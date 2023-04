﻿Die Not der Notaufnahme: Womit Hannovers Patienten im Notfall rechnen müssen

Kostenfrei bis 17:42 Uhr lesen

Jenseits des Aprilscherzes

Von Atomuhren bis zur Kultur: So vielfältig ist die Partnerschaft von Hannover und Braunschweig

Eine Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Braunschweig? Diesen Scherz hatten sich die Oberbürgermeister beider Städte am 1. April erlaubt – und mit einem Video in den sozialen Medien einen Onlinehit erzielt. Doch die Idee ist gar mal nicht so absurd, denn es gibt bereits zahlreiche Kooperationen beider Kommunen.