Jahresergebnis im schwarzen Bereich und Allzeithoch bei Forschungsdrittmitteln: MHH zieht positive Bilanz für das vergangene Jahr.

Hannover. „Sensationelles Ergebnis“: Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen – 2 Millionen Euro plus. MHH-Präsident Prof. Michael Manns spricht von einer besonderen Leistung in besonders schwierigen Zeiten. „Obwohl Fachkräftemangel und krankheitsbedingte Ausfälle in fast allen Bereichen Belastungen zur Folge haben, setzen sich unsere Beschäftigten konstruktiv, mit Initiative und Erfolg für Krankenversorgung, Forschung, Lehre, Ausbildung, in der Technik und Verwaltung ein.“