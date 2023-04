So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Ahoi? Oha!

Hannover. Ach ja, Hildesheim. Neulich haben wir mal wieder einen Ausflug in die Nachbarstadt unternommen. So etwas macht man ja viel zu selten. Am Hohnsensee, einem beschaulichen Badesee am Rande der Stadt, haben wir uns das Restaurant des Showkochs Steffen Henssler angeschaut. Der will demnächst auch in Hannover ein Restaurant eröffnen. Beim Haus am See kann man schon mal gucken, was einen so erwartet. Von außen. Denn da hängt schon die Speisekarte. „Ahoi“ heißt das Restaurant. „Oha“, habe ich beim Blick auf die Speisekarte gesagt.