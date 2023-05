﻿So läuft es mit den iPad-Klassen am Kurt-Schwitters-Gymnasium in Hannover-Misburg

Hannover. Es gibt nur ein Klavier, aber dennoch können am Ende der Musikstunde von Lehrer Marcel Wolters (34) am Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg alle Schülerinnen und Schüler das Bluesschema, über das sie eben theoretisch gesprochen haben, praktisch selbst spielen, nicht nur die drei Jugendlichen am Klavier. Möglich macht es die Applikation Garageband auf ihrem iPad. Seit zwei Jahren lernt der gesamte Jahrgang mit Tablets. Neuntklässler Elias (14) findet, iPads seien in jedem Fach ein Gewinn, in dem es Arbeitsblätter gebe, auch das lästige Bücherschleppen entfalle. Mitschüler Cledwyn (16) sieht auch in Fächern wie Politik und Religion große Vorteile.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lehrer kennt nur Unterricht mit Tablet

Unterricht mit Tablet und Whiteboard: Musikstunde mit Marcel Wolters am Kurt-Schwitters-Gymnasium Hannover. © Quelle: Saskia Döhner

Wolters kennt gar keinen anderen Unterricht als den mit iPads, die Unterrichtsvorbereitung gehe digital sehr viel schneller als analog, sagt der 34-Jährige, er könne sein Material mit einem Klick mit allen Schülern teilen, die Jugendlichen lernten den Umgang mit digitalen Medien an sich und speziellen Apps wie eben Garageband.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fahrradfahren lernt man auch nicht in der Theorie“

Gestartet ist das Projekt vor gut zweieinhalb Jahren – mitten in der Pandemie. Geplant war die Einführung eines iPad-Jahrgangs aber schon lange vorher: „Corona war ein Beschleuniger, aber nicht der Initiator“, sagt Schulleiter Bernd Kühling (53). Die Schüler und Schülerinnen aller siebten Klassen hätten damals ein elternfinanziertes iPad erhalten. Digitale Medien seien längst Teil der Lebensrealität, und so wie man Fahrradfahren auch nicht nur in der Theorie beibringen könne, müsse man Digitalisierung eben auch mit Digitalgeräten vermitteln.

Corona war Beschleuniger, nicht Initiator der Digitalisierung: Bernd Kühling leitet das Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg. © Quelle: Saskia Döhner

Dass die Stadt Hannover sich schon vor Jahren mit einem Pilotprojekt zum digitalen Lernen auf den Weg gemacht habe, sei hilfreich gewesen, sagt Kühling. Man habe sich Rat bei der Käthe-Kollwitz-Schule geholt, die 2016 zu den ersten sechs Modellschulen gehörte. Inzwischen werde das Kurt-Schwitters-Gymnasium schon von anderen Schulen um Rat gefragt.

„Tablets einsetzen, wenn es Sinn macht“

Juliane Seeringer (47), Koordinatorin für Digitalisierung am Misburger Gymnasium, sieht in den Tablets ein weiteres Lernmittel, das dort eingesetzt werden sollte, wo es Sinn mache. Einige Lehrbücher nutze man jetzt nur noch in der digitalen Form, in anderen Fächern sei man gerade wieder zum analogen Schulbuch zurückgekehrt wie zum Beispiel in Deutsch, im Fremdsprachenunterricht seien dagegen die Hörbeispiele auf dem iPad ein echtes Plus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tablets sind ein weiteres Lernmittel: Juliane Seeringer, Koordinatorin für Digitalisierung am Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg. © Quelle: Saskia Döhner

Christian Holst (43), der sich um die Iserv-Lernplattform kümmert und auch für den technischen Support zuständig ist, sagt, eigentlich sei es an den Schulen wie bei der Energiewende, man tausche die Infrastruktur aus. Dadurch werde nicht alles sofort, sondern allmählich anders. Er spricht von einem iterativen Prozess, die Erfolge seien jetzt noch nicht messbar, sondern erst in 20 Jahren.

Die Folgen des digitalen Lernens werden erst in 20 Jahren messbar sein: Christian Holst kümmert sich um die Lernplattform und den technischen Support am Kurt-Schwitters-Gymnasium. © Quelle: Saskia Döhner

Dennoch gebe es schon erste Studien dazu, was etwa das Schreiben mit dem elektronischen Stift auf dem iPad kognitiv bewirke, sagt Seeringer. Sie verweist auf den Braunschweiger Neurobiologen Prof. Martin Korte, der gesagt habe, dass Kinder, die beim Schreiben zu sehr auf den einzelnen Buchstaben zoomten, den Gesamtzusammenhang ihres Textes aus den Augen verlören, diese Gefahr bestehe auf einem Blatt Papier, das beschrieben werde, nicht.

Lesen Sie auch

Martin Preisigke von der Grundschule Beuthener Straße in Mittelfeld sagt, es wäre fatal, nicht mit Tablets zu lernen, denn Digitalgeräte gehörten auch im Leben von Grundschulkindern schon dazu, und nur mit Verboten käme man nicht weit. Es komme auf eine gesunde Mischung zwischen analogen und digitalen Lernmitteln an. Er sagt aber auch: „Die Kreidetafel und der Overheadprojektor haben ausgedient.“ Es gelte, die neuen Möglichkeiten zu nutzen: „Warum sollten Kinder anstatt eines Posters über Haustiere nicht einfach ein Video machen?“ An der Grundschule gibt es rund 100 iPads, die als Klassensatz ausgeliehen werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kultusministerium verlängert Antragsfrist für den Digitalpakt Schule Das Kultusministerium hat die Frist für Anträge auf Geld aus dem Digitalpakt Schule von Mitte Mai bis Ende Juni verlängert. Bislang sind erst 64 Prozent der Mittel abgeflossen, rund 168 Millionen Euro stehen noch zur Verfügung. Damit kein Geld verfällt, gilt ab dem 1. Juli dann ein „Windhundverfahren“, das heißt, das bislang für jeden Schulträger festgelegte Budget verfällt und auch Kommunen und Kreise, die bereits Fördergeld erhalten haben, können weiteres beantragen. Die Anträge müssen so gestellt werden, dass sie bis Mitte April 2024 bewilligt werden können. Zurzeit arbeitet der Bund bereits an einer Neuauflage des Digitalpakts.

Muss es unbedingt ein iPad sein?

Größter Diskussionspunkt bei der Einführung der iPads seien nicht die Kosten für die Eltern gewesen, sagt Holst am Kurt-Schwitters-Gymnasium, sondern die Frage, ob es ein iPad sein müsse und nicht ein Gerät eines anderen Herstellers. Die Stadt Hannover hat sich bewusst für den flächendeckenden Einsatz von Apple-Tablets entschieden und verweist darauf, dass diese Geräte viel einfacher zu administrieren seien, während andere Gemeinden entweder auf Chromebooks setzen oder jeden Schüler sein eigenes Endgerät mitbringen lassen.

Holst, Seeringer und Kühling sind überzeugt, dass sich das Lernen mit digitalen Endgeräten nicht aufhalten lässt. Es sei auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, finden sie, denn einige Kinder hätten immer Tablets, die sie mitbrächten. Dann sei es doch besser, wenn jeder Schüler und jede Schülerin ein iPad besäße.

HAZ