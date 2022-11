﻿Diese Weihnachtsmärkte haben am Wochenende in der Region Hannover geöffnet

Das erste Adventswochenende steht vor der Tür – Lust auf einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? Diese Märkte in der Region Hannover haben am Wochenende geöffnet.

Hannover. Am kommenden Sonntag (27. November 2022) ist der erste Advent. In der Region Hannover haben schon viele Weihnachtsmärkte geöffnet. Hier ein Überblick:

Hannover

Altstadt: Am 21. November ist das Treiben losgegangen: der Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt mit seinen drei Bereichen – dem traditionellen Markt, dem finnischen Dorf und dem historischen Markt. Rund um die Marktkirche bis hin zum Hohen Ufer sind zahlreiche Verkaufsstände und Buden aufgebaut. Der große Weihnachtsmarkt in Hannover hat bis zum 22. Dezember jeweils von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Kröpcke: In Kooperation mit der City-Gemeinschaft betreibt auch in diesem Jahr das Veranstaltungsteam Hannover e.K. (Aulich) die größte begehbare Weihnachtspyramide der Welt auf dem Kröpcke in Hannover. Vom bewirtschafteten ersten Stock der Pyramide bietet sich den Besuchern sowohl ein Blick zum Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz als auch auf das Tor auf dem Platz der Weltausstellung. Öffnungszeiten: Vom 21. November bis 23. Dezember von 11 bis 21 Uhr, am 24. Dezember von 11 bis 15 Uhr, am 25. und 26. November von 12 bis 18 Uhr, vom 27. bis 30. Dezember von 11 bis 21 Uhr, am 31. Dezember von 11 bis 15 Uhr und vom 2. bis 8. Januar von 11 bis 21 Uhr. Am 1. Januar ist geschlossen.

Christmas Garden im Zoo: Vom 21. November 2022 bis 15. Januar 2023. Nach Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich das Zoogelände in eine funkelnde Landschaft mit atemberaubenden Lichtspielen, fantasievollen Leuchtfiguren und traumhaften Illuminationen.

Weihnachtsmarkt auf dem Lindener Berg: An den Adventswochenenden schlüpft der Lindener Biergarten in sein winterliches Weihnachtskostüm. Es gibt wechselnde Aussteller, ein kleines Chorprogramm, eine Feuerstelle für Stockbrot, heiße Waffeln, Punsch und noch mehr. Der Markt ist vom 25. November bis 18. Dezember, freitags von 16 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt Hauptbahnhof: Viele bunte Buden, jede Menge Stände mit Leckereien. Öffnungszeiten: 21. November bis 30. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, Heiligabend von 11 bis 14 Uhr, am 1. Weihnachtstag geschlossen.

Weihnachtsmarkt in Döhren: Am 26. und 27. November ist wieder Adventsmarkt in Döhren. Am ersten Adventswochenende 2022 wird es nach zwei coronabedingt adventsmarktlosen Jahren in "Döhrens guter Stube "auf dem Fiedelerplatz endlich wieder weihnachtlich nach Bienenwachs, Glühwein und Waffeln duften.

Weihnachtsmarkt Groß-Buchholz: Nachdem wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren kein Weihnachtsmarkt in Groß-Buchholz stattfinden konnte, lädt der Pinkenburger Kreis nun wieder ein. Am Sonnabend, 26. November, wird von 14 Uhr bis 19 Uhr rund um das Bürgerhaus in der Pinkenburger Straße 8a gefeiert. Vereine und Verbände bauen ihre Stände auf, es gibt Handgemachtes, leckeres Essen und Getränke.

Umland von Hannover

Barsinghausen: Das Weihnachtsdorf am Thie ist von Montag, 21. November, 16 Uhr bis Freitag, 30. Dezember geöffnet. Montags bis freitags können die Gäste von 12 bis 20 Uhr vorbeischauen, sonnabends von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Fuhrberg: Am Sonnabend vor dem ersten Advent, also am 26. November, öffnet der Budenzauber zwischen Kirche und Gemeindehaus der Ludwig-Harms Kirche, von 15 Uhr bis 18 Uhr seine Pforten.

Frielingen: Am Sonnabend, 26. November, öffnen die Vereine in Frielingen ihren gemeinsamen Weihnachtsmarkt. Von 15 bis 19 Uhr gibt es auf dem Schulhof der Grundschule, Mühlenweg 12, eine große Auswahl an Angeboten für Erwachsene und Kinder.

