Stimmen Sie jetzt über Hannovers beste Bar ab

Hannover. Am 6. März werden bei der "Nacht der Gastronomie" wieder die besten Gastgeber der Region Hannover geehrt. Bei einer großen Gala veranstaltet von "Hannover geht aus!", dem Gastro-Magazin der HAZ und der Neuen Presse, werden die besten Restaurants und Bars ausgezeichnet. Gefeiert wird in der in der "Alten Druckerei" – der neuen Veranstaltungshalle auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in Bemerode. Nun beginnt die Abstimmung über die Gewinner. Leser und Leserinnen können ihre Favoriten auswählen. Das sind die zehn nominierten Bars. Sie können hier auch direkt abstimmen.

Das 993 setzt auf eine gepflegte Atmosphäre

Klein, aber fein: das 993 in der Stüvestraße. © Quelle: Karsten Davideit

Dass man im 993 gut essen kann, ist schon lange bekannt. Aber das ist nicht alles. Die kleine, aber feine Bar bietet ihren Gästen in gepflegter Atmosphäre eine Vielzahl von Drinks und Cocktails. Dabei legt das 993-Team großen Wert auf qualitativ hochwertige Spirituosen und selbstgemachte Zutaten für seine Kreationen – der 993er ist dabei natürlich Pflicht. Barmann Kevin Clormann versorgt gekonnt noch Nachtschwärmer, wenn Alex Falke die Küche längst geschlossen hat. Derzeit wird an der Stüvestraße kräftig renoviert und das Restaurant wird erweitert. Bis Ende Februar soll aber alles fertig sein, und dann wird dort auch der Barbetrieb wieder volle Fahrt aufnehmen.www.993-hannover.de

Das Bar Seña-Team hat eine Leidenschaft für gute Cocktails

Die Bar Seña ist seit 2001 in der Südstadt für die Gäste da. © Quelle: Karsten Davideit

Im Herzen der Südstadt befindet sich schon seit 2001 die Bar Seña. Direkt am Oesterleyplatz zwischen Sallstraße und Hildesheimer Straße wird seit mehr als 20 Jahren die Leidenschaft für Cocktails gelebt: Auf der umfangreichen Karte sind fast 300 Kreationen zu finden. Coladas, Mojitos, Margaritas und Caipirinhas gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Echte Klassiker wie der Cosmopolitan, Old Fashioned oder Manhattan, treffen hier auf Prosecco Cocktails und eine große Auswahl an Drinks mit karibischem Flair. Tapas, Enchiladas und weitere Kleinigkeiten von der Speisekarte runden das Angebot der Bar ab, die für Raucher sogar einen eigenen Raum anbietet. www.bar-sena.com

Im Bukowski’s gibt es handwerklich perfekt gemachte Drinks

Eine echte Institution: das Bukowski’s in der Königsstraße. © Quelle: Karsten Davideit

Das Bukowski's liegt an der Königsstraße – und damit mitten im Herzen der Stadt. Dort ist die Bar seit mehr als sechs Jahren ein Ort, an dem ein tolles Ambiente und hochkarätige, handwerklich perfekt gemachte Drinks und Cocktails zusammenkommen. Gin ist dabei das Steckenpferd des Barchefs, der viel Wert auf die Beratung legt. Gemütliche Sofas laden dazu ein, ganz entspannt die auf der umfangreichen Karte angebotenen Standards und Eigenkreationen zu genießen. Vom anfänglichen Geheimtipp hat sich das Bukowski's mittlerweile zu einer echten Institution in der Szene entwickelt und ist damit ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer und Liebhaber der Barkultur. www.bukowskis-hannover.de

Der Schenker setzt auf Qualität im Industrial-Stil

Nur echt mit Mango Monster: Im Schenker gibt es Cocktails mit ausgefallenen Namen. © Quelle: Karsten Davideit

Im schönen Linden, direkt am Schwarzen Bären, finden Fans der gelebten Barkultur alles, was das Herz begehrt. Der Schenker bietet im gepflegten Industrial-Style-Ambiente eine breite Palette an Drinks und Cocktails – gelegentlich begleitet von Live-Musik. Klassiker wie der berühmte Negroni, Gin Fizz, Whisky Sour und eine perfekt gemixte Margarita gehören ebenso zum Angebot, wie die selbst kreierten Signature Drinks des Hauses. Die hören dann auf so ausgefallene Namen wie zum Beispiel Gin-A Wild, Dia Muerte, Mango Monster oder Deep Forest. Das Angebot wechselt dabei ständig und sollte für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Ausprobieren ist dabei ausdrücklich erwünscht. www.der-schenker.de

Die Goldfisch Bar bietet leckere Bistroküche zum guten Getränk

Bietet einen Mädelstag an: die Goldfisch Bar. © Quelle: Karsten Davideit

Die Goldfisch Bar an der Sallstraße ist vielseitig. Hier kann man leckere Bistroküche genießen oder einfach bei einem Bier, Wein oder Kaffee in gemütlichem Ambiente zusammensitzen. Das Kernstück aber ist natürlich die gut ausgestattete Bar. Die bietet eine große Auswahl an Longdrinks, Highballs und Cocktails, von den Klassikern wie zum Beispiel Caipirinha, Sex on the Beach, Bloody Mary und dem Cosmopolitan bis zu den spannenden, kreativen Goldfisch Specials wie dem No Stress Mix, dem Frozen Bounty oder dem trendig daherkommenden Pink is the new Black. Dazu wird auf Wunsch Bar-Food von süß bis salzig gereicht. Und beste Freundinnen sollten sich den Montag vormerken – da lockt der Mädelstag. www.goldfisch-hannover.de

