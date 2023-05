﻿Diplomatie im Schloss Herrenhausen: Das Corps wird jünger und weiblicher – in langsamen Schritten

Hannover. Schon ihre Bezeichnung strahlt eher graue Eminenz als Frohsinn aus: Honorarkonsuln, das klingt wie eine Funktion aus einer anderen Epoche. Aber allmählich wird auch in diesem Segment die gesellschaftliche Veränderung spürbar. 

Konsularcorps Niedersachsen feiert 65-Jähriges in Schloss Herrenhausen

Schloss Herrenhausen, Festempfang zum 65-jährigen Bestehen des Konsularcorps Niedersachsen. Beim Gruppenfoto auf der Schlosstreppe zeigt sich: Von den 25 Personen sind sieben Frauen, der ganz überwiegende Teil sind ältere Männer. Das hat seinen guten Grund: Die ehrenamtlichen Honorarkonsuln und hauptberuflichen Generalkonsuln sollen Netzwerke knüpfen, sollen Unternehmen Wege in fremden Ländern ebnen und mit diplomatischem Geschick Probleme ausräumen. Da ist es gut, wenn man schon etwas erreicht hat im Leben. Hier gilt das Senioritätsprinzip noch etwas.

Gruppenbild mit Damen: 25 ehrenamtliche und hauptberufliche Diplomatinnen und Diplomaten des konsularischen Corps Niedersachsen beim Empfang in Schloss Herrenhausen. © Quelle: Christian Behrens

Aber vielleicht tut auch dem etwas gediegenen Genre etwas mehr Frische gut. „Früher war es überwiegend eine Domäne der Männer“, sagte Volker Müller, Honorarkonsul der Niederlande, im Beruf Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen und seit neuestem Doyen des Konsularcorps und deshalb Gastgeber im Schloss. Die Männerlastigkeit werde sich „sehr konkret in nächster Zeit verändern“, kündigte er an, und das gab großen Applaus von den fast 300 Festgästen.

Schweden? Ikea und Candy-Crush

Quasi als Vorbild der Veränderung beschrieb Unternehmerin Jasmin Arbabian-Vogel fröhlich und lebendig, was die Tätigkeit als Honorarkunsulin konkret bedeutet. Geboren in Hannover, aufgewachsen im Iran, ist sie seit 2016 Honorarkonsulin für Schweden. Warum Schweden? „Wir rollen rote Teppiche aus, in beide Richtungen – vielleicht wussten die Schweden, dass Menschen aus dem Iran Experten für Teppiche sind?“, wagte die 54-Jährige in der illustren Runde einen Scherz – und brach damit das Eis besser als die ansonsten ausschließlich männlichen Redner des Abends mit ihren teils sehr langen Vorträgen. In Wahrheit sei es übrigens so gewesen, dass die Schweden eine Konsulin in Norddeutschland gesucht haben – und sie habe sich beworben.

Festlich: Empfang zum 65. Geburtstags des Konsularcorps Niedersachsen 2023 im Schloss Herrenhausen. © Quelle: Conrad von Meding

Und dann fragte Arbabian-Vogel ab, was die Gäste mit Schweden verbänden (Ikea, Astrid Lindgren, Elche) und erklärte, dass Schweden lieber ein anderes Bild von sich vermitteln wolle. Es ist das Land, aus dem Skype, Spotify, Klarna und Candy Crush stammen – und überdies ist Königin Sylvia eine Deutsche. Wieder Applaus. Nur als die Unternehmerin erwähnte, dass Annalena Baerbock sich das Prinzip der feministischen Außenpolitik in Schweden abgeguckt habe, schmolz das Eis im Raum nicht mehr ganz so schnell – zu viel Veränderung soll offenbar auch nicht sein.

Ehrung für Gerd Müller

Dafür gab es zum Ausgleich dann noch eine Portion des klassischen Typs Diplomatie. Der ehemalige Europaabgeordnete Karsten Hoppenstedt (CDU) hielt eine lange Laudatio auf Ehrenpreisträger Gerd Müller (CSU), den früheren Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der danach in einer ebenso langen Erwiderung vortrug, warum Energiewende und der Kampf gegen Klimawandel zwar wichtig seien, aber bitte auf keinen Fall jetzt und schon gar nicht bei uns anfangen dürfe, sondern eher langfristig und in allen anderen Teilen der Erde.

Dafür gab es ebenfalls freundlichen Applaus, bevor es zum Buffet ging. Denn auch das gehört natürlich zu einem diplomatischen Abend dazu.

