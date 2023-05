﻿Das ist diese Woche wichtig in Hannover

Hannover. Die Handball-„Recken“ haben ein Heimspiel, der Bezirksrat Mitte diskutiert über den Weißekreuzplatz, und in der Region Hannover geht es um ihre Medizinstrategie. Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Themen und Termine dieser Woche.

Montag: Debatte um den Weißekreuzplatz

Soll in verschiedene Zonen aufgeteilt werden: der Weißekreuzplatz.

Am Montag, 15. Mai, geht es im Bezirksrat Mitte ab 18.30 Uhr um Verbesserungen am Weißekreuzplatz. Die Anwohner beklagen seit Jahren Belastungen durch die Drogen- und Trinkerszene, die sich am Platz trifft. Die Stadtverwaltung schlägt eine Umgestaltung vor, damit sich auch andere Bürger dort wieder wohlfühlen. Aus dem Bezirksrat gibt es dazu weitere Vorschläge.

Montag geht am Landgericht auch der Prozess um einen 36-Jährigen weiter, der Kinder und Jugendliche über Whatsapp angeschrieben hat. Falls der Angeklagte gesteht, könnte seine Strafe geringer ausfallen. Der Mann soll sich dabei als 13- bis 16-Jähriger ausgegeben haben, um den Austausch von Nacktbildern zu erreichen.

Dienstag: Geht der Deutsche Kita-Preis nach Hannover?

Für Passanten oft ein Hindernis: E-Scooter in der Altstadt von Hannover.

Vor dem Arbeitsgericht legt sich Zeitarbeiter Uwe Dörpmund-Bosak am Dienstag, 16. Mai, um 10 Uhr mit dem E-Scooter-Anbieter „Tier“ an. Der Rentner hat mehr als zwei Jahre für den Verleiher E-Roller eingesammelt. Er bemängelt, die Firma habe ihm keinen neuen Zeitvertrag gegeben sowie einen Teil seines letzten Gehalts einbehalten.

Wird erweitert, sollte die Medizinstrategie der Region Hannover wie geplant beschlossen werden: das KRH-Klinikum Siloah.

Der Sozialausschuss der Region Hannover will am Dienstag ab 14 Uhr über die umstrittene Medizinstrategie 2030 entscheiden. Zuvor kommen Krankenhausexperten wie der bundesweit bekannte Prof. Christian Karagiannidis zu Wort. Zu den Plänen gehört, das Krankenhaus Klinikum Region Hannover (KRH) in Lehrte durch ein medizinisches Versorgungszentrum zu ersetzen sowie das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen zu verkleinern.

Hat sich um den Deutschen Kita-Preis beworben: Die Betriebskita der Medizinischen Hochschule Hannover mit Namen Campuskinder.

Bekommt die Medizinische Hochschule Hannover mit ihrer Betriebskita Campuskindern den Deutschen Kitapreis? Die Entscheidung der Jury wird Dienstag bei der Verleihung des Preises bekannt gegeben.

Donnerstag: Swing auf dem Trammplatz

Wieder auf dem Trammplatz dabei: Das Knut-Richter-Swingtett eröffnet Swinging Hannover.

Himmelfahrt swingt es wieder auf dem Trammplatz. Zum Start spielt um 10.30 Uhr Knut Richter mit seinem Swingtett, anschließend konzertiert der Workshopchor der Gospelkirche Hannover ab 11.40 Uhr. Um 12.15 betreten die Armstrong’s Ambassadors die Bühne. Ab 14 Uhr spielt die Jazz/Takes Supergroup, ein All Star Team, zusammengestellt vom dänischen Pianisten Niels Lan Doky, das Pophits und Metalhymnen verjazzt. Die Brooklyn Funk Essentials treten ab 16 Uhr auf.

Sonnabend: Feuerwerk

Startet wieder: Der Internationale Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten.

Der Feuerwerkswettbewerb im Großen Garten Herrenhausen startet am Sonnabend mit dem deutschen Beitrag der Firma Beisel Pyrotechnik aus Wiesloch in Baden-Württemberg. Um 18 Uhr ist Einlass. Tickets ab 24 Euro gibt es unter visit-hannover.com. Alternative: Mit Campingstuhl an der Gracht das Höhenfeuerwerk angucken.

Sonntag: 96 und Recken im Heimspiel

Am Sonntag, 21. Mai, treten die Fußballer von Hannover 96 um 13.30 Uhr im Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf an.

Sonntag im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen: Die Recken des TSV Hannover-Burgdorf.

In der Handball-Bundesliga treffen die „Recken“ vom TSV Burgdorf ebenfalls am Sonntag um 16.05 Uhr in der ZAG-Arena auf die Rhein-Neckar-Löwen.