Wettmar: Auf dem Wettmarer Dorfplatz wird es am Sonntag, 27. November, adventlich. In der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr soll dort im festlichen Glanz des Weihnachtsmarktes Kunsthandwerk und Selbstgemachtes angeboten werden.

Krähenwinkel: Rund um die Matthias-Claudius-Gemeinde an der Walsroder Straße in wird es am Sonnabend, den 26. November, von 15 bis 18 Uhr adventlich. Ausrichter ist der Stadl-Paura-Kreis, dem die örtlichen Vereine angehören.

Godshorn: Gleiches Prinzip und gleiche Zeit: Auf dem Vorplatz der Kirche richtet die Gemeinde Zum Guten Hirten ihren Weihnachtsmarkt aus – ebenfalls am 26. November. Der Start erfolgt um 15 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche, um 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Engelbostel: Der MTV Engelbostel-Schulenburg lädt am Sonntag, 27. November, ab 15 Uhr auf seine Anlage am Stadtweg ein. Bis 18 Uhr wird selbst gefertigtes Kunsthandwerk an verschiedenen Ständen angeboten.

Laatzen-Rethen: Handwerksarbeiten, Kuchenbüfett und ein Kettenkarussell gibt's auf dem Weihnachtsmarkt in Laatzen-Rethen am 26. November 2022 (ab 15 Uhr), der rund um die Grundschule und die nahegelegene St.-Petri-Kirche aufgebaut wird.

Aligse: Auch in Aligse gibt es einen Weihnachtsmarkt – vom 25. bis 27. November im Dorfpark am Teich (Freitag 16 bis 21 Uhr, Sonnabend und Sonntag 15 bis 21 Uhr).

Schloss Marienburg: Stimmungsvoll wird es auch im Innenhof des Schlosses Marienburg, denn Licht und Musik, zu vielen Zeiten live von Chören und Musikzügen vorgetragen, zaubern auch hier vom 25. November bis zum 18. Dezember eine wundervolle Atmosphäre (11 bis 20 Uhr).

Neustadt am Rübenberge: Zwischen dem 21. November und dem 30. Dezember verwandelt sich die Marktstraße in Neustadt in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt. Angeboten werden weihnachtliche Waren und kulinarische Spezialitäten.

Pattensen: Kinder-Erwachsenen-Kurs-Zentrum (Kekz): Die beiden Betreiberinnen Gesa Roßa und Sandra Förster veranstalten am Sonnabend, 26. November, von 15 bis 18 Uhr einen "Handmade-Adventsbasar" in den Räumen an der Talstraße 5c.

Schulenburg: Am Sonnabend, 26. November, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 17 Uhr veranstaltet das Team vom grünen Erlebnisort Buller & Bü, Zum Calenberg 9, einen Adventsmarkt.

Koldingen: Bevor der Weihnachtsmarkt des Koldinger Dorfvereins am Sonnabend, 26. November, an der Kapelle um 15 Uhr startet, gibt es zuvor ab 14.30 Uhr eine Andacht in der Kapelle.

Hänigsen: Am Sonnabend, 26. November, steht am Nachmittag das Fest "Rund um den Tannenbaum" auf dem Pappaul im Kalender. Einen Tag später erhalten Interessierte die Sterne nach dem Gottesdienst in der Kirche in Obershagen.

Wunstorf: Glühwein, Punsch und Lebkuchen: In Wunstorf findet der Weihnachtsmarkt rund um die Stadtkirche vom 21. November bis zum 28. Dezember statt. Die Markthändler bauen ihre weihnachtlich geschmückten Stände mitten in der Fußgängerzone auf.

Klein Heidorn: In Klein Heidorn beginnt der Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 26. November, um 15 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule in der Schulstraße.

Bokeloh: Der Weihnachtsmarkt in Bokeloh beginnt am Sonnabend, 26. November, um 14 Uhr in und an der Grundschule, Am Eichkamp. Hobbykunst, Unterhaltung, Essen und Trinken, Klönen und mehr stehen auf dem Programm.

Kolenfeld: Auch in Kolenfeld gibt es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt und zwar am Sonntag, 27. November, rund um das Gemeindehaus. Er beginnt um 11.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Der Markt beginnt um 12 Uhr.

Von Red