﻿Die Partei/Volt kritisieren Kürzungen von Vereinszuschüssen

Hannover. Das harte Sparprogramm der Stadt Hannover bewegt die Gemüter der Ratsparteien. Um 121 Millionen Euro will die Rathausführung den desolaten städtischen Haushalt entlasten. Dabei sollen 8 Millionen Euro bei den Zuschüssen für Vereine eingespart werden. Die Fraktion Die Partei/Volt will das so nicht hinnehmen und appelliert an die Stadtspitze, genauer hinzuschauen. "Ein Großteil der Zuwendungen für Beratungsstellen und Sportvereine bis hin zu kulturellen Veranstaltungen sind der soziale Kitt, der die Stadt zusammenhält", sagt Juli Klippert (Die Partei).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Förderungen aus „parteipolitischem Interesse“

Jedoch sieht die Fraktion durchaus Bedarf, sich das Zuwendungsverzeichnis der Stadt mit seinen vielen Empfängern genauer auszuschauen. Es sei ein offenes Geheimnis, meint Klippert, dass einige Empfänger aus parteipolitischem Interesse seit Jahrzehnten gefördert werden, ohne dass die Stadt das genauer prüfe. Im Übrigen könnten größere Verbände wie AWO und Diakonie Kürzungen von Zuschüssen besser verkraften als kleine Vereine.