﻿Diese Schulformen gibt es in Niedersachsen

Gymnasium, IGS, Realschule oder Oberschule, das Schulsystem in Niedersachsen ist vielfältig. Welche Schule bietet welchen Abschluss? Was bedeutet welche Abkürzung? Wir erklären, was hinter den Schulformen steckt.

An welcher Schule lernt man wie? Das Schulsystem in Niedersachsen ist vielfältig. Hier kommt ein Überblick über die Schulformen.

Hannover. Die Formen des gegliederten Schulwesens und integrative Systeme bestehen in Niedersachsen nebeneinander. Der größte Unterschied: Während an Gymnasien, Haupt- und Realschulen Notenzeugnisse die Regel sind, gibt es an den Gesamtschulen ausführlichere Lernentwicklungsberichte. Auch Sitzenbleiben ist im integrativen System nicht vorgesehen. Für Kooperative Gesamtschulen besteht ein Gründungsverbot. Vorhandene Standorte haben jedoch Bestandsschutz. Nach dem Willen der rot-grünen Landesregierung sollen sich Oberschulen zu integrierten Gesamtschulen wandeln dürfen. Das ist allerdings nur ein Angebot, keine Verpflichtung.

Gymnasium

Abitur als Ziel: So hat die Goetheschule im vergangenen Jahr ihre Abiturienten und Abiturientinnen in der Herrenhäuser Kirche verabschiedet. © Quelle: Katrin Kutter

Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern vertiefte Allgemeinbildung. Es stärkt selbstständiges Lernen und bereitet auf wissenschaftliches Arbeiten vor, Ziel ist als Abschluss das Abitur, also die allgemeine Hochschulreife. Seit der Schulgesetzänderung 2015 umfasst das Gymnasium wieder die Jahrgänge 5 bis 13 (G9). Zuvor war vorübergehend bereits nach acht Jahren (G8) das Abitur abgelegt worden. Die Schüler können nach ihren Neigungen Schwerpunkte wählen. Nicht nur die Vorbereitung auf ein Studium, sondern auch auf eine berufliche Ausbildung wird zunehmend wichtiger.

Englisch ist grundsätzlich die erste Pflichtfremdsprache, ab Klasse 6 kommt die zweite. In der 8. Klasse oder später kann noch eine dritte Fremdsprache gewählt werden. In den Jahrgängen 8 bis 10 werden fachbezogene Unterrichtsschwerpunkte angeboten, also etwa ein sogenanntes Mint-Profil für naturwissenschaftlich Interessierte. Der erfolgreiche Besuch des 10. Schuljahrgangs (erweiterter Sekundarabschluss I) berechtigt zum Eintritt in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und eine zweijährige Qualifikationsphase, sie endet mit der Abiturprüfung nach dreizehn Schuljahren. Der Unterricht läuft in der Einführungsphase noch im Klassenverband, später dann in Kursen. Wer das Gymnasium bereits nach der 12. Klasse verlässt, erwirbt den schulischen Teil der Fachhochschulreife.

Die Gymnasien in Hannover sind drei- bis fünfzügig. Mehr als die Hälfte der angehenden Fünftklässler meldet sich an dieser Schulform an. Noch sind nicht alle Schulen für G9 ausgebaut, übergangsweise werden Container genutzt. In Bemerode soll das 18. Gymnasium der Stadt entstehen, wegen der Flüchtlingskrise sind die Planungen allerdings ins Stocken geraten. Ob der Bau tatsächlich 2024 fertig wird, ist unklar.

Integrierte Gesamtschule

Die Integrierte Gesamtschule (IGS), Hannovers zweitbeliebteste Schulform, will Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsame Lernerfahrungen vermitteln und sie durch differenzierten Unterricht individuell zu fördern. Die IGS führt von der 5. bis zur 13. Klasse, es gibt aber auch Standorte ohne Oberstufe. Die Gesamtschulen List, Büssingweg und Vahrenheide/Sahlkamp bieten an der IGS Büssingweg eine gemeinsame Oberstufe an, die IGS Bothfeld und die IGS Südstadt hatten im vergangenen Jahr ihre ersten Abiturjahrgänge. Die Gesamtschulen in Hannover sind vier- bis neunzügig. In Kleefeld soll bis 2023 die zwölfte IGS in der Stadt entstehen.

