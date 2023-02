20.000 Euro Wert: Diebe entwenden goldene Engelsstatue von Friedhof

Mehr als 120 Jahre stand die Statue auf dem Stadtfriedhof Engesohde in Hannovers Südstadt, doch jetzt ist sie fort: Ein oder mehrere Täter haben den goldenen Engel aus einem Brunnen gestohlen. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem denkmalgeschützten Kunstwerk um Zeugenhinweise.

Hannover. Eines der Markenzeichen vom Stadtfriedhof Engesohde wurde gestohlen: Unbekannte Täter haben die Statue eines goldenen Engels vom Areal in der Südstadt entwendet. Zuletzt wurde die etwa 120 Jahre alte Figur aus dem Brunnen Anfang Februar gesehen. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und dem Engel.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung das Kunstwerk zuletzt am Freitag, 3. Februar, gegen 14 Uhr gesehen. „Bei seiner Rückkehr auf den Friedhof am Montagmorgen bemerkte der Zeuge das Fehlen der mit Gold überzogenen Figur“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover. Der oder die Täter müssen die etwa 85 Zentimeter große Skulptur über das Wochenende unbemerkt abgeschraubt und mitgenommen haben. Der Engel war auf einem Sockel in einem Brunnenbecken aufgestellt. Befestigt war die Figur mit ebenfalls vergoldeten Muttern. Auch die wurden offenbar gestohlen.

Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

„Der oder die Täter könnten sich an einem der drei Zugänge zum Friedhof an der Orli-Wald-Allee und dem Vierthalerweg aufgehalten haben. Womöglich haben sie während der Schließzeiten des Friedhofs auch eine Friedhofsmauer überklettert“, so Bertram.

Gestohlen: Der goldene Engel vom Friedhof Engesohde. © Quelle: Ulf Ostländer

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Friedhofs geben können oder denen die gestohlene Figur aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon (0511)109 32 17 zu melden.

Engel ist über 120 Jahre alt und denkmalgeschützt

Der Wert des Kunstwerks beläuft sich nach Angaben der Stadt auf rund 20.000 Euro. „Wie viel eine Nachbildung kosten würde ist unklar, der historische und ideelle Wert ist höher“, sagt Sprecher Dennis Dix. Der Engel hält eine Amphore im linken Arm, stehend auf einem acht-eckigen Sockel, mittig in einer großen Brunnenschale aus Kalkstein.

Seit 1902 ist die denkmalgeschützte Statue aus vergoldetem Bronzeguss auf dem Plan des Friedhofs verzeichnet. Sie soll um die Jahrhundertwende entstanden sein. Der Künstler und die Herkunft sind unbekannt. Das 150-jährige Jubiläum des Friedhofs im Jahr 2014 wurde zum Anlass genommen, den Engel neu vergolden zu lassen. Er galt als Blick- und Orientierungspunkt des Friedhofs Engesohde.