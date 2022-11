﻿WM in Katar: Welche Kneipen die Spiele zeigen – und wer sie boykottiert

Diese Weltmeisterschaft spaltet nicht nur die Fußballfans: Die einen wollen sich die WM in Katar aller Kritik zum Trotz in jedem Fall anschauen, die anderen boykottieren das Turnier im Wüstenstaat. In Hannovers Kneipenlandschaft sieht das nicht anders aus. Wer übertragt die Spiele? Wer nicht? Und warum?

Hannover. Am Sonntag beginnt sie, die Fußballweltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar, die sich bis zum Finale am 18. Dezember hinzieht. Das Sportspektakel im Emirat in Vorderasien mit 32 Mannschaften wird von den Fans sehr reserviert aufgenommen. Das hat zwar auch mit der ungewöhnlichen Jahreszeit zu tun, viele Anhänger lehnen die WM vor allem aber wegen der Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland ab. Darüber hinaus hat sich über viele Monate eine ablehnende Haltung gegenüber Katar aufgrund der Arbeitsbedingungen vor Ort aufgebaut. Viele Tausend Arbeiter im Land sind nach übereinstimmenden Berichten während der Bauarbeiten für die Stadien zu Tode gekommen. Auch Korruption und Queerfeindlichkeit stoßen auf strikte Ablehnung.

Kurzum: Die Stimmung ist so mies wie noch nie vor einer WM, viele Fußballfans in Deutschland wollen sich keine Spiele anschauen, Sportsbars und Kneipen in Hannover schließen sich diesem Boykott an. Allerdings nicht alle. Wir haben Lokale ausfindig gemacht, in denen die WM-Spiele gezeigt werden und solche, die auf die Spiele verzichten, obwohl dort sonst regelmäßig Fußball läuft.

Diese Kneipen übertragen die Weltmeisterschaft in Katar

Nordkurve,Waterloo-Biergarten und Stamme 96: Drei Lokalitäten, die für Fußball-Liveübertragungen in Hannover stehen – gerade, wenn 96 am Ball ist. Zur WM in Katar startet die Gastro Trends GmbH, die die drei Objekte betreibt, erst einmal nur mit der Übertragung der deutschen Spiele in der Vorrunde. Das erste Spiel ist am Mittwoch gegen Japan, dann wollen die zwei Sportbars und der Biergarten die Fußballfans willkommen heißen.

In der Nordkurve von Robert Kirchner rollt der Ball auf den Bildschirmen trotz aller Kritik am Gastgeberland der Weltmeisterschaft. © Quelle: Rainer Dröse

„Wir stehen nicht hinter der Weltmeisterschaft, der Support der eigenen Mannschaft ist uns aber auch wichtig“, sagt Björn Hensoldt von Gastro Trends. Die Begegnungen wolle er auch beim Ausscheiden der deutschen Elf zeigen. Wobei das auch vom Interesse der Fußballfans abhänge: „Wir sind da offen.“

Im Piccoli's Roadhouse ist Sport Trumpf – Snooker, Poker, Billard, Shuffleboard, Darts und Fußball werden in der American Bar regelmäßig übertragen. Trotz der Kritik am Gastgeberland und der Umstände, die zur Ausrichtung geführt haben, überträgt Geschäftsführer Uwe Dahms die Spiele der WM – und zwar sämtliche. "Sie laufen über unsere Fernseher, zusätzlich haben wir das Roadhouse mit den Länderfahnen der Teilnehmer geschmückt", sagt der Chef.

Daum hoch für die WM 2022: Im Piccoli’s Roadhouse werden alle Spiele des Turniers gezeigt. © Quelle: Rainer Dröse

In der Regel öffnet die Lokalität um 15 Uhr, wenn die deutsche Elf am Mittwoch gegen Japan spielt, öffnet das Roadhouse 30 Minuten vor Anpfiff, der um 14 Uhr erfolgt. „Wir haben viele Weihnachtsfeiern in den nächsten Wochen, die gerne die WM-Spiele sehen wollen“, sagt Dahms. Ob noch WM-Stimmung aufkommt? „Ja“, sagt der Gastrochef. „Wenn Deutschland ein gutes Turnier spielt.“

Im Brauhaus Ernst August werden wie bei der vergangenen WM 2018 in Russland ebenfalls die Begegnungen live gezeigt, aber mit deutlich weniger Enthusiasmus als vor vier Jahren. So verzichten Hannes und Philipp Aulich zunächst auf die zwei Großbildleinwände, zeigen die Partien nur auf den sieben weiteren Fernsehgeräten im Lokal – ob mit Ton oder ohne, das soll der Gast entscheiden.

