﻿Sawsan Chebli spricht in Hannover über Hate Speech, Feminismus und Pausen

Gleich mehrere bekannte Politiker und Politikerinnen diskutieren im Haus der Region über Hass im Netz. Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue erklärt, wie man sich rechtlich wehren kann.

Hannover. Sawsan Chebli war schon Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei und stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Und trotzdem werden ihr vor allem im Netz und insbesondere auf Social Media-Plattformen immer wieder Kompetenzen abgesprochen. Chebli sieht sich seit Jahren mit Hassrede im Internet konfrontiert und ruft nun im Buch „Laut“ zur aktiven Gegenrede auf. Am Freitag, 29. September, stellt sie das Buch im Haus der Region Hannover an Hildesheimer Straße 18.