Bargeld mit gestohlener Bankkarte in Hannovers Nordstadt abgehoben: Polizei fasst Diebin

Hannover. Eine Frau hat am Dienstag, 24. Januar, in der Calenberger Neustadt die EC-Karte einer 20-Jährigen gestohlen und damit später am Tag in der Nordstadt Geld abgehoben. Kameras filmten die Verdächtige dabei. Die Polizei konnte die Diebin mittlerweile ermitteln.

Am jenem Dienstagmorgen im Januar stahl die Unbekannte nach Angaben der Polizei am Goetheplatz die Bankkarte aus dem Portemonnaie der 20-Jährigen. „Am gleichen Abend gegen 21 Uhr erbeutete sie dann das Bargeld“, sagte Ceyhun Kaan Oguz von der Polizeidirektion Hannover. Überwachungskameras in der Nordstadt filmten die Frau. Das führte die Ermittler auf die Spur der Frau.

