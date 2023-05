Hannover. Wie an allen Feiertagen haben auch an Pfingsten die meisten Geschäfte geschlossen. Wer da vergessen hat, für den Sonntagsbrunch einzukaufen, hat oftmals schlechte Karten. Doch der Kühlschrank muss nicht zwangsläufig leer bleiben. Einige Läden und Supermärkte haben trotzdem geöffnet.

Diese Geschäfte haben in Hannover an Pfingsten geöffnet

Auf den Lidl im Hauptbahnhof ist auch an Pfingsten Verlass: Die Filiale hat 365 Tage im Jahr geöffnet, so auch am Pfingstsonntag und -montag von 9 bis 22 Uhr.

Nur ein paar Meter weiter, bieten sowohl Rossmann am Raschplatz als auch ein Rossmann-Express verschiedene Lebensmittel und Drogerieartikel an. Beide Filialen sind auch an Pfingsten von 8 bis 23 Uhr geöffnet.

Denn’s Biomarkt im Hauptbahnhof ist trotz Feiertagen ebenfalls für seine Kundinnen und Kunden da. An beiden Tagen können hier zwischen 8 und 21 Uhr diverse Bio-Lebensmittel eingekauft werden.

Ebenfalls im Einkaufsbahnhof ist das Reformhaus Betterlife zu finden. Das Bio-Geschäft hat über die Pfingsttage je von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Im Notfall kann auch im Edeka Karakis am Flughafen eingekauft werden. Der Supermarkt ist an beiden Feiertagen zwischen 6 und 20 Uhr für seine Kundschaft da.

Zusätzlich haben an Feiertagen eine Vielzahl an Tankstellen und Kiosken geöffnet, die ebenfalls ein Grundsortiment an Lebensmitteln oder Drogerieartikeln im Angebot haben. Vor allem Kioske können im Notfall gut aushelfen: Oftmals bieten sie neben Zigaretten und Getränken, auch Toast, Nudeln oder sogar Hafermilch an.

Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