Die IGS führt am Ende des Sekundarbereichs I zu denselben Abschlüssen, die an der Hauptschule, der Realschule und der Oberschule erworben werden. Der Erwerb des Erweiterten Sekundarabschlusses I berechtigt zum Übergang in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Am Ende der Qualifikationsphase nach 13 Schuljahren wird wie an Gymnasien durch die Abiturprüfung die allgemeine Hochschulreife erworben.

Premiere: An der IGS Südstadt hat 2022 der erste Jahrgang sein Abitur gemacht. © Quelle: Frank Tunnat

Gelernt wird gemeinsam, aber auch getrennt: Ab Klasse 7 werden Mathematik und Englisch in unterschiedlichen Niveaus unterrichtet, ein Jahr später dann Deutsch und ab Klasse 9 spätestens auch die Naturwissenschaften. Ziel ist eine Durchlässigkeit. Wer in Mathematik auf einem höheren Niveau eingestuft ist, kann in Deutsch auch auf einem niedrigeren sein.

Kooperative Gesamtschule

An der Kooperativen Gesamtschule (KGS) sind die drei Schulzweige Hauptschule, Realschule und Gymnasium getrennt, teils werden manche Fächer gemeinsam unterrichtet. Es sind also mehrere Schulformen unter einem Dach. In der KGS werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 13. Schuljahrgangs unterrichtet, die Schule kann aber auch ohne die Schuljahrgänge 11 bis 13 geführt werden. An der KGS können die Kinder dieselben Abschlüsse erwerben wie an der Hauptschule, der Realschule oder dem Gymnasium. Für den Bildungsgang und die Abschlussbedingungen gelten die Vorschriften der entsprechenden Schulformen.

Praktische Berufsorientierung in der Schule: An der KGS Hemmingen stellt Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) die Stadt als Arbeitgeber vor. © Quelle: Torsten Lippelt

Die innere Differenzierung ist Unterrichtsprinzip. Zudem besteht für einzelne Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, bei entsprechender Leistungsfähigkeit in den Fächern Mathematik, Englisch, Deutsch, Naturwissenschaften und in der zweiten Fremdsprache am schulzweigspezifischen Unterricht eines anderen Schulzweigs mit jeweils erhöhten Anforderungen teilzunehmen. Sofern aufgrund der individuellen Lernentwicklung ein Schulzweigwechsel sinnvoll ist, kann dieser vollzogen werden, ohne dadurch die Schule wechseln zu müssen.

KGSen gibt es in der Region Hannover vor allem im Umland. Dort ersetzen sie oft die Schulformen des gegliederten Systems. Neue Gesamtschulen sollen in Niedersachsen nur noch als integrative errichtet werden, nicht mehr als kooperative.

Oberschule

Stolze Absolventen: Die Abgänger im Jahrgang 9/10 Besuch an der Pestalozzioberschule im Jahre 2022. © Quelle: Nancy Heusel

Die Oberschule reicht von Klasse 5 bis 10. Unterrichtet wird meist auf Haupt- und Realschulniveau. Manche Standorte bieten auch einen Gymnasialzweig an. Ein Schwerpunkt der Oberschule liegt in der Berufsorientierung ab Klasse 7. Die Schule ist eine Ganztagsschule, gebunden, teilgebunden oder offen, also verpflichtend oder freiwillig. Die Oberschule stärkt Grundfertigkeiten, selbstständiges Lernen und fördert soziales Lernen im Unterricht sowie durch ein gemeinsames Schulleben. In den Jahrgängen 6 bis 10 bietet die Oberschule ein Wahlpflichtangebot an, das grundsätzlich vier Wochenstunden umfasst. Das können eine zweite Fremdsprache mit vier Stunden in der Woche oder zwei andere Schwerpunktfächer mit jeweils zwei Stunden sein. In den Jahrgängen 9 und 10 wählen die Schüler Schwerpunkte aus den Bereichen Fremdsprachen, Wirtschaft, Technik sowie Gesundheit und Soziales. Die drei Oberschulen in Hannover sind zwei- bis dreizügig, sollen aber ausgebaut werden. Die Schüler können einen Haupt-, Realschul- oder einen erweiterten Sekundarabschluss I erreichen. Das gymnasiale Angebot soll ab Jahrgang 7 überwiegend schulzweigbezogen unterrichtet werden, das heißt, mit mehr als 50 Prozent, und ab Jahrgang 9 verpflichtend.

