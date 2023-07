﻿„Lüttje Lage“: Spaßbremsen im Schwimmbad

Es ist Sommer. Und es sind Ferien. Das Lister Bad ist sehr gut besucht. Von älteren Stammschwimmern, schnaufenden Walrössern mit Schwimmbrille und eingebauter Beckenvorfahrt, pubertierenden Posern, Shisha-Boys und ganz vielen Schulkindern. Wir waren lange nicht mehr da, und es macht richtig Spaß, ohne jegliche Verantwortung für nicht schwimmenden Nachwuchs das Treiben in und um das Becken herum zu beobachten.

Wir bleiben einfach auf den Steintreppen am Schwimmerbecken sitzen, da haben wir alles im Blick und fallen selber kaum auf. Bewundern die Seniorinnen, die Bahn für Bahn hinter sich bringen. Die sportlichen Studentinnen, die Strecke machen und dabei noch diverse Themen und Kommilitonen aus der Uni durchkauen. Und die mutigen Selbstdarsteller, die auf den Sieben- und Zehn-Meter-Türmen stehen und erst springen, wenn wirklich alle gucken.

Zu unseren Füßen breiten drei Schwestern ihre Handtücher aus. Die Älteste, so 14 Jahre alt vielleicht, ist klar die Chefin. Sie sagt den Kleineren, wie und wo die Handtücher liegen sollen, und vor allem, wann es ins Wasser geht. Jetzt jedenfalls noch nicht. Vorher muss die Chefin Sonne tanken, dann den Posern beim Posen zuschauen. Die Schwestern langweilen sich. Die Große verteilt Handys. Smartphone im Schwimmbad scheint bestens zu funktionieren.

Die Älteste kramt ihr Gerät ebenfalls hervor, da sitzen sie wie drei Hühner auf der Stange und blicken gebannt auf ihre Bildschirme. Als die Kleineren endlich von der Schwester Badeerlaubnis bekommen, hat keine mehr Interesse. Eine chattet, die andere schaut ein Video. Die Chefin googelt Badeanzüge. Damit sie wenigstens einmal kurz nass werden, gehen die drei schnell duschen, bevor es nach Hause geht.

Wir wundern uns ein bisschen. Sieht so jugendliches Badevergnügen aus? Okay, im Wasser waren wir auch nicht. Und Carola hat ihre Serie online weitergeguckt, Paula schläft, Mara telefoniert. Als Vorbilder taugen wir daher auch nicht so richtig. Es sei denn in Sachen Spaßbremsen.

