﻿Diese Städte erreichen Sie in fünf Stunden mit der Bahn von Hannover aus

Fernweh, aber keine Lust auf lange Autofahrten oder das Flugzeug? Kein Problem: Auch die Bahn bringt einen in kurzer Zeit zu spannenden Zielen wie Amsterdam, Leipzig oder Brüssel. Wir haben einige Städte zusammengetragen, die Sie von Hannover aus in fünf Stunden erreichen.

Hannover. Ob In- oder Ausland, ob wandern, schwimmen oder entspannen: Wer eine Reise mit der Bahn von Hannover aus unternehmen will, kann innerhalb von fünf Stunden viele interessante Städte erreichen. Die Liste reicht vom schönen Koblenz am Deutschen Eck über Nürnberg bis hin zu Belgiens Hauptstadt Brüssel. Wir zeigen Ihnen Zugverbindungen vom Hauptbahnhof Hannover und geben Tipps für Aktivitäten.

1. München: Berge, BMW und Olympia

Wahrzeichen: das Münchner Rathaus am Marienplatz. © Quelle: Tobias Hase/dpa

Wer München besucht, kann nicht nur wandern gehen oder Skigebiete in der Nähe ansteuern. Auch ein Besuch im Englischen Garten sowie im Olympiapark sind möglich. Schlösser und Museen finden kulturell interessierte Urlauber zu Genüge. Für einen Shoppingtrip können Reisende die Maximilianstraße aufsuchen. Autofans sollen im BMW-Museum vorbeischauen. Am Marienplatz können sich Touristen kulinarisch verwöhnen lassen. München ist von Hannover mit dem Zug in gut vier Stunden erreichbar.

2. Kultur à la Leipzig

Leipzig: das Völkerschlachtdenkmal. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Etwa zweieinhalb bis drei Stunden dauert es von Hannover, den Leipziger Hauptbahnhof zu erreichen. Nikolaikirche, Völkerschlachtdenkmal und Leipziger Baumwollspinnerei: Kulturell hat die sächsische Großstadt einiges zu bieten. Ein Besuch auf dem Panorama Tower bietet einen Blick über die Stadt. Abrunden können Reisende ihren Städtetrip zum Beispiel mit einem Spaziergang durch das Waldstraßenviertel.

3. Gemütliches Flair in Straßburg

Straßburg: Blick auf die Landschaft um die Ill mit Paulskirche. © Quelle: Zhang Cheng/dpa

Wer Lust hat, Städte außerhalb Deutschlands zu besuchen, erreicht beispielsweise Straßburg im Elsass innerhalb von knapp fünf Stunden. Das Touristenviertel La Petite France ist charakteristisch für seine Fachwerkhäuser und Kanäle, die der Stadt ein gemütliches Flair verleihen. Die Barrage Vauban ist eine Schleusenbrücke, die heute gern von Touristen besucht wird. Im Orangerie-Park können Reisende die Blütenpracht bei einem Spaziergang bewundern.

4. Schlösser-Zauber in Koblenz

Märchenhaft: Schloss Stolzenfels ist eines der Schlösser, die Urlauber in Koblenz besuchen können. © Quelle: Imago

Bekannt ist Koblenz vor allem für seine zahlreichen Schlösser, Burgen und die Festung Ehrenbreitstein. Eingebettet zwischen Rhein und Mosel erinnern sie an das ein oder andere Märchen. Hier lässt es sich prima wandern, etwa durch die Weinberge. Wer es ruhiger angehen möchte, kann sich bei einer Schiffsrundfahrt am Deutschen Eck den Wind um die Nase wehen lassen. Bis nach Koblenz fährt man etwa viereinhalb Stunden.

5. Unterwegs in den Straßen von Amsterdam

Grachten und historische Architektur: die niederländische Hauptstadt Amsterdam. © Quelle: Lea Sibbel/dpa

In ungefähr viereinhalb Stunden können Reisende die Hauptstadt der Niederlande vom Hauptbahnhof Hannover erreichen. Bekannt ist Amsterdam für seine Grachten, das Anne-Frank-Haus und die Coffeeshops. Wer dorthin reist, kann auch dem Van-Gogh-Museum einen Besuch abstatten oder in das Nachtleben eintauchen. Mit zahlreichen weiteren Museen sowie dem ältesten Zoo der Niederlande bietet die Stadt ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm.

6. Brüssel: Mini-Europa und Schokoladenmuseum

Weltberühmt: das Atomium in Brüssel. © Quelle: Zheng Huansong/dpa

Ungefähr fünf Stunden liegt die belgische Hauptstadt Brüssel entfernt. Im Mini-Europa, einem Miniaturpark, sind europäische Attraktionen im Kleinformat ausgestellt. Freunde von Kunst und Architektur können dem Königlichen Palast im Zentrum der Hauptstadt einen Besuch abstatten. Im Schokoladenmuseum erfahren Feinschmecker alles über die Herstellung der Süßigkeit. Außerdem locken das weltberühmte Atomium, das Männeken Pis und der historische Grand Place mit seinen unzähligen Restaurants.

7. Aschenbrödel-Schloss und Semperoper in Dresden

Attraktion in Dresden: Die Semperoper ist eines von vielen architektonischen Meisterwerken in der sächsischen Stadt. © Quelle: Arno Burgi (Archiv)

Architektonisch hat Dresden einiges zu bieten: Semperoper, Frauenkirche und Altstadt prägen das Bild der sächsischen Stadt. Außerdem liegt das Schloss Moritzburg aus dem Wintermärchen-Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nur eine weitere Dreiviertelstunde entfernt. Aktive Urlauber können im Elbsandsteingebirge wandern. Im Hygiene-Museum wiederum findet man Antworten auf Fragen rund um das Thema Gesundheit. Von Hannover bis Dresden fährt die Bahn vier Stunden.

8. Nürnberg: Urlaub in mittelalterlicher Atmosphäre

Sie thront über Nürnberg: die Kaiserburg. © Quelle: Daniel Karmann/dpa

In etwa drei Stunden kann man Nürnberg besuchen. Und die Stadt lohnt sich nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn der Christkindlmarkt aufgebaut ist. Das Bild ist geprägt von mittelalterlicher Architektur wie Festungsmauern und Türmchen. Am Nordrand erhebt sich die Kaiserburg. Der Handwerkerhof ist ein Mittelalterdorf mit mehreren Handwerksläden. Führungen durch altertümliche Lochgefängnisse sowie die historischen Felsengänge versetzen in eine andere Zeit zurück. Über einen Besuch des Nürnberger Tiergartens können sich die kleinen Urlauber freuen.