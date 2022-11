﻿Diese Baustellen nerven Autofahrer und Anlieger in Hannover

Mehrere Baustellen machen Autofahrern und Anliegern in Hannover immer noch zu schaffen – vor allem im südlichen Stadtgebiet. Der ADAC fordert eine bessere Absprache zwischen den beteiligten Behörden.

Engpass: In der Hildesheimer Straße im Bereich im Bereich des Südschnellwegs muss sich der Autoverkerkehr über eine Fahrspur quälen.

Hannover. Eigentlich sind die Sommermonate die Hochzeit der Straßenbaustellen in Hannover, aber das ist aktuell an einigen Stellen der Stadt anders. Es wird immer noch gebaut, teils wie vorgesehen, teils, weil sich Arbeiten gegenüber dem Plan verzögert haben. Autofahrer können sich dann aussuchen, ob sie im Stau stehen oder Umwege fahren wollen – auf denen es dann ebenfalls oft hakt.

Besonders betroffen ist das südliche Stadtgebiet mit den großen Baustellen im Bereich Bischofsholer Damm, in der Geibelstraße und in der Hildesheimer Straße im Bereich des Südschnellweges. Dort kann der Verkehr nur einspurig laufen, auch sind Abbiegespuren gesperrt.

In Döhren herrscht Frust

Hört man sich an der Hildesheimer Straße um, trifft man gefrustete Autofahrer und Anlieger, die ebenfalls zu leiden haben. „Es ist eigentlich unerträglich. Immer, wenn Polizeifahrzeuge oder Krankenwagen hier durch müssen, gibt es ein riesiges Chaos“, sagt etwa Markus Erdmann, der Umwege sucht, wenn er mit dem Auto Richtung Innenstadt fährt. „Es ist unglaublich nervig“, kritisiert auch Andreas Muik von der im Baustellenbereich gelegenen Autowerkstatt Pitstop. Wenn etwa Termine für Probefahrten anstünden, sei er gezwungen, sehenden Auges in den Stau zu fahren.

Baustellenfrust: Andreas Muik von der Autowerkstatt Pitstop steht oft mit dem Auto im Stau. © Quelle: Jasper Bennink

Agnieszka Dnymaz, Mitarbeiterin der Kneipe Hopfenstübchen, beklagt den Lärm durch unter anderem durch ständiges Gehupe. Die Terrasse sei meistens nicht nutzbar, weil man sich nicht unterhalten könne. „Immer wieder werden hier Seitenspiegel von Autos abgefahren, weil es so eng ist“, sagt sie.

Die Baustellensituation in Hannover hat den Allgemeinen Automobil-Club (ADAC) auf den Plan gerufen. Der fordert eine bessere Absprache zwischen den jeweils für die Baustellen verantwortlichen Behörden und sieht auch bei der Verkehrsinformation Steigerungsmöglichkeiten. Abhilfe schaffen könne eine Koordinierungsstelle. Nach Angaben der Stadt übernimmt sie diese Aufgabe – allerdings nur für die Baustellen, bei denen sie auch die Federführung hat. An diesen Stellen hakt es aktuell besonders:

Bischofsholer Damm und Freundallee

Die Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region tauscht dort noch bis Ende November Gleise und Weichen aus. Deshalb sind die Einfahrt in die Freundallee und die Straße selbst in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Allee gesperrt. Gleiches gilt für die Fahrspuren auf dem Bischofsholer Damm Richtung Braunschweiger Platz. Der Autoverkehr läuft auf der gegenüberliegenden Seite in beiden Fahrtrichtungen einspurig – wenn er denn läuft. Vor allem zu den Stoßzeiten kommt es regelmäßig zu Staus.

