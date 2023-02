Wer hat die beste Bar, welches ist das beste Restaurant? Fast 10.000 Stimmen wurden abgegeben. Die Sieger werden am Montag während der Nacht der Gastronomie gekürt. Wir stellen aber schon einmal die Top 3 der Bars und Restaurants vor.

Hannover. Die Spannung steigt von Tag zu Tag. Nur noch eine knappe Woche dauert es, bis bei der „Nacht der Gastronomie“ das beste Restaurant und die beste Bar des Jahres verkündet werden. Und das Interesse an der Wahl, deren Sieger am kommenden Montag in der „Alten Druckerei“, der neuen Veranstaltungshalle auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe, gefeiert werden, war riesig. Fast 10.000 Stimmen wurden bis zum Abstimmungsende am Sonntag abgegeben.