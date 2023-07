Bluthochdruck, Herzinfarkte, Stoffwechselstörungen: Dauerhafte Lärmbelastungen können massive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Laut aktuellen Berechnungen sind in Hannover bis zu 190.000 Menschen zu viel Straßenlärm ausgesetzt. Einige Straßen stechen dabei besonders heraus.

Hannover. Zehntausende Menschen in Hannover sind dauerhaft gesundheitsgefährdendem Lärm ausgesetzt, der vor allem vom Autoverkehr verursacht wird. Das geht aus Lärmkarten und Berechnungen vor, die 2022 aktualisiert wurden. Betroffen von zu viel Lärm am Tage sind demnach in Hannover fast 190.000 Menschen. Nachts sind es rund 120.000.