Philipp Aulich sieht die WM kritisch, dennoch werden die Begegnungen aus Katar im Brauhaus Ernst August gezeigt. © Quelle: Rainer Dröse

„Wir sehen die WM in Katar kritisch, es gibt bei den Fußballfans aber ein Grundbedürfnis“, sagt Philipp Aulich. In den kommenden Wochen hätten die gebuchten Weihnachtsfeiern im Brauhaus im jedem Fall Vorrang. Wenn sich die Gesellschaften die TV-Übertragungen wünschen, würde das Brauhaus diesem Anliegen nachkommen – auch mit Ton. „Die Eröffnung am Sonntag wird bei uns zu sehen sein“, sagt Philipp Aulich. Für Tore der deutschen Nationalelf bekommen die Gäste jedoch keinen „Brauerschluck“ aufs Haus mehr wie noch 2018.

Diese Kneipen in Hannover boykottieren die WM 2022

Für das Nein zu den Übertragungen gebe es viele Gründe, sagt Vincent Connor vom The Irish Pub in der Brüderstraße. "Die Korruption, die Menschenrechtsverletzungen und die Einstellung des Landes gegenüber Homosexuellen und Frauen." Schlussendlich halte ihn auch die Lüge von der angeblichen Klimaneutralität dieser WM von einer Übertragung ab. Millionen von Fans würden in den Staat geflogen werden, sieben Stadien seien mitten in der Wüste neu hochgezogen worden, dazu die Klimaanlagen, die die Arena auf europäisches Klima herunterkühlen: "Das ist kein umweltbewusstes Handeln, hier wird gelogen", sagt der Wirt.

Einfache Entscheidung: Vincent Connor vom The Irish Pub kann viele Gründe aufzählen, warum im Pub keine WM-Spiele laufen. © Quelle: Christian Behrens

Zuletzt habe auch der Zeitpunkt eine Rolle gespielt, denn im Winter könnten Wirte an einer Fußball-Weltmeisterschaft nicht verdienen. „Bei mir läuft keine WM“, sagt Connor. Sky Sport mit anderen Sportarten könne dagegen gern weiterlaufen.

"Menschen- und frauenverachtend" sei das Land, in dem die Weltmeisterschaft stattfinde, deshalb sei für sie nur der TV-Boykott in Frage gekommen, sagt Marina Brusch von der Gartenwirtschaft Das Heim. Brusch und ihre Partnerin zeigen sonst regelmäßig die 96-Spiele, aus Katar gibt es keinen Fußball zu sehen, auch nicht die Partien der deutschen Mannschaft.

Das Heim lässt die WM links liegen: Martina Brusch boykottiert die WM in Katar. © Quelle: Michael Thomas

„Entweder ganz oder gar nicht“, lautet ihre Einstellung. In der Gartenwirtschaft läuft während der WM dann anderer Sport, etwa Handball oder Formel 1. „Das macht nichts, meine Gäste kommen ja nicht nur wegen des Fußballs zu mir“, sagt die Gastronomin.

Er hätte kein gutes Gefühl dabei gehabt, wenn er bei diesen eklatanten Vorzeichen die Spiele zeigen würde, sagt Bernd Rodewald vom Shakespeare. "Ich will den Opfern, die diese Weltmeisterschaft im Vorfeld mit sich gebracht hat, eine Stimme geben. Dass es so viele gestorbene Arbeiter durch den Stadionbau gegeben habe, das könne er "nicht einfach ignorieren".

Die Gäste haben entschieden: Sebastian Buresch (links) und Bernd Rodewald zeigen im Shakespeare keine Spiele der Weltmeisterschaft. © Quelle: Christian Behrens

Er habe zwar mit sich gerungen, sagt der Wirt, zumindest die Spiele der englischen Mannschaft zu zeigen. Dann habe ihn aber das Ergebnis einer vom ihn initiierten Umfrage unter seiner Kundschaft in den sozialen Medien bestärkt, auf sämtliche Begegnungen zu verzichten. „86 Prozent meiner Gäste wollen, dass ich keine Partien zeige. Sie wollen aber dennoch ins Shakespeare kommen während der WM.“ Im Gegenteil: „Hätte ich die Spiele gezeigt, wären meine Stammgäste nicht gekommen.“ Statt Fußball gibt es im Shakespeare in den nächsten Wochen nun Darts und andere Sportarten zu sehen.

