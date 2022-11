﻿Lüttje Lage: Stabile Seitenlage

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Stabile Seitenlage.

„Und jetzt“, sagt der Verkäufer, „gehen wir auf die Suche nach Ihrer Schlaf-DNA.“ Großartig, die Schlaf-DNA. Riesige, doppelhelixartige Desoxyribunukleingebilde bauen sich vor meinem inneren Auge auf. Wesen, rätselhafte, die neue Erkenntnisse über mein wirkliches Schlafverhalten liefern könnten. Doch der agile Herr aus dem Matratzenbusiness führt uns lediglich zu einer mit Vorhängen abgeschotteten Schlafgelegenheit, die offenbar mit Sensoren ausgestattet ist. Sie zeigen, wie nachhaltig sich Becken und Rückenbereiche in den Komfortschaum wühlen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Probeliegen fast wie bei Loriot

Wenn man sie denn lässt. Sage keiner, der Kauf eines neuen Bettes, beziehungsweise einer Matratze sei eine Angelegenheit, die man im Handumdrehen erledigen könnte. „Würden Sie sich bitte noch einmal auf den Bauch legen?“ Nein, werden wir nicht. Wir kennen Loriot und kuriose Szenen beim Probeliegen vor laufender Kamera. Also nur die Seitenlage. Aha, da feixen schon die Sensoren. Der Härtegrad der in Betracht kommenden Matratze signalisiert gnadenlos die Unwuchten meines Bodymassindexes, der im Lauf der Jahre so verrutscht ist, dass die Knie schmerzen. Nur gut, dass Hannover keine Berge hat.

Wie man sich bettet ...

„Ich nehme mir durchaus Zeit“, sagt der Verkäufer. Das klingt bedrohlich. Auch in der stabilen Seitenlage, selbst auf Dreamland 0815 GTX. Also schnell zum Geschäftlichen. Was kostet denn der Spaß? Oha. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Die alten haben immerhin 18 Jahre gehalten. „Schon 18 Jahre?“ Der Verkäufer schüttelt sich innerlich. Aber wie heißt es denn so schön im alten Schlager? „Denn wie man sich bettet, so liegt man.“ Also her mit dem Teil. Und das Keilkissen bekommen wir doch dazu wie beim Neuwagen die Winterreifen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lüttje Lage: Weitere Texte aus unserer Serie lesen Sie hier.