Wohin denn nun: Die Baustelle auf dem Bischofsholer Damm behindert den Verkehr noch bis Ende November. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Hildesheimer Straße und Willmerstraße

Im Kreuzungsbereich von Hildesheimer Straße und Willmerstraße in Döhren lässt die Stadtentwässerung neue Schmutz- und Regenwasserleitungen verlegen. Deshalb müssen Autofahrer – insbesondere diejenigen, die die Abfahrt vom Südschnellweg nutzen – einiges erdulden. Die Hildesheimer Straße ist in Fahrtrichtung stadteinwärts auf einen Fahrstreifen verengt, die Einfahrt von der Willmerstraße in die Zeißstraße ist gesperrt, die freien Rechtsabbiegespuren in dem Bereich sind es ebenso. Es staut sich ständig, und zwar bis voraussichtlich Ende November. Wer kann, sollte den Bereich meiden, empfiehlt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Kein Durchkommen: Die Einmündung zwischen Geibelstraße und Alte Döhrener Straße ist aktuell dicht. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Geibelstraße und Alte Döhrener Straße

In der Geibelstraße in der Südstadt laufen seit geraumer Zeit Arbeiten an einer Hauptwasserleitung von Enercity. Folge sind Sperrungen unterschiedlichen Ausmaßes. Aktuell ist die Einmündung zwischen Geibelstraße und Alte Döhrener Straße noch bis zum 11. November dicht.

Theodor-Heuss-Platz am Congress Centrum

Sperrzäune und Umleitungswegweiser sollten eigentlich schon Anfang September verschwunden sein, werden nun aber bis Mitte November bleiben. Die Arbeiten der Stadtentwässerung am Kanalnetz verzögern sich wegen Materialmangels. Deshalb bleiben die Fahrspuren am Theodor-Heuss-Platz und in der Clausewitzstraße Richtung Süden vorerst weiterhin gesperrt.

Runter vom Gas: Auf der Vahrenwalder Straße herrscht am Alten Flughafen ein Tempolimit. © Quelle: Frank Tunnat

Vahrenwalder Straße

Kleine Ursache, große Wirkung: In Höhe Alter Flughafen finden seit dem 1. November Bauarbeiten an einer Gasleitung statt. Die sollten eigentlich schon beendet sein, aber die Sache verzögert sich mit der Konsequenz, dass bis Montag, 7. November, 6 Uhr, stadtauswärts nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Weil die Grube nur provisorisch mit nicht voll belastbaren Platten abgedeckt ist, gilt Tempo 20. Dies war von den Autofahrern vielfach ignoriert worden. Deshalb hat die Stadt einen mobilen Blitzer aufgestellt, der seit Dienstag binnen drei Tagen mehr als 1000-mal auslöste. Das Gerät bleibt auch am Wochenende im Einsatz. Generell rät die Stadt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Glocksee

Wegen des barrierefreien Ausbaus der Stadtbahnhaltestelle und des Austauschs einer Trinkwasserleitung müssen sich Autofahrer im Bereich von Spinnereistraße, Braunstraße und Königsworther Straße durch ein Labyrinth von Bauzäunen und Baken schlängeln. Der Hochbahnsteig Glocksee soll Ende 2023 in Betrieb gehen.

Wunstorfer Straße in Höhe Wasserstadt

In Limmer laufen seit dem Sommer Bauarbeiten, außerdem werden Fernwärmeleitungen verlegt. Deshalb ist die Straße noch bis voraussichtlich Mitte Dezember zwischen Sackmannstraße und Kirchhöfner Straße Einbahnstraße mit ausgeschilderter Umleitung.

Autobahn 37

Die sogenannte Moorautobahn wurde von Freitag, 4. November, 18 Uhr, bis zum frühen Sonnabendmorgen zwischen den Autobahnkreuzen Buchholz und Kirchhorst für elf Stunden voll gesperrt, um Verkehrszeichenbrücken abzubauen. Direkt im Anschluss folgen Arbeiten am Kreuz Buchholz, die voraussichtlich bis Anfang Dezember Sperrungen von Fahrstreifen sowie von Auf- und Abfahrten zur Folge haben. Umleitungen sind ausgeschildert.

Weidetor

Die Brücke über dem Weidetorkreisel ist schon seit geraumer Zeit ein Flaschenhals, weil Lastwagen wegen mangelnder Tragfestigkeit nicht über sie fahren dürfen. Da dieses Verbot zu oft ignoriert wurde, steht Autofahrern nur eine verengte Fahrspur zur Verfügung. Dies wird auch so bleiben.

Von Bernd Haase und Jasper Bennink