der Bahnstrecke, zwischenzeitlich musste der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin eingestellt werden. Der Verdacht lag daher nahe, dass Funkenflug von einem Zug die Feuer entfacht hatte. Im Sommer hatte es wegen der anhaltenden Dürre vermehrt Böschungsbrände entlang der Bahngleise in der Region Hannover gegeben. Nach den verheerenden Waldbränden im Sommer fordert die Feuerwehr Hannover nun eine bessere Ausstattung. (Foto: Stadtfeuerwehr Lehrte)

Brandstiftung: Sieben Autos und zwei Container brennen kurz vor Ostern in Kleefeld

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sieben Autos und zwei Altpapiercontainer brannten in der Nacht zum Karfreitag ab. Gegen 2:45 Uhr war die Feuerwehr am 15. April wegen eines brennenden Autos in der Fichtestraße nahe dem Kantplatz im Stadtteil Kleefeld alarmiert worden. Die Flammen schlugen auf weitere parkende Wagen über, ehe die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle brachten – jedoch konnten sie verhindern, dass die Flammen auf Häuser übergriffen. Etwa 200 Meter weiter brannten zwei Plastik-Altpapiercontainer völlig aus. Die Polizei schätzte den Schaden auf 100.000 bis 150.000 Euro. Es wurde jedoch niemand verletzt.

Zwischenzeitlich fielen Indians-Fans in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen – am selben Tag lief auch ein Eishockeyspiel am Pferdeturm. Der Verein zeigte sich erschüttert über die Vorwürfe und bezeichnete sie als "absoluten Quatsch". Schließlich stellten Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im Oktober ein, der oder die Brandstiftenden kamen unerkannt davon. (Foto: Christian Elsner)

Von Redaktion