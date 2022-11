﻿Was sich Hannovers Martin Polomka zu seinem 40. wünscht

Im Fußball bringt er Spieler und Fans zum Jubeln, in der Disko sorgt er für volle Tanzflächen: Martin Polomka (40) ist ein absoluter Allrounder. Einer, der am 20. November 40 Jahre alt geworden ist. Wir haben mit dem Geburtstagskind über illegales Auflegen, die Aufregung seiner Mutter und seine Geburtstagswünsche gesprochen.

Hannover. Als wir ihn vor ein paar Tagen bitten, sich morgens im Café in der Oststadt zuerst einen Platz auszusuchen, wählt Martin Polomka (frische 40, alles Gute!) die Bank. Und muss darüber lachen: „Da will man als Fußballer ja eigentlich nie hin.“ Doch bei dem Gespräch über seinen runden Geburtstag bleibt er dort 90 Minuten sitzen. Passt also trotzdem.

Den Mann dürften die meisten als erfolgreichen Trainer kennen, der in der Region etwas Einmaliges geschafft hat: „In zehn Jahren als Trainer bin ich achtmal aufgestiegen“, sagt er sachlich, aber auch mit einer nachvollziehbaren Portion Stolz. Zuletzt führte er vier Jahre den HSC, ehe er schließlich Ende des vergangenen Jahres zurücktrat. „Ich drücke der Mannschaft weiterhin die Daumen. Jetzt sind es andere Leute, die eine andere Geschichte schreiben.“

Hannovers Diskokönig: Martin Polomka betreibt seit Dezember 2017 die Baggi am Raschplatz. © Quelle: Rainer Dröse

Geschichten hat Polomka jede Menge erlebt, im Fußball, aber auch im Nachtleben. Sein Geld verdient er nämlich schon lange in der Clubszene – einst als DJ am Plattenteller, heute als Chef der Baggi, des Palo Palo und des RP 5 Stage. Er ist so etwas wie der ungekrönte König des Raschplatzes. Nur der Sitz seiner Agentur Trend ID, der ist in Misburg.

Kaffee und Kuchen zum 40.

Wenn er es zu seinem runden Geburtstag also an vielen Orten krachen lassen könnte: Er lässt es ruhiger angehen – mit der Familie gibt’s Kaffee und Geburtstagskuchen. „So langsam sind Geburtstage nicht mehr geil“, sagt er und grinst. „Im Endeffekt ist es aber nur eine Zahl und die ist mir egal.“ Polomka erinnert sich noch, was er als junger Erwachsener über 40-Jährige dachte: „Die alten Säcke!“ Dass das Quatsch ist, beweist ihm seine eigene Realität: „Ich kann immer noch über den gleichen Mist lachen wie früher und verbringe immer noch lieber ein Wochenende am Ballermann als drei ruhige Wochen auf einer mallorquinischen Finca.“

Im Dezember 2021 war Schluss: Martin Polomka beendet seine Zeit als Trainer beim HSC. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Das klingt nach einem Haudegen, stimmt so aber nicht. Zwar ist Polomka offen und redet gern, in den Mittelpunkt schiebt er sich jedoch nicht. Eine entscheidende Lehrstunde dürfte der Grund sein. Um die Jahrtausendwende legte er mit 17 Jahren im Rainbow in Altwarmbüchen auf, nicht ganz legal: „Ich habe mich auf dem Personalbogen ein Jahr älter gemacht“, erinnert er sich an die Zeit, in der er sich mit dem in den Sommerferien verdienten Geld DJ-Equipment kaufte und zu Hause übte.

Martin Polomka *20. November 1982 in Hannover. Er wächst im Roderbruch auf, als er 13 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Altwarmbüchen. „Ich hatte eine total geile Kindheit, habe all das gemacht, was die Jugend heute nicht mehr macht: im Dreck spielen, ganze Tage auf dem Bolzplatz verbringen.“ Nach dem erweiterten Realschulabschluss absolviert er eine Ausbildung zum Konzeptdienstleister, arbeitet ein Jahr in dem Beruf. Nebenbei verdient er Geld als DJ. Mit André Vaternam (40) entwickelt er Konzepte, sie organisieren Partys. Mit Marlon Melzer (44) gründet er 2012 die Agentur Trend ID, sein Kompagnon verlässt die Firma nach sieben Jahren. Sport spielt eine große Rolle: Acht Jahre spielt Polomka in der 96-Jugend, bis der Kindheitstraum vom Profifußballer aufgrund einer Knieverletzung vom Tisch ist – da ist er 16. Er wird später Trainer des FC Stern Misburg, dann vom HSC, hat mittlerweile die A-Lizenz. Ein Comeback als Trainer ist nicht ausgeschlossen.

