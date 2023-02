﻿Das alles sollten Sie sich auf der ABF in Hannover ansehen

Am Mittwoch hat auf dem Messegelände die ABF begonnen. Sie läuft bis Sonntag, 5. Februar. Reiselustige, Camper, Fitnessfreunde und Autofreunde können sich in fünf Themenwelten umsehen.

Hannover. Exakt 1100 Tage sind vergangen, seit die Messe ABF ihre Türen schloss und danach wegen der leidigen Pandemie vorerst nicht mehr öffnen durfte. Jetzt ist es wieder so weit. Noch bis Sonntag, 5. Februar, stimmen 350 Aussteller auf kommende Urlaubs-, Camping-, Fitness- und Sportfreuden ein. Parallel läuft die Baumesse B.I.G, bei der es um die Themen Bauen, Garten, Einrichten und Renovieren geht.

Probefahrt vor bunter Kulisse: Miriam Heider versucht sich auf beim Stand-Up-Paddling. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zu sehen sind neue Trends und Angebote, aber auch Altbewährtes. Stand-up-Paddling ist immer ein Hingucker – es gibt aber bei der Ausrüstung nichts wirklich Neues. Für Einsteiger lässt sich auf einer künstlich angelegten Teststrecke in Halle 23 ein Versuch wagen.

Diese Angebote sollten Sie sich näher anschauen:

Harz erleben

Miniaturharz: Harald Philippi und seine Kollegen haben ein Modell der Harzquerbahn aufgebaut. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Unter den Reiseangeboten sind viele Tipps zu finden, auch für Fernreisen. Den größten Raum nimmt allerdings ein Ziel ein, das von Hannover aus betrachtet durchaus nahe liegt. Die Sonderausstellung Harz zeigt alle Facetten, die das Mittelgebirge zu bieten hat – inklusive der Harzquerbahn im Modell, die in voller Größe zwischen Quedlinburg und Nordhausen verkehrt. Zum Ausprobieren gibt es einen Mountainbike-Parcours, zum Vorplanen jede Menge Tipps für Wanderungen, Radtouren, Tagesausflüge und Veranstaltungen und zum Vorkosten Harzer Spezialitäten. Kurz: Das ganze Mittelgebirge auf 1000 Quadratmetern (Halle 19).

Vanlife für Bastler

Mit einem Airtop lässt sich ein Anhänger zur Übernachtungsmöglichkeit aufrüsten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Urlaub im eigenen Camper liegt im Trend, Vanlife neuerdings auch. Gemeint ist das liebevolle, individuelle Ausstatten von Fahrzeugen. Bastlerfreunde sind zu Gast auf der Messe. Sie zeigen ihre Schätze, aber auch Zubehör. Bei Patrick Riegel zum Beispiel gibt es Dachzelte, mit denen man ein Alltagsauto campingtauglich machen kann. „Das ist klein, aber oho“, sagt er. Wer es mondäner mag, sollte bei den Reisemobilen mal das zwölf Meter lange Modell der Firma Morelo in Augenschein nehmen und bei Gefallen seine finanziellen Möglichkeiten checken. Das Gefährt ist für lauschige 860.000 Euro zu haben. (Vanlife Halle 20, Caravans Halle 21).

Fitness und Fun in der virtuellen Realität

Tischtennis einmal anders – in der virtuellen Version. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Beat Saber ist ein einzigartige Rhythmusspiel, in dem Du Beats in Form kleiner Würfel triffst, wenn sie auf Dich zukommen“. Die Beschreibung klingt strange, pardon: seltsam. Beat Saber ist eines von vielen, in diesem Fall kostenpflichtigen Angeboten, die die Firma Kabetec in der Virtual Reality Arena aufgebaut hat. Man kann Ballspiele versuchen, durch den Weltraum fliegen oder eine Schlittenfahrt durch eine Winterlandschaft machen. Das Ganze spielt im virtuellen Raum, ist aber je nach Gusto mit Bewegung oder Entspannung verbunden. (Halle 23).

Fahrradmarkt mit Testparcours

Lastenräder früherer Zeiten haben mit modernen Exemplaren nicht viel zu tun. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was es so auf dem Fahrradmarkt an Modellen und Zubehör gibt, zeigen hannoversche Händler. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt bei den E-Bikes. Wer möchte, kann das Fahrrad auf einem Parcours ausprobieren. Und wer etwas lernen will, kann sich bei einer Ausstellung über die Entwicklungsgeschichte des Lastenrades informieren. (Halle 23)

Nachhaltig sanieren

Energieberater Felix Kleff zeigt, was sich mit Dämmmaterial so anstellen lässt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Klimaschutz und Energiesparen sind Themen der Stunde. Deshalb ist die Klimaschutzagentur auf der B.I.G präsent und beantwortet alle Fragen rund um energieeffiziente Gebäudesanierung inklusive Beratungs- und Förderangeboten. Zu den Hinguckern zählt eine transparente Wärmepumpe. „Unsere Berater haben seit Messeeröffnung ohne Pause zu tun“, sagt Sprecherin Frauke Stockhorst. (Halle 25)

Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tagestickets kosten an der Tageskasse 14 Euro, online 12 Euro. Das komplette Programm gibt es hier im Internet.