Realschule

Die Realschule umfasst die Jahrgänge 5 bis 10. Hier sollen Schülerinnen und Schüler eine erweiterte Grundbildung erwerben und vertieftes Verständnis für lebensnahe Sachverhalte entwickeln. Englisch ist erste Pflichtfremdsprache, in Klasse 6 kann eine zweite Fremdsprache gewählt werden, meist ist das Französisch. Voraussetzung für einen späteren Übergang in die gymnasiale Oberstufe nach Klasse 10 sind zwei Fremdsprachen allerdings nicht. Problematisch wird es nur, wenn Schüler eher aufs Gymnasium wechseln wollen und nur eine Fremdsprache gelernt haben.

Graduiertenfeier: Auch an der Gerhart-Hauptmann-Realschule ist der Abschluss 2022 gebührend gefeiert worden. © Quelle: Katrin Kutter

Neben der 2. Fremdsprache bietet jede Realschule in den Schuljahrgängen 9 und 10 im Wahlpflichtbereich mindestens eines der Profile Wirtschaft, Technik oder Gesundheit und Soziales an. Berufsorientierung gibt es ab Klasse 8. Nach der 10. Klasse kann man den Sekundarabschluss I (Haupt- oder Realschulabschluss) oder den erweiterten Sekundarabschluss I erwerben, der zum Besuch der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe des allgemein bildenden Gymnasiums (10. Schuljahrgang) sowie eines beruflichen Gymnasiums (11. Schuljahrgang) berechtigt.

Wie auch die Oberschulen erhalten die fünf Realschulen in Hannover vor allem in den höheren Klassenstufen Zulauf von anderen Schulformen. Die Einführung eines Zwei-Säulen-Systems aus Gesamtschulen und Gymnasien, wie es immer mal wieder Politiker fordern, lehnen Realschulleitungen klar ab. Die Realschulen in Hannover sind zwei- bis dreizügig.

Haupt- und Realschule

Französischunterricht an der Südstadtschule: In der Corona-Zeit musste Lehrerin Madita Wermke viel mit Symbolen arbeiten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Viele Haupt- und Realschulen arbeiten schon lange zusammen, da diese beiden Schulformen des gegliederten Systems allein zuletzt immer weniger Anmeldungen hatten. Meist gibt es dann eine oder zwei Realschulklassen und eine Hauptschulklasse pro Jahrgang. Die Kooperation war oft die Vorstufe zur Umwandlung in ein integratives System wie IGS oder Oberschule. In Hannover gibt es nur noch die Südstadtschule als Haupt-und Realschule. Sie ist auch gleichzeitig Grundschule und gilt als Schule mit einem besonderen pädagogischen Profil.

Förderschule

Kinder mit Handicap können eine Regelschule oder eine Förderschule besuchen. Es gibt Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, Hören (Gehörlose und Schwerhörige), Sehen (Sehbehinderte, Blinde), Sprache, körperliche und motorische Entwicklung. Die Förderschulen für Kinder mit Lernschwäche laufen nach und nach aus, spätestens jedoch im Jahre 2028. Dagegen gibt es allerdings Elternproteste.

Berufliches Gymnasium

Berufliche Gymnasien sind dreijährige vollzeitschulische Bildungsgänge (Jahrgänge 11 bis 13), die zur allgemeinen Hochschulreife führen, obwohl sich die Schüler in einem bestimmten Berufsfeld spezialisieren. Zwei der fünf Prüfungsfächer sind Berufsprofilfächer. Gut ein Fünftel der Abiturienten in Niedersachsen legt den Abschluss an einem Beruflichen Gymnasium ab. Die Berufsbildenden Schulen der Region Hannover haben jetzt erstmals gemeinsam eine Imagekampagne gestartet.

Fachoberschule

Die Fachoberschule vermittelt eine erweiterte und vertiefte fachpraktische und fachtheoretische Bildung. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung werden die Fachhochschulreife und damit die Berechtigung zum Studium an einer Fachhochschule erworben. Die Fachoberschule wird in den Jahrgängen 11 und 12 angeboten. Voraussetzung ist der Realschulabschluss.

Berufsoberschule

Die Berufsoberschule führt auf Grundlage einer abgeschlossenen Berufsausbildung und der Fachhochschulreife innerhalb eines Jahres zur fachgebundenen Hochschulreife oder bei Nachweis einer zweiten Fremdsprache zum Abitur.