„Ich war derjenige, der Kassetten mit Musik aus dem Rainbow hatte und sie für 5 Mark verkauft hat.“ Irgendwann nahm ihn der Disko-Chef zur Seite und merkte an, dass Polomka eine ganz eigene Art habe und Fragen stelle, die niemand stellt. Sein Rat: „Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du feierst mit, sonnst dich im Mittelpunkt, schleppst Frauen ab – und bist irgendwann pleite. Oder du machst Business, stehst nicht im Mittelpunkt, feierst nicht mit und schleppst keine Frauen ab – dann verdienst du Geld.“ Polomka imponierte folgender Satz besonders: „Das Schöne ist: Du kannst es dir aussuchen.“

Er hat es sich ausgesucht, allerdings zunächst unbewusst: „Damals habe ich gar nicht so richtig verstanden, was er wollte“, gesteht der Unternehmer und Visionär. Visionen hatte seine Mutter Ilona (63) auch, als ihr Sohn den Eltern offenbarte, hauptberuflich mit dem Organisieren von Partys Geld verdienen zu wollen. „Als nächstes bringst du eine Gogo-Tänzerin nach Hause, schwängerst sie und bekommst ein Kind mit ihr“, sagte seine Mutter damals besorgt.

Machten gemeinsame Sache: Martin Polomka (links) und Musiker Mark Forster vor einigen Jahren auf Kreta. © Quelle: privat

Vater Uwe (64) wusste noch anzumerken, dass er um 6 Uhr morgens zur Arbeit ginge, „und ich dann erst nach Hause komme und bis mittags schlafe“. Doch sein Vorhaben ging auf. Partys, die Martin Polomka unter anderem in Bremen, Göttingen, Braunschweig und seiner Heimat Hannover organisierte, waren mega erfolgreich. Mittlerweile veranstaltet er sogar Events mit Promifaktor im Ausland: Musiker Mark Forster (39) und die Band Pur („Die sind für mich etwas ganz Besonderes“) holte er für Veranstaltungen nach Griechenland, Max Giesinger (34, „Taxi“) nach Ägypten.

Da ist das Ding: Schon als kleiner Junge ist Martin Polomka Fußballfan. Damals ahnte er noch nicht, dass er als Trainer große Erfolge feiern würde. © Quelle: privat

Darüber, wie das mit dem Thema Gogo-Girls endete, schweigt er wie ein Grab, sein Privatleben schirmt er ab. Seinen Freunden ist es indes gelungen, ihre Pläne für eine Geburtstagssause vor ihrem Kumpan geheim zu halten: „Ich sollte mir nur am letzten Novemberwochenende nichts vornehmen.“ Könnte er denn die Musik zum Wochenende beisteuern? Schließlich hat er jahrelang als DJ Martin die Partymeute in ganz Europa bei Laune gehalten.

Erfrischendes Gespräch zum Frühstück: Martin Polomka mit Redakteurin Mirjana Cvjetković. © Quelle: Rainer Dröse

„Das kann ich nicht mehr“, entfährt es ihm zunächst. Um nachzujustieren: „Ich würde es hinkriegen. Schlecht hinkriegen. Ich bin nicht mehr im Thema, da hatte ich meine Zeit.“ Und wenn nur noch Zeit für einen Drink und einen Song wäre – was würde er wählen? „Bacardi/Cola und ,Schatzi schenk mir ein Foto’ von Mickie Krause.“ Und welche Wünschen hätte er? „Dass die Welt für eine Woche eine Disko ist, wahlweise ein Fußballplatz.“ Bei Ersterem hätten Menschen aller Hautfarben, Religionen und gesellschaftlicher Herkünfte in einem Raum eine schöne Zeit. „Ich habe das in der Disko schon hinbekommen. Und auch beim Fußball habe ich Leute gesehen, ganz gleich ob Türken oder Kurden, Schwarze oder Weiße, die nur ein gemeinsames Ziel hatten: das Spiel zu gewinnen.“