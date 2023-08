﻿Die Toten Hosen und Gerhard Polt: Wenn Campino auf der Gilde-Parkbühne Alphorn spielt

Hannover. Musik nährt sich von neuen Einflüssen. Das hält sie frisch und jung. Besonders spannend wird es, wenn Musikkulturen zusammenkommen, die erst mal so gar nichts miteinander zu tun haben. Gelegentlich spricht man in solchen Fällen von Experiment. Und wenn man die ziemlich originelle Publikumsmischung auf der voll besetzten Gilde-Parkbühne an diesem gewöhnungsbedürftig wolkenfreien Sonntagabend sieht, dann deutet das schon auf ein solches Experiment hin. Da trifft die Krachlederne auf das schwarze Fanshirt, einig ist man sich in der Vorliebe für Bier – und im Grunde auch in der Neugier auf dieses eigenwillige Programm, das selbstbewusst mit „kultureller Zumutung“ überschrieben ist.

Toten Hosen und Gerhard Polt: Blas- und Spaßmusik

Denn da vorne stehen zum einen die Toten Hosen, Rheinland, Punks von Haus aus und Stammgäste in hannoverschen Kulturarenen, und zum anderen die Brüder Well, Oberbayern, drei von insgesamt 15 (!) Geschwistern, von denen zwei einst als Biermösl Blosn unterwegs waren und auch unter neuem Namen einer Art Volksmusiksatire frönen. Und dann ist da noch der Münchener Gerhard Polt, 81, Kabarettist auf Bühne und Leinwand, der, ebenfalls von Bayern aus, seinen Landsleuten seit jeher den Spiegel vorhält.

Trafen sich auf einer Demo in Wackersdorf: Die Well-Brüder und Campino.

Und, ja, es ist ein Experiment, immer noch, muss man sagen, denn die Herren kennen sich seit dreieinhalb Jahrzehnten, trafen sich seinerzeit auf einer Demo in Wackersdorf, teilen ebenfalls den geselligen Bierdurst sowie die Freude am Anarchischen, und haben auch schon gemeinsam konzertiert. Aber eben noch nicht in Hannover. Und so wird das Publikum, überwiegend Hosen-Fans, einige mit Kindern, nicht nur mit Hits der Band im „unplugged“-Format versorgt, sondern en passent auch noch mit einem Crashkurs in Bayern-Kultur. Das fängt schon mit der Sprache an: Polt mimt wie eh und je den Hinterwäldler, den Bürokraten, den Tourismusmanager, er keift und zetert, grantelt und jammert, ätzt und motzt, und das alles auf „Bergdeutsch“. Deutsche Pauschalreisende („Der Menschenfresser“), die CSU, deretwegen man keine AfD brauche in Bayern, und die Katholische Kirche kriegen ihr Fett weg, und wenn dann hinterher die multiinstrumentalen Well-Brüder die Blech- oder Zupfgeräte zücken, weht ein Hauch von Königlich-Bayerischem Amtsgericht durch den komplett bestuhlten Park.

Aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen

Das Publikum goutiert die Geschichten, klatscht die „Stubnmusi“ oder auch mal ein bisschen Mozart im Sitzen mit – und springt dann sofort auf, wenn die Hosen zum „Liebeslied“, „Alle sagen das“, „Weil du nur einmal lebst“ oder „Wünsch dir was“ anheben. Das ist dann auch die Zeit, in der die mittig Sitzenden durch die stehenden Reihen zu den Bierbuden huschen können, an denen wie immer verlässlich keine Kartenzahlung möglich ist. Soll noch einer sagen, es gäbe nichts Gewohntes an diesem Abend.

Jammert, ätzt und motzt: Gerhard Polt auf der Parkbühne in Hannover.

Aber es wird, und das ist gut so, keine Hosen-Show mit Gästen, sondern eher eine Art Bayern-Abend mit Punk. Der nicht aus einem Guss ist, sondern seine Brüche und für den einen oder die andere auch mal seine Längen hat. Doch wenn Hosen-Sänger Campino zum Alphorn greift und gemeinsam auf dem „Brummtopf“ musiziert wird, oder wenn gemeinsam mit den Well-Brüdern aus dem „Wannsee“ der „Maschsee“ wird – passt scho. Ist ein sympathischer Mix. Und kulturell durchaus zumutbar.

Am Ende schallt vielstimmig „You’ll never walk alone“ durchs erdunkelte Hannover, die Fans halten keine Handys, sondern Stühle hoch, und auf dem Heimweg kommen einem dann doch die einen oder anderen bayerischen Wortpreziosen in den Sinn.

