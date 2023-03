﻿Warum aus wissenschaftlicher Sicht jeder Schüler und jede Schülerin ein Tablet haben sollte

Schon seit Jahren lernen Kinder in der Schule mit Tablets – aber ist das überhaupt pädagogisch sinnvoll? Aus wissenschaftlicher Sicht ist das gar nicht die Frage, sondern viel wichtiger sei die Tatsache, dass Digitalisierung längst unseren Alltag bestimme, und Schulen könnten das nicht einfach ausblenden, sondern müssten Kinder darauf vorbereiten.

Hannover. Nachdem auf der Gesamtkonferenz der Bismarckschule zwar eine relative Mehrheit, aber nicht das nötige Quorum von 70 Prozent für die Einführung eines iPad-Jahrgangs erreicht worden ist, stellen immer mehr Eltern die Frage nach dem pädagogischen Nutzen von Tabletklassen. Kann man nicht analog und haptisch, also mit Büchern zum Anfassen, viel besser lernen als an Bildschirmen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Lernen wird nicht besser, aber individueller“

Prof. Sascha Schanze vom Institut für Didaktik der Naturwissenschaft an der Universität Hannover sagt: „Das Lernen wird mit Tablets nicht von sich aus besser, Lernanlässe lassen sich aber anders gestalten, andere Feedbackstrukturen können der Lehrkraft helfen individuelle Bedarfe der Lernenden zu erkennen und entsprechend zu reagieren.“ Der Wissenschaftler meint: „Zweifellos bietet sich mit einer 1:1- Tablet-Ausstattung eine ganz andere Gestaltung von Unterricht in und außerhalb des Klassenraums, es unterstützt den gesellschaftlichen Trend der digitalen Transformation und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf entsprechende Herausforderungen in der Lebenswelt inklusive beruflicher Weiterqualifikation anders vor als eine eher heterogene Ausstattung.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Können Schulen die Digitalisierung aussperren?

Prof. Ira Diethelm vom Institut für Didaktik der Informatik der Universität Oldenburg sagt, es gehe gar nicht so sehr um den pädagogischen Nutzen von Tabletklassen, sondern um die grundsätzliche Entscheidung für Digitalisierung, weil das Bildungsauftrag der Schule sei. Sie müsse Kinder auf eine von Digitalisierung durchdrungene Welt vorbereiten: „Ich kann als Lehrkraft schlecht über Digitalisierung sprechen, wenn ich die aus der Schule aussperre.“

Unterrichtsmittel und Unterrichtsgegenstand: Eine Schülerin nutzt ein iPad. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Tablets könnten als Mittel für eine modernisierte Schulorganisation genutzt werden, mit deren Hilfe Lehrkräfte mit Schülern oder Eltern, aber auch Jugendliche untereinander kommunizieren könnten. Dann habe es eine Rolle als Unterrichtsmittel, Kinder sollten die Möglichkeiten, die ein iPad biete, kennenlernen. Es sei aber auch Unterrichtsgegenstand: Nur wenn Schüler damit experimentieren dürften, könnten sie es auch verstehen. Dabei gehe es auch um technische Fragen wie „Was ist ein Cloudspeicher?“, „Warum sollte ich meine Daten verschlüsseln?“, „Wie funktioniert Automatisierung?“, „Warum haben unterschiedliche Nutzer bei der gleichen Suchanfrage unterschiedliche Ergebnisse?“. Und dann sei da noch das Philosophische dahinter: Wie beeinflussen digitale Endgeräte unser Leben? Warum brauchen wir überhaupt soziale Medien?

Von allein lernen Kinder den Umgang mit digitalen Medien nicht

Das Argument von vielen Eltern, in ihrer Freizeit würden Schülerinnen und Schüler doch schon automatisch den Umgang mit digitalen Endgeräten lernen, lässt Diethelm nicht gelten: „Dann müssten Kinder auch kein Deutsch und Mathematikunterricht mehr in der Schule haben, weil sie ja zu Hause sprechen und zählen lernten, ohne Digitalgeräte in der Schule würde die soziale Schere noch weiter auseinander gehen, denn den Umgang damit lernen vor allem Kinder aus dem Bildungsbürgertum, ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, für die diese Geräte nur Konsummittel und Zeitvertreib sind, würden wir abhängen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur Konsummittel und Zeitvertreib: In der Schule soll der richtige Umgang mit iPads vermittelt werden. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Nur weil zu Hause ein Laptop vorhanden sei, dürften längst nicht alle im Haushalt darauf zugreifen, Mädchen hätten oft das Nachsehen, moniert die Wissenschaftlerin. Mindestens ebenso wichtig wie ein eigenes Tablet findet Prof. Ira Diethelm auch ein Pflichtfach Informatik, das nach langem Vorlauf im nächsten Schuljahr flächendeckend im 10. Jahrgang eingeführt wird.