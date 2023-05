﻿So feiern Promis das Hannover-Heimspiel der Scorpions

Die Logen sind auch bei anderen Veranstaltungen in der ZAG-Arena oft gut gefüllt – bei den Scorpions platzten sie aber aus den Nähten! Wir haben uns mal umgeschaut und gestaunt, wer beim Heimspiel der Rockstars so mit von der Partie ist.

Hannover. Er bekommt es beim besten Willen nicht mehr zusammen, wie oft er die Band schon live erlebt hat. Was Michael Lohmann (71, Lieblingslied: „Rock you like a Hurricane“) ganz sicher weiß: „In Hannover habe ich alle ihre Shows gesehen.“ Und auch die am 19. Mai in der ZAG-Arena ließ sich der Gründer und Seniorpartner von Hannover Concerts nicht entgehen – das Datum war seit Langem im Terminkalender notiert. Lohmann kennt die Band „seit einem halben Jahrhundert, wir sind Freunde“. Dennoch haben sie sich nicht so häufig sehen können, „die Scorpions waren ja wegen ihres weltweiten Erfolgs ständig auf Tour“.