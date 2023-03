﻿Wieso auf den Mardalwiesen nichts verändert werden darf

Die Mardalwiesen sind nach Einschätzung der Stadt biologisch so wertvoll, dass sie selbst Gehölzbepflanzungen nicht zulassen will – damit Krähen sie nicht als Ansitzfläche nutzen. Die CDU im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hatte sich nach Möglichkeiten zur Aufwertung der Wiesen erkundigt.

Kleinod: Die Mardalwiesen sind biologisch so wertvoll, dass nichts an ihrem Charakter geändert werden darf, hat die CDU im Bezirksrat erfahren.

Kirchrode. Bebauung? Begrünung? Oder etwas ganz anderes, um das Areal interessant zu machen für die Öffentlichkeit? Nichts von alledem ist möglich, denn die Mardalwiesen im Stadtteil Kirchrode müssen ihren aktuellen Wildwiesen-Charakter behalten, damit sich dort wieder Kiebitze ansiedeln und seltene Pflanzen weiter gedeihen können. Das hat die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der CDU im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode mitgeteilt. Die hatte sich nach Möglichkeiten erkundigt, die Grünflächen aufzuwerten.

Idyll im Stadtteil Kirchrode: Die Mardalwiesen sind Teil eines Gebietes im Osten von Hannover, das in Niedersachsen einen besonderen Bodenbelag aufweist. Das ist eine sogenannte Niedermoortorfdecke, die sehr nass, nährstoffarm und basenreich ist, was eine sehr seltene Bodenkonstellation darstellt. Deshalb gebe es dort Pflanzen, die anderswo nicht existieren. Zudem gibt es auf den Mardalwiesen einen Hang, der als Naturraumgrenze gelte. Was bedeutet, es gibt dort noch einen nährstoffreichen Bördeboden neben sandiger Moorgeest – auch dieser Bereich beherberge eine Reihe landesweit bedrohter Pflanzenarten. Die gesamten Mardalwiesen sind deshalb auch Landschaftsschutzgebiet, teilt die Stadt weiter mit.

Re-Aktivierung des alten Festplatzes ist ausgeschlossen

Dennoch unterlagen auch die Mardalwiesen im Verlauf der Jahrzehnte einem Wandel, wenn auch nur behutsam. In dem Kirchröder Kleinod wurde ein Teil der Wiesen rund um die 1960er-Jahre nämlich als Klein-und Obstgärten genutzt, Pferde grasten auf den Wiesen, in den Nachkriegsjahren hatte es dort sogar eine Art Festplatz gegeben – diesen Bereich rückte die CDU nun in den Fokus ihrer Anfrage, ob dort eine Wiederbelebung des Areals möglich sei. Die Antwort der Stadtverwaltung: Es handele sich um eine künstliche Aufschüttung nach 1945, die inzwischen ebenfalls eine hohe biologische Bedeutung aufweise. Also nein. Begründung:

„Im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich auf dem mageren, trockenen Standort eine Wiesenvegetation mit einem reichen Blütenflor angesiedelt, die auch eine hohe Bedeutung für Insekten aufweist“, so Stadtbezirksmanagerin Stefanie Seeliger. In diesem Zusammenhang seien besonders die Lücken im Bewuchs wertvoll. „Diese Vegetationsbestände sind aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften nach derzeitigem Kenntnisstand besonders geschützt.“

Bodenbrütende Vögel sollen in Ruhe brüten könnnen

Auch Gehölzbepflanzungen will die Stadt auf den Mardalwiesen nicht erlauben – damit sie etwa nicht von Krähen als Ansitzfläche genutzt werden, die von dort aus dann Eier bodenbrütender Vögel erspähen. Vor allem die Wiederansiedlung der Kiebitze liegt der Verwaltung am Herzen. Kleinteilig passiert nur dies: Zur Verbesserung des Lebensraums für Insekten ist ein Insektenhügel vorgesehen, den der Lions-Club Hannover-Tiergarten dort plant. Mehr sei wegen der Wertigkeit der Mardalwiesen aber nicht möglich, betont die Stadt. Die Mardalwiesen bleiben also das, was sie sind – eine ab Frühjahr durchgängig blühende Landschaft und Biotop seltener Pflanzen.