Die Lucky 7 Bar lädt an einen 17 Meter langer Tresen ein

Im Obergeschoss der Spielbank lassen sich originelle Dinks probieren. © Quelle: Karsten Davideit

Die Lucky 7 Bar befindet sich bereits seit 2011 im Obergeschoss der Spielbank Hannover. Das junge Barteam, aus dem schon drei Niedersächsische Cocktailmeister hervorgegangen sind, mixt seinen Gästen rund 80 verschiedene Drinks und Cocktails. Spezialität sind Cocktail-Klassiker aus aller Welt sowie originelle Signature-Drinks, die mit den Jahreszeiten gehen – wie etwa der Hannover Royale, eine Hommage an die 300-jährige Personalunion der Königshäuser Hannover und London. Am Bartresen, der mit 17 Metern einer der längsten der Stadt ist, treffen elegant bis lässig gekleidete Casinogäste jeden Alters auf junge und jung gebliebene Nachtschwärmer in legerer Garderobe. Und der riesige Kronleuchter im Zentrum der Bar ist einzigartig. www.lucky7-bar.de

In Oscar’s Bar kann man stilvoll Qualität genießen

Die Oscar’s Bar bietet mal eben 250 Whisky-Sorten. © Quelle: Karsten Davideit

Oscar's Bar, direkt am Opernplatz gelegen, bietet seinen Gästen ein stilvolles Ambiente mit viel Holz und hat den Anspruch, Cocktails und Drinks in herausragender Qualität zu bieten. Dabei legt das Team in der Georgstraße besonderen Wert auf sorgfältige Zubereitung und die besten Zutaten. Diesem hohen Anspruch genügen auch die angebotenen Weine und die überragende Auswahl verschiedener Whiskys – unter etwa 250 Sorten finden wohl jeder Gast seinen Favoriten – und anderer hochwertiger Spirituosen. Das Oscar's ist zudem auch regelmäßig Schauplatz anspruchsvoller Tasting-Events und wird seit mehr als 30 Jahren auch überregional als Top-Bar eingestuft. www.oscarsbar.de

In der Pelikan Bar wird hochwertige Barkultur gepflegt

Edle Tropfen in einem ehemaligen Kesselhaus: die Pelikan Bar. © Quelle: Karsten Davideit

Im Sheraton Hannover Pelikan Hotel findet man im ehemaligen Kesselhaus der Füllfederfabrik die Pelikan Bar. Die historische Location wurde in eine elegante Bar mit großem Tresen – immerhin 20 Meter lang – und diversen anderen Sitzmöglichkeiten verwandelt. Neben den bekannten Klassikern der Barkultur gibt es hier auch viel innovatives und spannendes, teils mit lokalem Bezug. Dazu gehören zum Beispiel die aufregenden Cocktails mit Sepia Tinte. Eine spannende Idee ist auch das "Cocktail-Hopping-Menü", bei dem es zu jedem der drei Gänge den passenden Drink gibt. Der Whisky-Liebhaber kann unter über 100 Sorten aus aller Welt wählen und bei Bedarf den edlen Tropfen auch noch mit einer guten Zigarre in der Zigarrenlounge genießen. Untermalt wird diese traditionsreiche Atmosphäre mit Live-Piano-Musik. www.pelikanbar.de

Die Schwule Sau ist eine Institution des Nachtlebens

Legendäre Barabende im Wochentakt: Das bietet die Schwule Sau. © Quelle: Karsten Davideit

Die Schwule Sau in der Nordstadt hat unter den nominierten Bars wohl ein einzigartiges Konzept. Getragen wird der Laden vom anders queer e.V. und er wird größtenteils durch ehrenamtliche Arbeit betrieben. An der Schaufelder Straße ist seit mehr als 30 Jahren jeder willkommen. Egal ob schwul, lesbisch, bi, inter, queer, hetero, Mann, Trans, Frau, egal, zwischen allem oder asexuell. Legendär sind die Partys und natürlich auch die langen Barabende, die teilweise unter wirklich außergewöhnlichen kreativen Mottos stattfinden. Wo sonst kann man in Hannover an Quarks Bar einen Ferengi Black Hole, Worfs Pflaumensaft oder einen klingonischen Raktajino bestellen. www.schwulesauhannover.de

Die Sonderbar lädt zu kulinarischen Entdeckungsreisen

Im Dormero Hotel kann man immer neue Cocktails entdecken. © Quelle: Dormero

Die Sonderbar befindet sich im Dormero Hotel an der Hildesheimer Straße unweit des Theaters am Aegi und versteht sich als angesagte Trend-Location. Hier trinkt garantiert niemand zweimal das gleiche Getränk. Denn schon ein Blick in die Barkarte ist Garant für Neuentdeckungen. Die Barkeeper überzeugen dabei durchgehend mit gelungenen Cocktails. Die Bar bietet damit in modernem, stilvollen Ambiente Klassiker und erfrischend Experimentierfreudiges für Freunde der gelebten Barkultur. Lange Zeit eher bekannt für Partys, ist die Sonderbar heute ein Bar für einen klassischen gepflegten Barabend. www.dormero.de/hotel-hannover/fruehstueck-bar/sonderbar/

Hier geht’s zur Abstimmung

Das sind die zehn nominierten Bars für die Region Hannover. Hier geht's zur Abstimmung. Sie läuft bis einschließlich 26. Februar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.